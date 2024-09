19:01 La maggioranza dei sondaggi indica che i polacchi sostengono l'intercettazione dei droni russi nello spazio aereo polaccoUn sondaggio pubblicato dal quotidiano polacco "Rzeczpospolita" e riportato dal quotidiano ucraino "Kyiv Independent", indica che la maggior parte dei polacchi ritiene che l'esercito polacco dovrebbe intercettare i droni russi che invadono lo spazio aereo polacco durante gli attacchi all'Ucraina. Il sondaggio è stato condotto dopo che un aereo non identificato, presumibilmente un drone suicida Shahed, ha sorvolato la Polonia per più di 30 minuti prima di scomparire il 26 agosto. Il giorno successivo, il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha rivelato a Radio RMF24 che la Russia potrebbe aver valutato il sistema di difesa aerea polacco inviando droni nello spazio aereo polacco.

19:34 I consulenti della sicurezza svizzera raccomandano al governo di rivedere la politica di neutralitàUn gruppo di lavoro all'interno del governo svizzero raccomanda di rivedere la storica neutralità del paese, sostenendo una maggiore cooperazione militare con la NATO e l'Unione Europea. Il rapporto, ottenuto dal portale "Politico", suggerisce questo cambiamento in risposta alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza derivanti dall'invasione della Russia dell'Ucraina. Il gruppo di lavoro del Ministero della Difesa svizzero sottolinea anche la crescente pressione, sia interna che internazionale, per chiarire la posizione di neutralità della Svizzera. La politica di neutralità della Svizzera risale al 1515. Il gruppo è guidato da Wolfgang Ischinger, ex capo della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

18:58 L'esercito ucraino riferisce più di 90 scontri con le forze russeDall'alba ci sono stati 91 scontri tra le truppe ucraine e russe, rivela lo Stato maggiore ucraino, descrivendo la situazione sul fronte come difficile. "Le forze difensive lavorano diligentemente per ostacolare i piani offensivi dell'aggressore russo e eliminare il suo personale e l'hardware militare", indica il rapporto.

18:22 Il comandante delle forze terrestri ucraine afferma che più di 37.000 soldati russi sono stati uccisi ad agostoLe perdite militari russe in Ucraina ad agosto hanno raggiunto circa 36.810 soldati, secondo il comandante delle forze terrestri ucraine, Oleksandr Pavliuk, come riportato da Ukrinform. Ha anche dichiarato che le forze ucraine hanno distrutto un notevole numero di armi e attrezzature militari nemiche ad agosto, tra cui 193 carri armati, 557 veicoli corazzati da combattimento, 1.517 sistemi d'artiglieria, 44 lanciarazzi multipli, 33 sistemi di difesa aerea, oltre 2.000 veicoli e 278 unità specializzate. Questi numeri non possono essere verificati indipendentemente, poiché la Russia mantiene il segreto sulle sue perdite in Ucraina.

17:44 L'intelligence britannica riferisce che le forze terrestri russe avanzano verso PokrovskGli esperti della difesa britannica riferiscono che le truppe russe stanno avanzando verso la città fortemente contestata di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina, secondo il loro ultimo briefing di intelligence. "Le forze terrestri russe sono probabilmente a meno di 10 chilometri dal limite della città", nota il rapporto. Gli esperti ipotizzano che l'avanzata rallenterà una volta che le truppe terrestri raggiungeranno le aree urbane vicine a Pokrovsk. Pokrovsk gioca un ruolo critico nell'approvvigionamento delle truppe ucraine. "Se catturata, allungherebbe le linee di rifornimento esistenti e complicherebbe ulteriormente la situazione per le forze ucraine", conclude il rapporto. Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha pubblicato aggiornamenti quotidiani sul conflitto dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, basandosi sui dati dell'intelligence.

17:16 Perdite e vittime a Kurakhove dopo l'attacco russoL'esercito russo ha bombardato la città di Kurakhove nella regione di Donetsk. Almeno tre persone sono state uccise e nove ferite, secondo il capo dell'amministrazione militare della regione di Donetsk, Vadym Fillaschenko, su Telegram. Ha riferito che l'esercito russo ha attaccato Kurakhove utilizzando multipli lanciarazzi "Uragan".

16:43 Le forze russe negano l'avanzata nel Donbass, lo Stato maggiore ucraino riferisce di aver respinto nove attacchiLe truppe russe affermano sconfitte nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale, rivendicando di aver conquistato il villaggio rurale di Wyhimka a nord del Donbass vicino alla città ucraina controllata di Sieversk. Tuttavia, lo Stato maggiore ucraino nega nove attacchi russi dal giorno precedente, tra cui Wyhimka, tutti respinti. Entrambe le versioni rimangono non verificate. Le forze russe rivendicano anche guadagni territoriali vicino alla città ucraina di Pokrovsk, un altro punto focale dell'offensiva in corso.

16:20 Il vice ministro degli esteri russo propone una modifica alla dottrina nucleare in risposta all'escalation graduale dell'OccidenteLa Russia sta revisionando la sua dottrina nucleare, secondo le sue stesse dichiarazioni. Il vice ministro degli esteri Sergei Ryabkov ha rivelato all'agenzia di stampa statale TASS che il processo è avanzato e i cambiamenti sono imminenti. La decisione è legata al "corso di escalation dei nostri avversari occidentali" in relazione al conflitto ucraino. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato in un'intervista che l'Occidente sta "oltrepassando i limiti" e la Russia proteggerà i suoi interessi. Gli Stati Uniti e i loro alleati affermano che le azioni della Russia in Ucraina costituiscono un'invasione e che il governo di Kyiv sta ricevendo supporto nella sua difesa. La dottrina nucleare attuale della Russia prevede l'uso di armi nucleari se la sovranità o l'integrità territoriale della Russia sono minacciate.

15:54 Danni dopo l'attacco aereo a Kharkiv: il numero sale a 41Il numero di feriti a Kharkiv dopo un attacco aereo russo è salito a 41, secondo l'agenzia di stampa statale Ukrinform, che ha fatto riferimento all'amministrazione militare regionale. Cinque minori sono tra i feriti e l'esercito russo avrebbe colpito Kharkiv con missili, causando circa dieci esplosioni e danneggiando diverse strutture civili, tra cui un centro commerciale.

15:21 Zelensky chiede il consenso dell'Occidente per colpire più a fondo nel territorio russoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito la sua richiesta all'Occidente di autorizzare l'utilizzo di armi occidentali per colpire più a fondo nel territorio russo dopo gli ultimi attacchi aerei. Per proteggere adeguatamente e difendere le città ucraine, è necessaria ulteriore assistenza, secondo il suo comunicato su Telegram. Ciò include una risoluzione per "colpi a lungo raggio sui siti di lancio dei missili russi, la distruzione della logistica militare russa e il lancio congiunto di missili e droni". Zelensky sottolinea che la Russia ha utilizzato 160 missili, 780 bombe guidate o aeree e 400 droni da combattimento contro l'Ucraina nell'ultima settimana.

15:03 Forza aerea ucraina rivendica l'abbattimento di otto dei dodici droni ShahedLa forza aerea ucraina afferma di aver abbattuto 24 droni russi. L'esercito russo ha lanciato un missile balistico Iskander-M dalla regione di Kursk e 11 droni Shahed-131/136 dalla penisola di Crimea verso i bersagli ucraini. Secondo la forza aerea ucraina, otto di questi sono stati intercettati. I principali obiettivi erano le regioni ucraine di Mykolaiv e Sumy.

14:45 Kharkiv subisce un nuovo attacco da parte degli aerei russi; 28 feritiLa città di Kharkiv nel nord-est dell'Ucraina è stata nuovamente presa di mira dagli aerei russi, secondo le autorità locali. Un attacco con missili ha causato 28 feriti; il sindaco Ihor Terechov ha fornito questo aggiornamento. Un bambino di sei anni è tra i feriti, secondo il governatore dell'Oblast di Kharkiv, Oleh Sinehubov. Kharkiv è la seconda città più grande dell'Ucraina. Negli ultimi giorni, numerosi morti e feriti sono stati causati dagli attacchi alla città.

14:29 L'UE importa più gas dalla Russia che dagli USA nell'ultimo trimestrePer la prima volta in quasi due anni, i paesi dell'UE hanno importato più gas dalla Russia che dagli Stati Uniti tra aprile e giugno, secondo i dati del think tank con sede a Bruxelles Bruegel. I paesi dell'UE hanno importato circa 12,7 miliardi di metri cubi dalla Russia e 12,3 miliardi dagli Stati Uniti in questo periodo. Mentre le importazioni dalla Russia sono diminuite solo leggermente rispetto al primo trimestre del 2024, quelle dagli Stati Uniti sono diminuite significativamente. La Norvegia rimane il principale fornitore di gas dell'UE, con 23,9 miliardi di metri cubi nel secondo trimestre. Prima dell'invasione dell'Ucraina all'inizio del 2022, la Russia deteneva questa posizione. Molti paesi dell'UE hanno quindi ridotto le loro importazioni dal paese. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, la Germania non importa più gas dalla Russia. La Russia è passata al secondo posto nella lista dei fornitori, a malapena superando gli Stati Uniti. I destinatari delle importazioni non sono indicati nei dati.

14:10 Spento l'incendio nella raffineria di petrolio di MoscaL'incendio nella raffineria di petrolio di Mosca (vedi voce 08:01) è stato spento, secondo un comunicato stampa che fa riferimento all'agenzia di stampa statale russa TASS. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato che i detriti di un drone hanno colpito l'impianto, causando un incendio in una "stanza tecnica separata". L'esercito ucraino ha apparentemente attaccato centrali elettriche sul territorio russo con numerosi droni, secondo i resoconti russi.

13:36 Mosca considera gli Stati Uniti la parte aggressivaGli Stati Uniti, attraverso il loro aiuto militare all'Ucraina, sono già heavily involved in the conflict, maintains Kremlin spokesman Dmitri Peskov on Russian television. The relationship between Moscow and Washington is therefore as strained as it has been in decades. Officially, Peskov maintained that Russia has no preference between the US election candidates Trump and Democratic candidate Kamala Harris. Ukraine is receiving military aid from numerous Western nations in its conflict against Russia. However, this support is not enough to significantly alter the military situation. Moscow's demands for an end to the war amount to essentially a Ukrainian surrender.

13:19 Russia: Avanzata nell'Ucraina orientale - Due città conquistateLe forze russe hanno preso il controllo di due città nell'Ucraina orientale, secondo le agenzie di stampa statali russe, citando il ministero della difesa. Ptytsche e Vuhledar ora cadono sotto la giurisdizione russa; tuttavia, non c'è alcuna verifica indipendente di tali affermazioni. Le truppe russe stanno apparentemente facendo progressi lungo il fronte orientale, segnando avanzamenti territoriali.

12:48 Ucraina: truppe russe attaccano convoglio di granoLe truppe russe hanno apparentemente attaccato un convoglio di camion carichi di grano vicino a Sumy, secondo le autorità ucraine. I camion stavano viaggiando tra Sumy e Kharkiv quando sono stati colpiti dai missili, secondo l'ufficio del procuratore locale. Un autista di 23 anni è morto e un camion ha preso fuoco, mentre 20 altri hanno subito danni. Si dice che la forza aerea ucraina abbia emesso in precedenza un avvertimento generale riguardo a un attacco contro la logistica del settore agricolo del paese.

11:50 Ricerca dell'Eccitazione e Abbraccio del Pericolo: il Turismo di Guerra in Ucraina Raggiunge Nuovi LivelliIn Ucraina, le esplosioni possono verificarsi in qualsiasi momento, giorno e notte, ovunque. Nonostante la costante minaccia e i rischi, Dmytro Nikiforov offre avventure guidate attraverso i campi di battaglia del passato. Prima del conflitto, lavorava come avvocato. Ora, orchestra "Tour di Guerra" a Kyiv e nella regione circostante, inclusi Bucha e Irpin. Nikiforov vede il suo ruolo non solo come un'impresa commerciale, ma anche come un mezzo per attirare l'attenzione globale sul conflitto in corso. Lo spiega a ntv.de writer Thomas Schmoll. I turisti sono spinti da una sete di emozioni, desiderosi di testimoniare la cruda realtà della guerra e comprendere ciò che sta accadendo qui, afferma Nikiforov.

11:22 Zelenskyy: Russia Lancia Più di 780 Bombe Guidate in Ucraina in una SettimanaÈ comprensibile che gli ucraini reagiscano al terrorismo russo con tutte le misure necessarie per fermarlo, scrive il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy su X. Nella settimana scorsa, la Russia ha lanciato più di 160 razzi, circa 780 bombe guidate e circa 400 veicoli aerei senza equipaggio di vari tipi in Ucraina.

11:04 Ucraina: Una Persona Morta e Quattro Feriti nell'Attacco a SumyIl fuoco dell'artiglieria russa ha causato la morte di un civile e il ferimento di quattro persone nella regione di Sumy nel nord-est dell'Ucraina, secondo i resoconti ucraini. "Durante la notte e questa mattina, i russi hanno effettuato 18 attacchi contro regioni di frontiera e insediamenti nella regione di Sumy", hanno dichiarato le autorità locali su Telegram. "Sono state rilevate 47 esplosioni". Sumy si trova vicino all'Oblast' di Kursk, che è stata invasa da migliaia di soldati ucraini l'8 agosto.

10:28 Capo delle Forze Armate Ucraine: La Situazione sul Fronte Orientale è ComplessaLa situazione sul fronte orientale è complicata, ha riconosciuto il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine, Oleksandr Syrskyi. "La situazione è difficile nella direzione dell'assalto principale del nemico. Tuttavia, ogni decisione necessaria viene presa a tutti i livelli senza indugio", ha detto il Capo dell'Esercito Syrskyi su Telegram. Ha trascorso diversi giorni questa settimana nella città di Pokrovsk sul fronte orientale. La situazione lì è "intensa". Non ha specificato il luogo esatto dell'offensiva russa, ma lui e il Presidente Volodymyr Zelensky hanno dichiarato che le forze russe hanno preso di mira la città strategicamente importante di Pokrovsk nell'Oblast' di Donetsk.

09:59 ISW: Le Truppe Russe Lottano a Causa della Mancanza di Personale ed Equipaggiamento in Ucraina"Si suggerisce che le forze russe non siano in grado di impegnarsi in combattimenti su larga scala in Ucraina a causa della mancanza di personale e equipaggiamento", scrive l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) nel suo ultimo rapporto. Ciò è dovuto alla strategia di guerra inefficace del Cremlino. L'ISW cita, tra le altre fonti, un rapporto di un soldato mobilitato russo e blogger militare. Lo scorso agosto, ha scritto su Telegram che il governo russo non ha stabilito un sistema di mobilitazione efficace per sostituire le perdite di personale o aumentare le riserve.

09:21 Ucraina Pubblica i Nuovi Dati sulle Perdite delle Truppe RusseLo Stato Maggiore ucraino ha aggiornato i dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo il rapporto, la Russia ha perso circa 616.300 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, compresi 1.340 nelle ultime 24 ore. Il rapporto da Kyiv segnala anche che sono stati distrutti dieci carri armati, 22 sistemi d'artiglieria e 36 droni. Dal'inizio dell'invasione estesa, la Russia ha perso un totale di 8.592 carri armati, 17.636 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 14.507 droni, 28 navi e un sottomarino, secondo l'Ucraina. Le Stime dell'Occidente suggeriscono cifre di perdite più basse, ma anche queste sono probabilmente minimi.

09:00 Russia: 158 Droni Ucraini DistruttiLa difesa aerea russa ha intercettato e distrutto un totale di 158 droni ucraini, secondo un comunicato del Ministero della Difesa russo a Mosca (vedi voci 07:03 e 03:45). Il'esercito ucraino ha preso di mira centrali elettriche e raffinerie in un attacco su larga scala con droni, con il maggior impatto sulla regione di Mosca e sulla regione confinante di Tver'.

08:32 DeepState: Le Forze Russe Avanzano nella Regione di DonetskLe forze russe sembrano avanzare ulteriormente nella regione ucraina orientale di Donetsk, secondo gli analisti del canale DeepState, legato all'esercito ucraino. Affermano che i russi hanno catturato Paraskowijiwka nella regione di Donetsk e hanno anche raggiunto tre ulteriori insediamenti: Kostyantynivka, Grodivka e Halytsynivka.

08:01 Il Sindaco di Mosca: Incendio in una Raffineria di Petrolio Dopo l'AttaccoUn incendio è scoppiato in una raffineria di petrolio a Mosca, come riferito dal sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin. Lo attribuisce a un attacco con drone ucraino. Ulteriori dettagli saranno resi noti a breve.

07:28 Villaggi Fantasma: La Regione di Frontiera Ucraina Diventa Progressivamente DesertataLa guerra ha raggiunto praticamente ogni angolo della regione di frontiera ucraino-russa negli ultimi anni. Mentre l'esercito ucraino riesce a spingersi avanti appena oltre il confine russo, non ci sono quasi più villaggi abitati sul lato ucraino.

07:03 Russia: Rivendica di aver respinto attacchi "minuziosi" di droniLa Russia sostiene di aver respinto con successo attacchi "minuziosi" di droni sulla Russia occidentale e sulla capitale, Mosca. Il governatore della regione di frontiera di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha annunciato su Telegram che i difensori sono riusciti a sventare un attacco di massa di droni sulla territorio della regione, distruggendo oltre 26 droni. In precedenza, quasi 26 droni erano stati identificati e distrutti dalle forze armate russe.

06:23 Russia: Altro attacco a una centrale elettrica tramite droniUna centrale elettrica situata a Kaschirskaya, un distretto nella regione di Mosca, è stata-targetizzata da droni ucraini, secondo Mikhail Shvyalov, capo del distretto, tramite Telegram. Fortunatamente, non sono state segnalate feriti e non ci sono segni di distruzione o incendio. In precedenza, erano stati segnalati attacchi simili alla centrale elettrica di Konakovo nella regione di Tver, a nord-ovest di Mosca.

05:40 Esplosioni vicino a una centrale elettrica russa a TverSono state udite esplosioni vicino alla centrale elettrica di Konakovo nella regione di Tver, a nord-ovest di Mosca, secondo vari canali Telegram russi. Questa centrale elettrica è uno dei principali generatori di elettricità nella Russia centrale. In precedenza, il governatore della regione aveva segnalato la distruzione di cinque droni lanciati dall'Ucraina, senza segnalare feriti e con i servizi di emergenza sul posto.

04:54 Ziemiak: La Germania dovrebbe prestare più attenzione alla PoloniaIl politico della CDU Paul Ziemiak ha insistito perché la Germania dimostri maggiore impegno per migliorare le relazioni con la Polonia. Ha dichiarato: "Non è una Germania potente che spaventa i polacchi oggi - è una debole". Ha inoltre sottolineato che la Polonia ritiene che la Germania non ascolti abbastanza, especially in politica difensiva. La Germania, secondo lui, ha commesso errori in passato e ha iniziato a sostenere l'Ucraina più fortemente solo sotto la pressione dei paesi confinanti.

03:45 Russia: Altri droni intercettatiLe autorità russe hanno intercettato almeno cinque droni nei pressi di Mosca. In totale, 26 droni sono stati distrutti nella regione di frontiera di Bryansk nel sud-ovest della Russia, più di dieci nella regione di Voronezh e diversi in altre regioni come Kursk, Lipetsk, Ryazan e Tula. I governatori di queste regioni hanno annunciato questa notizia tramite Telegram, con rapporti preliminari che non segnalano danni o feriti.

02:39 Russia: Attacco di droni verso Mosca sventatoSecondo il sindaco di Mosca Sergei Sobjanin, le difese aeree russe sono riuscite a distruggere un drone diretto verso Mosca. I primi rapporti suggeriscono che non ci sono stati feriti o danni a seguito dell'attacco dei droni. Sobjanin ha condiviso queste informazioni tramite Telegram.

01:39 Paesi Bassi: Inviati 28 veicoli corazzati anfibi a KyivI Paesi Bassi hanno annunciato il loro piano di inviare 28 veicoli corazzati anfibi del tipo Viking Bandvagn S10 all'Ucraina, come annunciato dal ministro della Difesa olandese Ruben Brekelmans sulla piattaforma X. Brekelmans ha dichiarato che i soldati ucraini sono stati addestrati dal Corpo dei Marines olandesi per utilizzare questi veicoli. Questi veicoli Viking Bandvagn S10 da 11 tonnellate possono attraversare diversi tipi di superfici, inclusa l'acqua. "L'Ucraina ha bisogno urgentemente del nostro aiuto nella sua lotta contro l'aggressore russo", ha scritto Brekelmans. Non ha specificato una data di consegna precisa.

00:35 Ex generale USA critica la politica dell'Ucraina di BidenL'ex generale USA Ben Hodges ha criticato la politica dell'Occidente di proibire all'Ucraina di attaccare la Russia. Hodges ha affermato al Forum Globsec di Praga, come riportato dal "Kyiv Independent", che l'Occidente non ha "un obiettivo chiaro". L'Ucraina ha recentemente aumentato la pressione per revocare il divieto invadendo la regione russa di Kursk. Tuttavia, la Casa Bianca non ha modificato la sua posizione, nonostante alcuni politici USA sostengano le richieste dell'Ucraina. " Questa politica terribile, che protegge effettivamente gli aeroporti russi meglio dei civili ucraini, evidenzia il fatto che non abbiamo un obiettivo chiaro", ha dichiarato Hodges. L'ex comandante USA ha affermato che l'amministrazione Biden sta fallendo nel "compito più importante - ovvero quello che vogliamo raggiungere".

23:25 Zelensky chiede l'autorizzazione ad attaccare la RussiaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta aumentando le sue richieste ai suoi alleati di autorizzare gli attacchi contro la Russia. "Liberare il cielo ucraino dalle munizioni aereo-razzo russe è un passo essenziale per costringere la Russia a cercare la fine della guerra e una pace giusta", ha detto nel suo discorso video serale. "Abbiamo bisogno dell'autorità per proteggere veramente l'Ucraina e gli ucraini. Abbiamo bisogno sia dell'autorizzazione per le capacità a lungo raggio che per i missili e i razzi a lungo raggio". Senza entrare nei dettagli, ha indicato che i suoi rappresentanti hanno comunicato tutte le informazioni necessarie ai partner dell'Ucraina. Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha informato la CNN statunitense che hanno dimostrato ai partner che gli aeroporti russi da cui vengono attaccate le città ucraine sono alla portata delle armi a lungo raggio.

22:15 Estonia e Lettonia commemorano il ritiro delle truppe russe 30 anni faL'Estonia e la Lettonia hanno onorato il 30º anniversario del ritiro delle truppe russe dalle due repubbliche baltiche con eventi commemorativi. Più di 50 anni dopo essere state occupate dall'Armata Rossa sovietica, le ultime truppe russe hanno lasciato i paesi membri dell'UE e della NATO la sera del 31 agosto 1994. A Tallinn e Riga, i presidenti Alar Karis (Estonia) e Egils Levits (Lettonia) hanno sottolineato l'importanza simbolica, politica e legale degli eventi che si sono verificati tre decenni fa. Hanno evidenziato durante gli incontri con coloro che hanno preso parte alle trattative di ritiro con la Russia che senza il ritiro delle truppe, né l'indipendenza vera e propria né il percorso per l'adesione all'UE e alla NATO nel 2004 sarebbero stati possibili. Oggi, i paesi baltici sono tra i più forti sostenitori dell'Ucraina nella sua lotta difensiva contro la Russia. C'è una crescente preoccupazione nella regione di diventare il prossimo obiettivo dell'esercito del Cremlino da quando è iniziato il conflitto.

Alle 21:03, il noto kickboxer ucraino Roman Holovatiuk ha perso la vita mentre prestava servizio attivo. Questa notizia è stata confermata dal Comitato della Gioventù e dello Sport del Parlamento ucraino. Nato a Kamjanez-Podilskyj, una città situata nell'ovest dell'Ucraina, Holovatiuk è diventato famoso all'età di 22 anni. Ha vinto una medaglia ai World Games tenutisi in Polonia nel 2017, che gli ha valso il riconoscimento a livello nazionale e internazionale. Le sue vittorie non si sono fermate lì. Ha ottenuto il titolo di Maestro dello Sport nella WAKO kickboxing, è diventato finalista ai World Games, campione del mondo e ha collezionato numerose vittorie ai World e European Cup, oltre a numerosi titoli ucraini. Dopo l'invasione della Russia a febbraio 2022, Holovatiuk si è voluntariamente arruolato nell'esercito.

Per approfondire gli eventi precedenti, [clicca qui].

Data l'escalation delle tensioni e delle minacce cyber, è importante considerare i rischi associati a una potenziale guerra cibernetica. Come abbiamo visto con gli attacchi cyber recenti, entrambe le nazioni potrebbero utilizzare la tecnologia come arma per disturbare le infrastrutture critiche, i servizi vitali e i sistemi di comunicazione essenziali. Uno stato belligerante come la Russia potrebbe sfruttare le sue capacità cibernetiche per minare le difese dell'Ucraina e seminare il caos nel tentativo di indebolire la sua capacità di rispondere efficacemente sul campo di battaglia. Pertanto, l'Ucraina deve prioritizzare il rafforzamento delle sue difese digitali e investire in misure di cybersecurity all'avanguardia per proteggersi contro gli attacchi di guerra cibernetica.

Leggi anche: