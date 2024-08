- Zelenskyy elogia l'innovazione di un nuovo tipo di missile.

Sembra che l'Ucraina abbia svelato un'arma potente per contrastare la Russia, come affermato dal Presidente Volodymyr Zelenskyy. Ha scritto su Facebook: "Ieri è stata un successo la prima operazione di combattimento della nostra ultima arma - il drone a razzo a lungo raggio chiamato 'Palyanytsya'". Questo strumento è in grado di colpire gli aeroporti russi da cui decollano i loro caccia e bombardieri per bombardare le città e i paesi ucraini.

Nel corso della sua invasione su larga scala durata 2,5 anni, la Russia ha lanciato circa 10.000 diversi tipi di razzi e oltre 33.000 missili guidati contro l'Ucraina, ha ricordato Zelenskyy, evidenziando l'impatto devastante degli attacchi aerei russi. Ora, l'Ucraina ha uno strumento per contenere il potere offensivo dell'aeronautica russa.

La creazione di questo ibrido razzo-drone ha richiesto 1,5 anni, secondo Zelenskyy. Non ha rivelato la portata del Palyanytsya. Ha annunciato piani per accelerarne la produzione. Il giorno precedente, Zelenskyy aveva annunciato l'introduzione di questa nuova arma.

Storicamente, Kiev si è rivolta ai suoi alleati occidentali per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di armi a lungo raggio contro il territorio russo, compreso il targeting di basi aeree militari in Russia. Tuttavia, questi paesi hanno rifiutato a causa della possibilità di essere trascinati nel conflitto.

Zelenskyy non ha rivelato il luogo in cui è stato dispiegato il nuovo ibrido razzo-drone. Gli analisti militari suggeriscono che il Palyanytsya potrebbe essere stato utilizzato per la prima volta contro un deposito di munizioni nella regione di Voronezh. I resoconti di sabato hanno fatto riferimento a un incendio in un deposito di munizioni nel distretto di Ostrogozhsk a causa di un attacco con drone.

Nonostante gli attacchi aerei russi incessanti contro l'Ucraina, che hanno causato danni significativi, la nuova arma dell'Ucraina, il Palyanytsya, potrebbe potenzialmente cambiare l'equilibrio del conflitto. Con la capacità di colpire gli aeroporti russi, questo drone a razzo a lungo raggio potrebbe ridurre il potere offensivo della Russia nell'aria.

