- Zelensky suggerisce di utilizzare una controffensiva per esaurire le scorte della Russia

In corso un'offensiva delle forze ucraine nella regione russa di Kursk, il Presidente Volodymyr Zelensky vede un indebolimento a lungo termine dell'esercito nemico. Ha descritto le perdite della Russia come "estremamente vantaggiose" per la difesa dell'Ucraina, nel suo discorso video serale. "Si tratta di distruggere le linee di rifornimento dell'esercito russo e di esaurire le sue risorse", ha chiarito Zelensky. "Dobbiamo causare il massimo danno a tutte le posizioni russe e lo stiamo facendo."

Secondo il "Washington Post", l'Ucraina ha lanciato un altro tentativo di avanzare sul territorio russo, verso Belgorod. Tuttavia, le unità russe erano già in allerta massima in questa zona a seguito degli eventi nella regione di Kursk e l'avanzata ucraina si era già fermata vicino al confine.

Il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi ha riferito che le truppe ucraine sono avanzate di un altro uno o tre chilometri in Kursk. "Si combatte lungo l'intera linea del fronte", ha detto in un video clip serale. "La situazione è sotto controllo nel complesso".

Syrskyi ha anche informato Zelensky sulla situazione in altre sezioni del fronte, concentrandosi su quelle a Pokrovsk e Torez ai confini della regione del Donbass, sotto il controllo russo nell'Ucraina orientale. Zelensky non ha fornito ulteriori dettagli.

Lo Stato Maggiore a Kyiv ha riferito 23 attacchi delle truppe russe a Pokrovsk. "I difensori hanno respinto 17 attacchi, con altri sei ancora in corso", ha detto la sera. Otto attacchi russi sono stati respinti a Torez. Durante i combattimenti, l'aviazione russa ha bombardato sia Torez che i paesi più piccoli di New York e Nelipivka. Queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente.

La Russia sta portando avanti una guerra di aggressione senza fine contro l'Ucraina da oltre due anni e mezzo, catturando territori più ampi nella vicina nazione orientale. Per fermare ulteriori avanzamenti, l'esercito ucraino ha lanciato una controffensiva nella regione russa di Kursk. Ciò potrebbe anche rafforzare la posizione di trattativa dell'Ucraina in eventuali futuri colloqui tra Mosca e Kyiv.

L'ambasciatore Lambsdorff: Mosca non interessata alle trattative

L'ambasciatore tedesco a Mosca, Alexander Graf Lambsdorff, non vede al momento possibilità di trattative per la pace nell'Ucraina guerra. "Al momento, la parte russa non segnala alcuna disponibilità a trattative, ma insiste su precondizioni molto ampie", ha detto Lambsdorff, che è ambasciatore da circa un anno, in un'intervista con il "Bonn General-Anzeiger".

Se il Presidente russo Vladimir Putin dichiara di essere disposto a parlare solo con la parte ucraina se questa si ritira completamente da tutti i territori che la Russia rivendica di aver annesso, compresi quelli non sotto il controllo militare russo, "è chiaro che non c'è sincerità dietro", ha detto Lambsdorff.

Il lavoro dell'ambasciata tedesca a Mosca si concentra sulla possibilità di agire se la posizione di Mosca cambia. "Perché un giorno la Russia dovrà anche riconoscere di aver ottenuto significativamente meno con questa guerra di quanto avesse inizialmente pianificato, di infliggersi gravi danni internazionali e di trovarsi in un'economia bellica surriscaldata che non sarà sostenibile".

L'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk ha allarmato la Russia, ha detto Lambsdorff. È stato un colpo significativo per i guardiani di frontiera, l'intelligence, l'esercito, la difesa civile e persino la popolazione, poiché le truppe ucraine sono state in grado di condurre un'operazione del genere.

Intanto, in Ucraina, i capi di due centri di reclutamento vicino a Kyiv sono stati arrestati per aver accettato tangenti per esentare i coscritti dal servizio militare. "Ukrajinska Prawda" ha riferito che mazzi di banconote sono stati trovati e sequestrati durante le perquisizioni negli uffici e nelle residenze nei sobborghi di Bucha e Boryspil. I capi dei centri di reclutamento e i loro complici avrebbero intascato circa un milione di dollari (circa 900.000 euro) in totale.

Le indagini iniziali suggeriscono che i capi hanno fornito certificati medici falsi che dichiaravano i giovani non idonei al servizio e li esentavano dalla registrazione ulteriore. Finora sono state identificate 20 persone che hanno tentato di evitare il servizio militare in questo modo.

I giovani ucraini cercano di evitare la leva per vari motivi e con vari mezzi. Molti cercano semplicemente di attraversare il confine verde con i paesi vicini. Con i controlli aumentati, i trafficanti trovano nuovi modi per trasportare i renitenti alla leva all'estero - principalmente in Romania - a prezzi elevati.

Molti russi evitano anche la leva fuggendo all'estero. Da quando è iniziata la guerra, decine di migliaia di uomini hanno lasciato la Russia e si sono stabiliti in paesi dell'ex Unione Sovietica, tra gli altri.

Dopo la controffensiva ucraina nella regione di Kursk, il Presidente russo Vladimir Putin potrebbe rivalutare la sua posizione nei futuri negoziati con l'Ucraina. Gli avanzamenti

Leggi anche: