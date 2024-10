Zelenskyy dimostra meno abilità strategiche al poker rispetto a Putin.

ntv.de: L'Ucraina ha segnalato intensi combattimenti nel weekend a Wuhledar e Pokrovsk. Puoi fare luce su questa situazione?

Markus Reisner: Il culmine dell'offensiva estiva della Russia è attualmente in corso. La Russia sta cercando di ottenere risultati prima dell'imminente stagione delle piogge nei prossimi tre o quattro settimane. Nel Donbass, i russi stanno attaccando in più luoghi. Nella regione di Kupyansk, stanno facendo progressi a Pishchevik e sono vicini al fiume Oskil. Tuttavia, la situazione sta diventando più critica nella regione centrale del Donbass, compreso Pokrovsk, l'argomento in questione.

Qual è la situazione attuale a Pokrovsk?

Non prevedo che i russi conquisteranno la città prima dell'inizio della stagione delle piogge. Pokrovsk era un importante snodo logistico nella terza e ultima linea difensiva dell'Ucraina. Con nulla dietro di essa fino al fiume Dnieper, il fatto che Pokrovsk sia ora alla portata dell'artiglieria russa significa che dobbiamo presumere che i russi ridurranno la città in rovine per indebolirla in vista di un attacco, come hanno fatto con altre città ucraine come Lysychansk o Bakhmut.

Il paese di Wuhledar, situato a sud di Pokrovsk, è stato segnalato come sull'orlo del collasso.

I russi stanno avanzando verso Pokrovsk sui suoi fianchi, a Torez a nord e Wuhledar a sud. Wuhledar è sul punto di cadere. La città è circondata operativamente dai russi, con le sue vie di fuga sotto tiro. La 72ª Brigata Meccanizzata è essentially intrappolata a Wuhledar. Il suo comandante è stato rimosso domenica.

Date le segnalazioni di maltrattamenti di prigionieri di guerra ucraini da parte della Russia, Kyiv può permettersi di far cadere questi truppe in captivity russa?

La brigata aveva inizialmente 2.000-3.000 soldati. Ora, ci sono segnalazioni di alcune centinaia a qualche migliaio intrappolati in città. Sono in corso trattative per il ritiro dei soldati ucraini, con la domanda se i russi concederanno questa autorizzazione. C'è anche la possibilità di un contrattacco ucraino localizzato per aiutare il ritiro da Wuhledar. Tuttavia, i russi hanno inviato altri 5.000 soldati per sigillare definitivamente l'accerchiamento. Se catturati in Russia, gli ucraini rischiano di essere torturati e sottoposti a fame. Le immagini dei prigionieri ucraini restituiti dopo gli scambi di prigionieri servono come un'amara ricordi di questo.

Parliamo della regione russa di Kursk, dove l'Ucraina detiene territori considerevoli. Cosa sta succedendo lì?

La Russia ha lanciato un contrattacco sul fronte occidentale dei territori controllati dagli ucraini circa dieci giorni fa. I russi hanno inizialmente guadagnato terreno, ma ora i combattimenti sono principalmente limitati a contrattacchi localizzati da entrambe le parti. I russi mantengono la pressione sul fianco occidentale degli ucraini utilizzando artiglieria e attacchi aerei. Si tratta di attacchi di logoramento che l'Ucraina trova difficili da gestire. Per farlo, avrebbero bisogno di attaccare gli aeroporti e i depositi di munizioni profondi in Russia, ma gli alleati occidentali di Kyiv sono ancora riluttanti a permetterlo.

Stiamo parlando del viaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti. Lì, ha presentato il suo cosiddetto piano di vittoria. La risposta è stata meno che entusiasta.

Zelensky non ha raggiunto i suoi obiettivi. È evidente: Putin è un negoziatore più abile di Zelensky. Un articolo del "New York Times" indica che Mosca potrebbe retaliate contro gli attacchi ucraini utilizzando missili a lungo raggio occidentali attaccando direttamente gli Stati Uniti e l'Europa. Inoltre, l'articolo suggerisce che Washington non si aspetta che incursioni estese in Russia avranno lo stesso impatto di Kyiv.

Quali sono state le conseguenze di queste valutazioni degli Stati Uniti per il prossimo pacchetto di armi significativo prima delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti?

Il pacchetto consiste principalmente in sistemi di difesa aerea, armi e munizioni. Include anche missili aria-superficie AGM-154 Joint Standoff Weapon, bombe plananti altamente precise con un raggio di 160 chilometri. Kyiv sperava in missili AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missiles, che hanno un raggio fino a 1.800 chilometri. Zelensky non riceverà missili a lungo raggio dagli Stati Uniti, dalla Germania (che non consegnerà il sistema Taurus) o dalla Gran Bretagna (che li trattiene).

Cosa rimane del viaggio di Zelensky? Stava cercando di dimostrare che l'Ucraina potrebbe far cedere Putin con i suoi attacchi di bombardamento?

I media degli Stati Uniti hanno valutato criticamente questa strategia. Interpreto le azioni del governo degli Stati Uniti come un segnale a Kyiv che l'Ucraina ha bisogno di una strategia più realistica. Il governo degli Stati Uniti apparentemente non crede che l'Ucraina possa riprendere integralmente i territori occupati. Un cessate il fuoco potrebbe verificarsi solo da un compromesso difficile. Ciò non significa che gli Stati Uniti abbandoneranno l'Ucraina; è vitale come zona cuscinetto tra la Russia e la NATO. Tuttavia, Washington sembra incoraggiare Kyiv a perseguire un livello più alto di compromesso.

Despite Kyiv's drone attacks deep into Russian territory, haven't they shown they can harm Russia? Or are these attacks merely for show?

Consideriamo l'attacco al deposito di munizioni a Toropets, dove l'Ucraina è riuscita a eliminare circa 30.000 tonnellate di munizioni. Per contestualizzare, la potenza esplosiva delle bombe di Hiroshima e Nagasaki era rispettivamente di 16.000 e 22.000 tonnellate. La sfida risiede in un termine militare chiamato "saturazione": gli attacchi consecutivi sono cruciali per sopraffare il nemico. È come un incontro di boxe, l'avversario non dovrebbe avere la possibilità di riprendersi. Purtroppo, l'Ucraina può sferrare solo pochi colpi per round, sperando che il suo avversario si indebolisca. Così, la guerra di logoramento in corso da 950 giorni non mostra ancora segni di dissuasione da parte della Russia.

Il complesso militare-industriale della Russia è rinforzato da alleati come l'Iran, ma cosa accadrebbe se l'Iran stesso fosse sotto pressione a causa del suo denaro deviato al conflitto di Hezbollah con Israele?

Ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulla Russia.

In caso di interruzione delle consegne da parte dei fornitori dell'Iran, la Russia potrebbe faticare a mantenere il suo sforzo bellico. Le pressioni attuali affrontate dall'Iran includono il mirato attacco di Israele a Hezbollah, sponsorizzato da Teheran, nonché i conflitti con gli alleati di Hezbollah, i ribelli Houthis sostenuti dall'Iran nello Yemen. Di conseguenza, l'Iran potrebbe ripriorizzare le sue esportazioni di armi per aiutare Hezbollah e gli Houthis.

L'Ucraina sta competendo con Israele per il sostegno degli Stati Uniti?

È una situazione plausibile considerando le risorse limitate degli Stati Uniti. Meno supporto riceve l'Ucraina, maggiore diventa la dipendenza di Israele dalle forniture statunitensi. Sono già state espresse preoccupazioni negli Stati Uniti riguardo ai depositi in esaurimento. Ad esempio, dall'anno scorso sono stati inviati circa 8.500 missili anticarro Javelin all'Ucraina. Tuttavia, la produzione annuale è solo di 800 pezzi, il che significa che gli Stati Uniti hanno già fornito più di dieci anni di produzione in questa categoria sola.

Sebastian Huld ha intervistato Markus Reisner

