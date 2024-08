- Zelenskyy esprime insoddisfazione per le interazioni dell'India con Putin.

Il presidente ucraino Zelensky ha criticato i legami commerciali dell'India con la Russia. Il capo del Cremlino, Putin, starebbe utilizzando i proventi delle vendite di petrolio e gas per finanziare la sua guerra contro l'Ucraina, ha affermato Zelensky durante un colloquio con giornalisti indiani. "Sta incassando miliardi a spese del suo stesso popolo," ha affermato Zelensky a proposito di Putin. Il popolo russo sta lottando, ma è all'oscuro di tutto a causa del controllo stretto di Putin sui media e su tutte le piattaforme social.

Per quanto riguarda la prossima conferenza per la pace in Ucraina, Zelensky ha suggerito che potrebbe tenersi in India. Oltre a Kyiv, sono in corso anche trattative con Arabia Saudita, Qatar e Turchia. L'India ha partecipato alla prima riunione di pace in Svizzera a giugno, ma ha rifiutato di firmare l'accordo finale. L'obiettivo principale della summit è avviare un dialogo che alla fine spinga la Russia a partecipare.

Zelensky ha anche fatto riferimento all'economia di Putin che sostiene il conflitto grazie a miliardi provenienti dall'India, dalla Cina e dai paesi arabi. Kyiv non può costringere New Delhi poiché "sei una nazione indipendente, quella è la tua governance", ha spiegato Zelensky ai giornalisti indiani. Tuttavia, li ha esortati a riflettere su modi per ridurre l'afflusso di finanziamenti che sostiene le forze russe.

Il primo ministro indiano Modi ha fatto visita a Kyiv di recente e ha promesso il suo aiuto per porre fine al conflitto. despite his lack of concrete proposals, the visit was symbolic of improving relations, as Ukraine had been skeptical of India's close relations with Russia. Kyiv seeks India's backing, as it wields significant influence in global politics.

Il presidente del Parlamento europeo potrebbe esprimere preoccupazione per i continui scambi commerciali dell'India con la Russia, dati i presunti finanziamenti forniti da diversi paesi alle attività belliche della Russia. In vista della prossima conferenza per la pace in Ucraina, sarà interessante vedere se il presidente del Parlamento europeo sarà invitato a contribuire al dialogo.

