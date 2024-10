Zelenskyy discute uno scenario "estremamente impegnativo" in prima linea

Il Presidente ucraino Volodymyr definisce la situazione al fronte "estremamente difficile". Lo ha dichiarato dopo aver parlato con i comandanti militari di alto livello. Questa difficoltà si estende lungo l'intera linea del fronte e influisce sulle capacità attuali e future dell'esercito ucraino. I soldati devono ora spingere al massimo le loro limiti. "Tutto ciò che può essere realizzato quest'autunno, ogni traguardo che possiamo raggiungere, deve essere raggiunto".

21:48 Trump chiarisce la sua posizione sulla rapida risoluzione del conflitto ucraino: "Nessuno ci ha fatto caso".Più volte Donald Trump ha suggerito che, se fosse stato rieletto presidente degli Stati Uniti, avrebbe potuto risolvere il conflitto ucraino in un solo giorno. Tuttavia, nei suoi recenti interventi, non ha specificato il suo metodo. Un giornalista del "Washington Post" ha chiesto a Trump di chiarire una sua precedente dichiarazione, in cui aveva affermato che avrebbe informato il Presidente russo Putin che, in mancanza di un accordo su un trattato di pace, gli Stati Uniti avrebbero fornito agli ucraini un sostegno maggiore di quanto avessero mai ricevuto. Interrogato su questo, Trump ha risposto: "L'ho detto in precedenza, quindi confermo la mia dichiarazione. Ma l'ho fatto e nessuno sembra averci fatto caso. Non lo fanno perché ha senso".

20:56 L'analista militare dice che la strategia di vittoria di Zelensky non ha rafforzato la posizione di trattativa dell'Ucraina.L'Ucraina continua a chiedere l'invio di armi occidentali. Il Presidente Zelensky ha presentato un piano di vittoria a Washington con questo scopo. In un'intervista a ntv, il colonnello in pensione Wolfgang Richter ha discusso, tra gli altri argomenti, il perché sembra impossibile per l'Ucraina raggiungere una "vittoria assoluta" sulla Russia.

20:13 L'Ucraina critica il sostegno della Svizzera alla proposta di pace Cina-Brasile.L'Ucraina guarda con favore alla proposta di pace presentata da Cina e Brasile, sostenuta dalla Svizzera. "Tutte le iniziative prive di riferimenti alla Carta dell'ONU e garanzie del recupero completo del territorio ucraino sono inaccettabili", ha dichiarato il ministero degli Esteri ucraino. La proposta, secondo i media, ruota intorno a un cessate il fuoco sulla linea del fronte attuale. Gli Stati Uniti e i loro alleati europei respingono la proposta perché ignora la Carta dell'ONU e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Un portavoce del ministero degli Esteri svizzero ha confermato che la mancanza di riferimenti alla Carta dell'ONU è stata notata, ma sostiene che è ancora un'iniziativa che promuove un cessate il fuoco e una soluzione politica al conflitto, offrendo un'alternativa data la retorica aggressiva di entrambi Russia e Ucraina all'ONU.

19:43 La Corte penale internazionale esamina le accuse contro il governo Lukashenko per violazioni dei diritti umani.La Lituania, membro dell'UE e della NATO, ha chiesto alla Corte penale internazionale di indagare sul regime di Lukashenko in Bielorussia per abusi dei diritti umani. Il Presidente Lukashenko è accusato di deportazioni violente e persecuzioni che hanno costretto centinaia di migliaia di bielorussi a fuggire in Lituania o in altri paesi dell'UE. Questi presunti crimini sono iniziati ad aprile 2020 e continuano ancora oggi. Lukashenko è un alleato stretto del Presidente russo Putin. Il capo procuratore sta già indagando su Lukashenko per l'allegato deportazione di bambini ucraini in Russia.

19:08 La Russia aumenta significativamente la spesa militare per finanziare la guerra.La Russia sta valutando un aumento significativo della sua spesa militare per sostenere il conflitto in corso. Secondo i piani di bilancio per il 2025 disponibili sul sito del parlamento russo, la spesa per la difesa dovrebbe aumentare di circa il 30% a quasi 130 miliardi di euro. Sono stati allocati fondi aggiuntivi per la sicurezza interna e le spese classificate legate alla guerra in Ucraina. La difesa e la sicurezza interna rappresentano circa il 40% del bilancio totale. Il progetto deve ancora essere approvato dal parlamento e firmato dal Presidente Putin. Nel 2024, la spesa militare era già aumentata del 70% rispetto all'anno precedente. Al contrario, l'Ucraina prevede di destinare circa il 60% del suo bilancio alla difesa e alla sicurezza nell'anno successivo, con un bilancio della difesa di circa 48 miliardi di euro, meno di un terzo di quello della Russia.

18:23 Gli Stati Uniti e il Canada intercettano aerei russi vicino all'Alaska.Norad, il comando congiunto di difesa aerea degli Stati Uniti e del Canada, ha registrato incontri con aerei militari russi nella zona di identificazione dei velivoli dell'Alaska (ADIZ). Anche se questa zona richiede ai velivoli di identificarsi, non è equivalente allo spazio aereo di una nazione. Secondo il generale Gregory Guillot, i velivoli di Norad sono intervenuti a causa di un jet russo non professionale che ha posto rischi per tutti gli interessati. A fine luglio, Norad aveva anche incontrato aerei russi e cinesi nella zona ADIZ dell'Alaska, con i velivoli che sono rimasti entro lo spazio aereo internazionale.

17:43 Il sostegno al lavoro per i rifugiati mostra risultati positivi, dice Scholz.L'iniziativa "Job Booster" mira ad aiutare le persone sfollate a trovare lavoro più velocemente. Il Cancelliere Scholz elogia il successo iniziale dell'iniziativa, con 266.000 ucraini occupati in Germania a luglio, un aumento di 71.000 rispetto all'anno precedente. Inoltre, 704.000 persone provenienti dai principali paesi richiedenti asilo sono state occupate, con un aumento di 71.000. Scholz attribuisce questo aumento al Job Booster. Il Ministro del Lavoro Heil riferisce che circa 113.000 dei 266.000 ucraini hanno trovato lavoro protetto socialmente. L'iniziativa del governo federale, in funzione da più di un anno, si concentra principalmente sul rafforzare il supporto dei centri per l'impiego.

17:06 Putin traccia le priorità per la "Nuova Russia".In un messaggio video, il leader russo Putin traccia le principali priorità per le autorità nei territori occupati dalla Russia in Ucraina, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale Tass. Putin sottolinea: "La nostra priorità principale è creare condizioni favorevoli per lo sviluppo di questi territori e garantire la sicurezza delle persone. Questo è il nostro obiettivo principale. Tuttavia, non ritarderemo l'affrontare i problemi economici e sociali. Ci occuperemo di loro subito". Due anni fa, Mosca aveva dichiarato quattro regioni ucraine "Nuova Russia". Tuttavia, Mosca detiene solo parti di queste regioni.

16:37 Kara-Mursa: La Russia ha più prigionieri politici di quanto ne avesse l'Unione Sovietica ai tempi del suo tramontoL'oppositore Kara-Mursa sostiene che la Russia sta attualmente detenendo più prigionieri politici di quanti ne avesse all'epoca del crollo dell'Unione Sovietica. Kara-Mursa afferma: "In Russia di Putin ci sono oltre 1.300 prigionieri politici noti, molti più di quanti ce ne fossero negli ultimi anni dell'Unione Sovietica". Identifica l'affermazione di Putin secondo cui ci sarebbe un ampio sostegno in Russia al suo regime e alla guerra come "menzogne propagandistiche", e chiama all'azione per liberare i dissidenti detenuti. Le autorità russe hanno arrestato il critico del Cremlino Kara-Mursa ad aprile 2022 per aver accusato la Russia di aver commesso crimini di guerra in Ucraina. In seguito, nel 2023, è stato condannato a 25 anni di prigione, ma è stato rilasciato a inizio agosto nell'ambito di uno scambio di prigionieri.

16:15 La Russia intensifica gli attacchi notturniUna serie di attacchi notturni con droni e missili da parte della Russia segna la 33ª notte consecutiva di attacchi del genere contro l'Ucraina. Durante la notte sono stati segnalati esplosioni e spari a Kyiv. La difesa aerea è stata in grado di respingere l'attacco dei droni per circa cinque ore e non sono state segnalate vittime.

15:41 La Russia alza la soglia per l'uso delle armi nucleariIl Cremlino aumenta la soglia per l'uso potenziale di armi nucleari, a seguito di cambiamenti nella dottrina nucleare della Russia. Il portavoce del Cremlino Peskov afferma che la guerra in Ucraina non dovrebbe sempre essere associata a una reazione nucleare da parte della Russia. Dopo che sono emerse voci non confermate su 125 droni ucraini intercettati dalla difesa aerea russa, Peskov ha rifiutato di definire questo un attacco di massa, che potrebbe scatenare una risposta nucleare secondo la nuova dottrina. "Decisioni appropriate sono state prese e documentate di conseguenza. Tuttavia, l'operazione militare in Ucraina continua senza associazioni costanti". Putin ha annunciato le nuove regole per l'uso delle armi nucleari la scorsa settimana con un tono minaccioso, suggerendo che attacchi aerei sul territorio russo o attacchi da paesi non nucleari con supporto nucleare potrebbero essere considerati una minaccia esistenziale.

15:15 Baerbock: La Russia mira ai giovani e alle donne con la disinformazioneLa ministra degli Esteri tedesca Baerbock lancia un forte monito contro la disinformazione e l'interferenza elettorale, in particolare da parte della Russia. Sottolinea l'importanza dell'influenza delle campagne di disinformazione e fa riferimento a un "sistema deliberato" che mira specificamente ai giovani elettori e alle donne con odio e notizie false. Baerbock si riferisce inoltre ad alcuni algoritmi sulle piattaforme dei social media che amplificano l'odio e l'incitamento. Senza controllare questo, mette in guardia, saremmo vulnerabili alle notizie false.

15:01 La Russia aumenta la spesa del bilancio, ma tace sul budget della guerraIl governo russo presenta alla Duma il progetto di bilancio per il 2025, che indica un aumento significativo delle spese, pari a circa 400 miliardi di euro, ovvero circa il 12% in più rispetto al 2024. Il Ministero delle Finanze menziona solo l'allocazione di "fondi sostanziali" per l'arming dell'esercito, il risarcimento dei militari e il sostegno alle aziende del settore militare-industriale.

14:24 Un tribunale russo infligge una condanna all'ergastolo per l'attacco a un writer nazionalistaUn tribunale ha inflitto una condanna all'ergastolo all'imputato per l'attacco al writer nazionalista russo Prilepin. L'imputato, originario della regione di Donetsk in Ucraina, era apparentemente impegnato in combattimenti per i separatisti sostenuti dalla Russia. Prilepin, un sostenitore della вмешательство militare russa in Ucraina, è stato ferito in un attacco bomba a maggio 2023 nella regione di Nizhny Novgorod, che ha causato la morte del suo autista.

13:51 La Russia pianifica la coscrizione di 133.000 nuovi soldati in autunno Secondo i media ucraini, la Russia sta pianificando la coscrizione di 133.000 persone per il servizio militare dal tardo autunno alla fine dell'anno. Verranno prese di mira persone non idonee al servizio militare in Russia grazie a un decreto di Putin che autorizza una campagna di coscrizione autunnale. Al termine del servizio militare, questi coscritti verranno congedati.

13:14 L'Ucraina riferisce vittime negli attacchi dei droni russiI media ucraini riferiscono di un morto e di diversi feriti a causa degli attacchi dei droni russi. Un uomo è morto a Kupjansk, nella regione di Kharkiv, mentre tre civili di età compresa tra 53 e 72 anni sono rimasti feriti a Kherson, secondo le autorità locali.

12:36 La Russia rivendica la conquista di un altro insediamento nella regione di Donetsk Il ministero della Difesa russo annuncia di aver conquistato un'altra località nell'est dell'Ucraina. Le forze russe "hanno preso il controllo con successo del villaggio di Nelepowka", come annunciato dal ministero della Difesa a Mosca, utilizzando il nome russo del insediamento di Nelipivka nella regione di Donetsk. L'Ucraina aveva recentemente riportato vittorie in questa regione. Le truppe russe hanno spinto contro le forze ucraine, inferiori per numero e armi, nell'est dell'Ucraina da diversi mesi. Nelipivka si trova a circa 5 chilometri a sud della città di Torez. Torez è sotto il controllo ucraino, ma è stata sotto il fuoco russo per settimane. I soldati russi stanno anche avanzando verso la città di Pokrovsk. Questa città mineraria è cruciale per l'approvvigionamento logistico dell'esercito ucraino.

11:26 Russi: La Campagna Anti-Corruzione Non Convince i Cittadini Secondo il bilancio previsto, il 40% del bilancio dello stato russo verrà destinato alla difesa l'anno prossimo. Contestualmente, è in corso una campagna anti-corruzione nel ministero competente dal decesso del leader del colpo di stato Yevgeni Prigoschin. Tuttavia, questa non sembra convincente per i cittadini russi, come riferito dal reporter di ntv Rainer Munz a Mosca.

11:01 Americano Accusato di Attività di Mercenario in Russia Il cittadino americano Stephen Hubbard ha ammesso le accuse di attività di mercenario in un tribunale russo. Ha ricevuto denaro per combattere per l'Ucraina contro la Russia, secondo il quotidiano britannico "The Guardian" che cita l'agenzia di stampa statale russa RIA. Se condannato, il 72enne potrebbe scontare una pena detentiva da 7 a 15 anni.

10:20 Kiev Soffre un Attacco di Droni di Grande Portata Un edificio residenziale è stato dato alle fiamme e danneggiato in un attacco di droni di grandi dimensioni sulla Kiev della scorsa notte, secondo le autorità locali riportate dal sito di notizie ucraino Ukrainska Pravda. Non ci sono stati feriti. Incendi sono stati causati da detriti di droni abbattuti in cinque distretti della regione, è stato inoltre riferito. Tutti i droni sono stati abbattuti, secondo i resoconti ucraini.

09:36 Putin Giura di Raggiungere Tutti gli Obiettivi in Ucraina Il presidente russo Putin ha ribadito il suo impegno nell'attacco all'Ucraina. "Tutti gli obiettivi prefissati saranno raggiunti", ha detto in un messaggio video per il secondo anniversario dell'annessione rivendicata da Mosca di quattro regioni in Ucraina. Il presidente russo ha anche ripetuto la sua giustificazione per l'invasione dell'Ucraina, descrivendo il suo governo come una "dittatura neofascista". La Russia ha inviato soldati in Ucraina per proteggere la popolazione di lingua russa, ha detto, accusando il governo ucraino di voler "tagliare fuori queste persone dalla Russia, la loro patria storica, per sempre". Putin ha anche criticato le "élite occidentali" che hanno trasformato l'Ucraina in una loro "colonia, un avamposto militare con la Russia come obiettivo".

08:46 L'Ucraina Rimpiazza il Comandante della Difesa di Wuhledar Il colonnello Ivan Winnik, comandante della 72ª Brigata Meccanizzata Indipendente dell'Ucraina, che ha difeso la città altamente contestata di Wuhledar, è stato sollevato dal comando. Lo ha riferito il Kyiv Independent, citando il Comando delle Forze congiunte del Nord. Il motivo addotto è una promozione e il trasferimento dell'esperienza combattente. Il successore non è noto.

08:04 Mykolaiv Rapporta un Incendio in una Struttura Critica Un incendio si è verificato in una struttura critica nella regione di Bashtanka del distretto di Mykolaiv dopo un attacco di droni russi, secondo il sito di notizie ucraino Ukrska Pravda, che cita il capo dell'amministrazione militare regionale. Quale struttura stia bruciando non è specificato.

07:24 Kiev Rapporta una Difesa Riuscita contro l'Attacco Notturno Secondo l'amministrazione militare regionale, l'attacco russo su Kiev della scorsa notte è durato più di cinque ore. Tuttavia, tutti i droni sono stati intercettati, ha riferito l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando la leadership delle autorità. L'attacco è stato condotto in diverse ondate e da diverse direzioni.

06:44 La Russia Lascia Combattere i Condannati Instead of Imprigionment

I resoconti suggeriscono che la Russia sta utilizzando una legge che consente alle autorità di esentare gli individui dalla responsabilità penale se firmano un contratto militare con il Ministero della Difesa. Ai prigionieri in diverse regioni e nella Crimea illegalmente occupata è stata data questa opportunità, secondo i media di opposizione russi citati dal think tank statunitense Institute for the Study of War.

La Russia continua a persistente nell'assalire l'Ucraina con crudeltà implacabile. Il presidente ucraino Zelensky ha riferito in un messaggio video che il militare russo scarica circa 100 esplosivi guidati sugli obiettivi direttamente dagli aerei ogni giorno. Di recente, dodici persone sono rimaste ferite nell'attacco russo all'industriale città di Saporizhzhia. Hanno anche lanciato attacchi con bombe guidate nei pressi di Kharkiv, Donetsk e Sumy. "Questa è la quotidiana violenza della Russia", ha dichiarato Zelensky, sottolineando inoltre che questo è un costante promemoria per tutti i collaboratori dell'Ucraina "che abbiamo bisogno di ulteriori capacità di attacco a lungo raggio per l'Ucraina, che abbiamo bisogno di ulteriori difese aeree per l'Ucraina, che abbiamo bisogno di ulteriori sanzioni contro la Russia".

05:43 Lo Stato Maggiore Ucraino: Preoccupazione per Vuhledar

Attacchi russi contro le linee di difesa ucraine sono stati segnalati presso il Donbass. Tredici attacchi sono stati respinti con successo a Pokrovsk, e seventeen avanzate di truppe russe sono state fermate a Kurachove, secondo lo Stato Maggiore ucraino. Intensi combattimenti si stanno svolgendo anche nella regione di Vuhledar. Gli specialisti militari ucraini temono che questa piccola città nella zona meridionale del Donbass potrebbe presto cadere sotto il controllo russo.

04:46 Kiev: Attacchi di Droni Continuano La capitale ucraina Kiev è stata sottoposta a ripetuti attacchi di droni russi durante la notte, secondo il militare ucraino. Le unità di difesa aerea sono state attivamente impegnate nel respingere questi attacchi per diverse ore. "Ci sono diversi droni ostili a Kiev e nelle sue vicinanze", ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko attraverso il servizio di messaggistica Telegram. Molte esplosioni sono state segnalate a Kiev, indicando l'uso di meccanismi di difesa aerea. Gli oggetti sono stati colpiti in aria, ma non ci sono ancora segnalazioni di danni o vittime. Dall'1:00 ora locale, un'allerta aerea è in vigore in tutta Kiev, la regione circostante e l'intera Ucraina orientale. La forza aerea ucraina ha precedentemente segnalato diversi gruppi di attacchi di droni russi su Kiev e sull'Ucraina occidentale. Inoltre, sono state registrate diverse bombe guidate dalle zone controllate dalla Russia intorno alle 4:40 ora locale, ha detto il militare.

14:49 Kyiv: Attacco di droni russi

La capitale ucraina Kyiv è sotto attacco da parte di droni russi. Secondo l'esercito ucraino, le unità di difesa aerea sono impegnate a respingere gli attacchi. I testimoni riferiscono di diverse esplosioni forti e di oggetti abbattuti in aria, indicando l'uso di sistemi di difesa aerea. Insieme a Kyiv e alla regione circostante, c'è attualmente un'allerta aerea in tutta l'Ucraina orientale.

13:40 Campagna elettorale moldava: il ministro avverte contro "ladri"

Un ministro del governo ha esortato i moldavi a evitare "ladri, rifugiati e banditi" dopo che un businessman pro-russo in esilio ha promesso di pagare i votanti se voteranno "no" in un referendum sull'adesione all'Unione Europea. L'appello di Andrei Spinu, ministro delle Infrastrutture, è indicativo della campagna sempre più disordinata per le elezioni presidenziali del 20 ottobre, in cui la presidente uscente pro-europea Maia Sandu cerca un secondo mandato.

00:14 Russia: forze ucraine colpiscono trasformatore elettrico vicino alla centrale nucleare

Secondo la direzione della centrale nucleare (NPP) di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, le forze ucraine hanno nuovamente preso di mira un trasformatore elettrico vicino, causando danni. La direzione della NPP ha annunciato su Telegram che un attacco d'artiglieria ha colpito il trasformatore nella stazione di trasformatore elettrico "Raduga" nella città di Enerhodar nel sud-est dell'Ucraina. È stata pubblicata anche una foto che mostra il fumo che sale dal tetto di un edificio. L'approvvigionamento di energia di Enerhodar non è stato interrotto, si precisa inoltre. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, con sei reattori, è la più grande d'Europa. È stata conquistata dalle forze russe all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. Entrambe le parti si accusano regolarmente di aver attaccato o progettato un attacco alla centrale elettrica.

21:15 Zelensky dubita delle minacce nucleari: "Putin ama la sua vita"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dubita delle minacce nucleari in corso da parte del presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a Fox News. Il leader del Cremlino "ama la sua vita" e quindi è probabile che abbia paura di usare armi nucleari. "Nessuno sa cosa c'è nella sua testa", ammette Zelensky. "Potrebbe usare armi nucleari contro qualsiasi paese - o non farlo. Ma non credo che lo farà."

20:10 La posizione dell'FPO sulla guerra in Ucraina e la Russia nella politica austriaca

Le elezioni parlamentari austriache hanno causato grandi sconvolgimenti nel panorama politico. Il partito di destra estrema FPO ha ottenuto una vittoria monumentale, ottenendo il 28,7% dei voti, secondo le proiezioni. Questa vittoria vede i populisti di destra esprimere scetticismo verso la politica estera dell'UE nel loro manifesto elettorale. Riguardo alla guerra in Ucraina, l'FPO mantiene un approccio più morbido verso la Russia e ritiene che la dipendenza del gas dell'Austria dalla Russia non rappresenti un problema. Nel 2018, il contratto del gas tra Vienna e Mosca è stato prorogato fino al 2040, impegnandosi a importare volumi consistenti di gas naturale e garantendo il pagamento anche se non viene consegnato gas. Tra gennaio e maggio 2024, circa il 90% delle importazioni di gas dell'Austria proveniva dalla Russia.

19:37 Visita del Primo Ministro russo a Tehran

Il Primo Ministro russo Mikhail Mishustin si recherà a Tehran, in mezzo alla crescente tensione nel Medio Oriente, per un incontro previsto con il Presidente iraniano Massoud Pezhman. L'incontro è previsto per lunedì, come annunciato dal governo russo. Durante la sua visita, Mishustin si incontrerà anche con il Vice Presidente iraniano Mohammad Reza Aref. Secondo le fonti russe, l'agenda di Mishustin a Tehran include discussioni su vari aspetti della cooperazione bilaterale, compreso il commercio, l'economia, la cultura e l'aiuto umanitario. Le potenze occidentali hanno accusato l'Iran di equipaggiare l'esercito russo con droni e missili per le sue operazioni in Ucraina. Tuttavia, Teheran respinge queste accuse.

