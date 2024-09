Zelenskyy definisce l'iniziativa di pace tra Cina e Brasile "detrimentaria" o "danniosa".

17:40 Ucraina: Proiettile russo colpisce nave cargo

L'Ucraina afferma che un proiettile russo ha distrutto una nave cargo che trasportava grano dal paese. Secondo il Presidente Volodymyr Zelenskyy, la nave aveva già lasciato le acque ucraine nel Mar Nero al momento dell'attacco. Il Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba lo ha definito un "attacco audace alla libertà marittima e alla sicurezza alimentare mondiale". Zelenskyy afferma che la nave era diretta in Egitto e non ci sono state vittime. Un portavoce della Marina ucraina ha dichiarato che la nave cargo non si trovava nel corridoio del grano ucraino durante l'attacco, ma si trovava nella zona economica marittima della Romania. Un rappresentante della Marina rumena ha confermato che la nave non si trovava nelle acque territoriali rumene.

17:12 Il Presidente cinese tornerà in Russia

Il Presidente cinese Xi Jinping ha intenzione di tornare in Russia a ottobre. Xi parteciperà alla riunione del gruppo BRICS, conferma il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Wang si sta incontrando con il Presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo oggi. Entrambi hanno lodato i rapporti tra Cina e Russia. Xi ha "grande piacere" nell'accettare l'invito di Putin a partecipare alla riunione del BRICS a Kazan, dice Wang. Putin riferisce che lui e Xi terranno anche un incontro bilaterale per discutere delle loro rispettive relazioni, che "stanno procedendo piuttosto favorevolmente".

16:35 Nuovo ruolo per il Segretario Generale della NATO Stoltenberg

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg diventerà il nuovo leader della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Il norvegese assumerà il ruolo a febbraio 2025, sostituendo l'attuale Christoph Heusgen. Heusgen, che ha assunto il ruolo nel 2022 e che è stato a lungo consigliere di politica estera della Cancelliera Angela Merkel, lascerà il suo posto di presidente. Il lungo ex presidente Wolfgang Ischinger dovrebbe rimanere presidente del consiglio di fondazione. Stoltenberg passerà il testimone come Segretario Generale della NATO a ottobre al precedente Primo Ministro olandese Mark Rutte.

16:11 Tre lavoratori della Croce Rossa uccisi in Ucraina

L'Ucraina riferisce che tre dipendenti della Croce Rossa dall'Ucraina sono morti in un attacco russo con l'artiglieria. L'incidente è avvenuto in un villaggio nella regione contesa di Donetsk, come riferito dall'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina su Telegram. Due altre persone sono state ricoverate in ospedale, una in condizioni critiche. "Un altro crimine di guerra russo. Oggi, l'occupante ha attaccato i veicoli della missione umanitaria dell'ICRC nella regione di Donetsk", ha scritto il Presidente Volodymyr Zelenskyy su X. Dmytro Lubinets, l'ombudsman per i diritti umani del paese, ha esortato la piattaforma: "L'ICRC deve riconoscere ufficialmente la violazione delle norme dei Convenzioni di Ginevra da parte della Russia!"

15:45 Processo ai legali di Navalny chiuso al pubblico

La giudice che presiede il processo penale riguardante tre avvocati del defunto critico del Cremlino Alexey Navalny nella città russa di Petushki ha rapidamente chiuso il processo al pubblico per Vadim Kobsev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin. Ha citato un avvertimento della polizia riguardo a possibili provocazioni da parte dei sostenitori di Navalny come motivo. I tre avvocati sono accusati di far parte di un gruppo estremista - la Fondazione Anticorruzione creata da Navalny.

15:18 Conflitto in mare nel Mar Nero

L'Ucraina e la Russia sono coinvolte in una battaglia navale e aerea nel Mar Nero. L'intelligence militare ucraina riferisce che un aereo da combattimento russo Su-30 è stato abbattuto utilizzando un'arma portatile di difesa aerea durante un'operazione speciale in mare (vedi voce alle 08:04). Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'operazione della notte di martedì da Kiev. Tuttavia, il Ministero della Difesa russo riferisce che un tentativo ucraino di attaccare una piattaforma di trivellazione russa nel Mar Nero utilizzando motoscafi ad alta velocità è stato respinto. Otto dei 14 motoscafi sono stati distrutti e affondati, mentre gli altri sono fuggiti. Non è stato fatto alcun riferimento alla perdita di un aereo a Mosca. Tuttavia, il blog militare "Rybar" riferisce che un Su-30 è stato abbattuto mentre respingeva l'attacco ucraino.

14:54 Soldati ucraini: "Ne abbiamo abbastanza della guerra"

I soldati ucraini devono utilizzare le armi disponibili in modo strategico e giudizioso.

13:07 Russia's Decreased Warship Count claimSi ipotizza che la Russia abbia solo la metà delle navi da guerra che dichiara, secondo un portale di notizie russo indipendente, "Agentstvo". Il portale si riferisce ai dati dei progetti "Classifica globale delle potenze navali 2024" e "RussiaShips.info" che stimano rispettivamente 264 e 299 navi da guerra, notevolmente inferiori all'annuncio del Ministero della Difesa russo di oltre 400 partecipanti all'esercizio militare "Oceano-2024". Sono inclusi anche circa 50 navi e sottomarini della Flotta del Mar Nero, che non partecipano all'esercizio. Non è la prima volta che la Russia viene accusata di esagerare le dimensioni delle sue forze militari.

12:28 Aumento dell'espionaggio russo contro l'aiuto militare tedescoI servizi di intelligence russi hanno apparentemente intensificato le loro attività di spionaggio contro l'aiuto militare tedesco all'Ucraina e l'esercito tedesco, secondo il Servizio di controspionaggio militare (MAD). Il rapporto indica che l'interesse della Russia per la politica e la strategia militare è passato da un livello strategico a uno più tattico. La Russia ora si concentra sull'ottenere informazioni sull'aiuto militare che la Germania fornisce all'Ucraina, compresi i percorsi di trasporto, le procedure di dispiegamento e le tattiche delle armi occidentali in Ucraina, nonché le capacità dell'esercito tedesco per la difesa territoriale e dell'alleanza.

11:52 L'analisi di Munz sulla possibile autorizzazione di Regno Unito e USA all'uso di armi ucraine contro il territorio russoLa Gran Bretagna e gli Stati Uniti potrebbero autorizzare l'Ucraina ad utilizzare armi contro il territorio russo, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz. La Kremlin ha finora impedito questa decisione con minacce. In questo contesto, non sorprende che un esperto di armi atomiche stia ora promuovendo attacchi su Berlino.

11:15 Ritardo nella decisione sull'uso di missili a lungo raggio ucrainiUna decisione sull'uso di missili a lungo raggio occidentali in Russia da parte dell'Ucraina potrebbe richiedere del tempo, secondo il medium statunitense Bloomberg. È improbabile che una decisione venga presa prima dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 settembre, quando si riuniranno circa 150 capi di stato e di governo. Il Segretario degli Esteri britannico Lammy ha dichiarato che la riunione dell'ONU sarebbe l'occasione successiva per discutere l'utilizzo di missili a lungo raggio. Il Presidente ucraino Selenskyj è atteso per ribadire questa richiesta durante la riunione. Mercoledì, Lammy e il Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken hanno visitato Kyiv per discutere i piani di Selenskyj per gli attacchi contro il territorio russo. Blinken intende discutere di questo con il Presidente degli Stati Uniti Biden venerdì. Il Primo ministro britannico Starmer incontrerà anche Biden venerdì per discutere di questa questione.

10:31 La difesa aerea ucraina respinge l'attacco russoLa forza aerea ucraina riferisce che la Russia ha attaccato l'Ucraina durante la notte con 5 missili e 64 droni da combattimento iraniani. 44 droni sono stati intercettati. La difesa aerea è stata attiva anche intorno a Kyiv, eliminando le minacce dei droni in arrivo.

09:11 L'appello per un potenziamento del deterrente nucleare russoIl noto esperto di politica estera russa Sergei Karaganov ritiene che la Russia dovrebbe comunicare in modo più chiaro la sua disponibilità ad utilizzare armi nucleari. Il principale obiettivo della dottrina nucleare della Russia dovrebbe essere "convincere tutti i nemici attuali e futuri che la Russia è preparata ad utilizzare armi nucleari", ha dichiarato Karaganov al quotidiano russo Kommersant. Mosca potrebbe condurre un attacco nucleare limitato su un paese NATO senza scatenare una guerra nucleare totale, ha suggerito. Gli Stati Uniti mentirebbero se affermassero di promettere protezione nucleare ai loro alleati. Karaganov ha già proposto in passato che la Russia consideri un attacco nucleare preventivo come mezzo per intimidire i suoi avversari. Alcuni esperti occidentali argomentano che Karaganov svolge una funzione utile per il Cremlino esprimendo opinioni che turbano l'Occidente e fanno sembrare Putin più moderato in confronto.

08:46 Sorgente di ottimismo in Ucraina sull'uso di missili a lungo raggioL'ottimismo crescente in Ucraina suggerisce che potrebbe presto essere concessa l'autorizzazione per lanciare attacchi profondi nel territorio russo utilizzando armi occidentali. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha sottolineato durante la sua visita a Kyiv l'importanza di garantire "che l'Ucraina abbia tutto ciò di cui ha bisogno". In Gran Bretagna, sembra che il via libera si stia spostando verso questa prospettiva:

08:04 L'intelligence militare ucraina riferisce l'abbattimento di un aereo da combattimento russoDopo i rapporti sulla scomparsa di un aereo da combattimento russo Su-30SM dai radar, il servizio di intelligence militare ucraino ora riferisce che i soldati ucraini hanno abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Il quotidiano Kyiv Independent riferisce che l'aereo da combattimento, valutato 50 milioni di dollari e stazionato in Crimea, è stato abbattuto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 L'Ucraina riferisce più di una dozzina di feriti in un attacco con droni significativo su KonotopIl numero di vittime dopo l'attacco con droni russo che ha preso di mira l'infrastruttura energetica di Konotop durante la notte è ora salito a 14, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform sulla base delle informazioni dell'amministrazione militare regionale. Tra gli impatti, un edificio residenziale nel centro della città è stato apparentemente colpito.

06:42 I residenti ucraini in Germania mantengono il loro status protetto durante i viaggi a casaIl parlamento tedesco inizia oggi a discutere per la prima volta il programma di sicurezza proposto dal governo, che, tra le altre cose, attua restrizioni sui coltelli e il ritiro dello status di asilo per coloro che tornano a casa. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, come per i rifugiati ucraini.

06:04 La TV russa accusa il sabotaggio contro Trump durante il dibattito televisivoMolti commentatori della televisione di stato russa hanno accusato il sabotaggio contro Trump durante il suo dibattito televisivo contro Kamala Harris, secondo il Kyiv Independent. Hanno argomentato che Trump è stato svantaggiato. I broadcaster russi hanno criticato il fatto che i fatti di Trump siano stati controllati. Molti analisti ritengono che Trump abbia perso il dibattito. Trump ha dichiarato che se vince le elezioni, fermerà immediately the Ukraine conflict.

04:50 Attacco russo a Konotop: Danni consistenti alle infrastrutture energeticheUn attacco russo a Konotop nella regione di Sumy ha lasciato numerosi residenti feriti. Secondo il sindaco Artem Semenikhin, l'approvvigionamento idrico della città è stato momentaneamente interrotto. I danni alle infrastrutture energetiche sono stati considerevoli e non è chiaro quando le case private riprenderanno l'energia. Dopo l'attacco nel centro della città, si sono verificati diversi incendi e gli edifici scolastici e residenziali hanno subito danni. Due persone sono state ricoverate in ospedale, una in condizioni critiche.

03:29 Lettonia fornisce ulteriore aiuto militare all'UcrainaLa premier lettone, Evika Silina, ha annunciato un pacchetto di assistenza militare per l'Ucraina durante la sua visita a Kyiv. Il sostegno comprenderà veicoli corazzati per il trasporto di personale, come confermato dal premier ucraino Denys Shmyhal. Egli ha fatto quest'annuncio dopo aver incontrato Silina. Inoltre, i due paesi stanno discutendo di un ampliamento della cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Regno Unito richiede incontro con businessman iraniano per sospetti invii di missili alla RussiaIl Regno Unito ha richiesto un incontro con un businessman iraniano a causa dei sospetti riguardo ai trasporti di missili iraniani alla Russia, come menzionato in una dichiarazione del Foreign Office di Londra. "Il governo britannico ha reso chiaro che qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia rappresenterebbe una grave escalation e meriterebbe una risposta significativa," ha dichiarato la dichiarazione. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno introdotto ulteriori sanzioni contro Tehran in risposta ai sospetti invii di missili, che includono la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. L'Unione Europea aveva precedentemente informato di "informazioni credibili" riguardo al trasporto di missili iraniani alla Russia.

00:14 Ucraina: Russia dispiega soldati non addestrati a VovchanskStando ai rapporti dell'esercito ucraino, la Russia sta dispiegando soldati senza esperienza di combattimento sul fronte di Kharkiv. Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle Forze Armate di Kharkiv, ha dichiarato che le unità responsabili dell'attacco a Vovchansk sono male addestrate. Si ipotizza che i nuovi rinforzi siano una riserva di mobilitazione assemblata dalla Russia. Non è chiaro se si tratta di ex prigionieri o di reclute provenienti da paesi come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Sindaco dell'Ucraina occidentale istituisce pattuglie di lingua russaIl sindaco della città ucraina occidentale di Ivano-Frankivsk ha dichiarato che verranno istituite pattuglie di lingua russa per affrontare l'aumento dell'uso della lingua russa. "Questo è un'iniziativa dei cittadini; chiunque può diventare un ispettore linguistico" ha dichiarato il sindaco Ruslan Martsinkiv in un'intervista a NTA. Molte persone sfollate dalle regioni orientali dell'Ucraina che parlano russo nativamente risiedono in città. Martsinkiv si aspetta almeno 100 tali controllori linguistici, con circa 50 volontari già iscritti. Ha anche fornito un numero di telefono per i cittadini che vogliono segnalare i parlanti russo in spazi pubblici. A causa del conflitto, milioni di persone, in particolare dalle regioni di lingua russa nell'est e nel sud, hanno lasciato le relative sicure regioni di lingua ucraina occidentale.

21:42 Erdogan esige la restituzione della Crimea da MoscaIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan sta chiedendo il ritorno della penisola della Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. "Il nostro sostegno inequivocabile alla integrità territoriale, sovranità e indipendenza dell'Ucraina continua. Il ripristino della Crimea all'Ucraina è una richiesta del diritto internazionale," ha affermato il leader turco in un messaggio video in occasione del lancio della Crimea Platform. Istituita nel 2021, la Crimea Platform mira a promuovere il riconoscimento internazionale della situazione della Crimea.

20:37 Blinken espone la posizione di Biden sull'uso di armi contro la Russia in UcrainaIl segretario di Stato Antony Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno attivamente lavorando alle richieste militari dell'Ucraina, comprese le armi a lungo raggio fornite dall'Occidente, per colpire i

