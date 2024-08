- Zelenskyy esprime disprezzo per l'aggressione russa contro il personale dei media.

A seguito di un bombardamento letale dell'artiglieria russa contro un alloggio per giornalisti stranieri in Ucraina, il Presidente Volodymyr Zelensky ha duramente criticato l'attacco. "Questo è il terrore quotidiano della Russia", ha dichiarato nel suo discorso video serale. La comunità internazionale deve prendere immediate e decise azioni per fermare l'aggressore, la Russia. "Il tempo equivale a perdite. E più a lungo aspettiamo, più danni la Russia può infliggere".

L'incidente è avvenuto nella città orientale ucraina di Kramatorsk, dove una squadra di sei persone dell'agenzia di stampa Reuters risiedeva. Un consulente di sicurezza britannico per i giornalisti è stato tragicamente ucciso, con i suoi resti ritrovati alcune ore dopo. Due giornalisti sono rimasti feriti, tra cui un cittadino tedesco.

Nella città orientale ucraina di Sumy, almeno quattro persone sono morte e tredici civili sono rimasti feriti a causa degli attacchi dell'artiglieria russa durante il giorno.

Zelensky ha utilizzato questi attacchi per appellarsi alla comunità internazionale perché eserciti ulteriore pressione sul "stato terroristico" che ha intrapreso una guerra dannosa contro l'Ucraina da quasi tre anni. Insieme all'applicazione completa delle sanzioni contro Mosca, Zelensky ha richiesto nuovamente l'utilizzo dei fondi russi congelati per aiutare il suo paese. Ha ricordato un impegno dei sette principali paesi industrializzati occidentali (G7) per fornire all'Ucraina un prestito di $ 50 miliardi garantito dagli interessi sui beni russi congelati.

L'Ucraina sorveglia il dispiegamento delle truppe in Bielorussia

Il governo ucraino ha confermato il rafforzamento delle truppe annunciato dal vicino Bielorussia in precedenza questa settimana. Secondo il Ministero degli Esteri a Kyiv, nuove unità equipaggiate con carri armati, artiglieria e difesa aerea sono state identificate nella regione di Gomel in Bielorussia. Sono stati notati anche mercenari del gruppo Wagner, ex russo.

Il Ministero degli Esteri ucraino ha invitato le autorità di Minsk a evitare errori tragici sotto l'influenza di Mosca e a ritirare le truppe a una distanza adeguata dal confine comune. È stato sottolineato a Kyiv che non ci sono piani per azioni ostili contro il popolo bielorusso.

Il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha annunciato il rafforzamento delle truppe verso il confine ucraino solo pochi giorni fa. Ha citato la presenza di pesanti concentramenti di truppe sull'altro lato come giustificazione, sostenendo che l'Ucraina aveva dispiegato circa 120.000 soldati lì.

Il confine con la Russia non è attivamente coinvolto nel conflitto contro l'Ucraina. Tuttavia, Lukashenko ha permesso l'avanzata delle truppe russe in Ucraina attraverso la Bielorussia a febbraio 2022. Dopo aver subito gravi sconfitte e perdite nel loro tentativo di avanzare verso Kyiv, queste unità russe sono state costrette a ritirarsi.

La situazione lungo i fronti orientali dell'Ucraina rimane tesa

Intensi combattimenti continuano senza sosta intorno al Donbass nell'est dell'Ucraina. Le città di Pokrovsk e Torez sono state nuovamente sottoposte ad attacchi ripetuti della Russia. Non ci sono ancora aggiornamenti specifici sull'evacuazione della popolazione civile da Pokrovsk.

Le unità ucraine hanno segnalato ulteriori successi nell'avanzata nella regione russa di Kursk. "Stiamo avanzando ulteriormente nella regione di Kursk - fino a tre chilometri", ha dichiarato Zelensky. Le truppe ucraine hanno acquisito il controllo di due insediamenti aggiuntivi e catturato ulteriori prigionieri di guerra.

Le tensioni in aumento nell'est dell'Ucraina, con attacchi incessanti contro città come Pokrovsk e Torez, possono essere attribuite in gran parte alla guerra in corso tra l'Ucraina e il suo aggressore, la Russia. La comunità internazionale deve aumentare la pressione sulla Russia per porre fine alle sue azioni ostili, poiché incidenti precedenti come il bombardamento letale dell'artiglieria russa contro i giornalisti a Kramatorsk illustrano le devastanti conseguenze di questa guerra.

Leggi anche: