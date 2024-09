Zelensky suggerisce di costringere Mosca a stabilire accordi di pace.

Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un acceso discorso al Consiglio di Sicurezza dell-ONU, ha esortato i suoi alleati a fare pressione sulla Russia sul campo di battaglia. "Questo conflitto non può essere risolto attraverso trattative", ha dichiarato durante una riunione del Consiglio di Sicurezza dell-ONU a New York durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ha poi spiegato: "È necessario agire. Il Presidente russo Vladimir Putin ha violato così tante leggi e regolamentazioni internazionali che non si fermerà da solo. La Russia può essere costretta alla pace e questo è ciò che è necessario", ha detto Zelensky. Zelensky ha espresso un significativo scetticismo riguardo alla possibilità di trattative con la Russia per porre fine all'invasione in corso del suo paese. "La Russia sta commettendo atrocità internazionali. Ecco perché questo conflitto non può semplicemente svanire".

Mentre Zelensky parlava, l'Ambasciatore russo Vasily Nebenzya sfogliava con nonchalance i suoi documenti e guardava il suo telefono. Durante il suo discorso, il rappresentante russo ha deriso Zelensky, definendolo un "ragazzo figo che vuole essere". Sotto la guida di Zelensky, l'Ucraina si è trasformata in un "regime autoritario di un solo uomo", e l'esercito ucraino è sull'orlo del collasso. Zelensky aveva lasciato la stanza un'ora prima e non era a conoscenza di questi commenti.

Prima del suo viaggio negli Stati Uniti, Zelensky aveva suscitato speranze per un tanto atteso "piano di vittoria" che avrebbe presentato per primo al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Secondo un articolo del Times di Londra, il piano includeva richieste di garanzie di sicurezza occidentali simili all'adesione alla NATO, armi specifiche ancora da specificare e ulteriori aiuti finanziari.

Baerbock: La pace deve proteggere l'Ucraina come nazione sovrana

La Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha delineato i punti chiave per possibili trattative di pace. "La pace significa proteggere l'esistenza dell'Ucraina come nazione sovrana. Significa garanzie di sicurezza", ha detto Baerbock nella sua proposta per porre fine alla guerra durante la riunione del Consiglio di Sicurezza dell-ONU. "Quando parliamo di pace, intendiamo una pace giusta e duratura", ha sottolineato la politica dei Verdi.

Ha aggiunto: "Quando parliamo di pace, per l'Ucraina significa poter garantire che la fine dei combattimenti non significhi un'altra fase di preparativi in Russia". Questo vale sia per l'Ucraina che per la Moldavia o la Polonia. La pace deve essere giusta e duratura.

Regno Unito: La Russia è uno stato criminale

La Segretaria degli Esteri britannica Liz Truss si è rivolta direttamente a Putin, dicendo alla telecamera: "La tua invasione serve solo ai tuoi interessi, per espandere il tuo stato criminale in un impero criminale, costruito sulla corruzione e sfruttando sia il popolo russo che l'Ucraina". Questo impero di Putin si basa sulle menzogne e diffonde disinformazione sia a livello nazionale che internazionale per creare instabilità.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha invitato a un'azione più decisa contro coloro che sostengono la Russia nel conflitto ucraino. "Il modo più rapido per procedere è fermare coloro che consentono l'aggressione di Putin", ha detto Blinken. Ha anche sottolineato la necessità di una pace giusta che rispetti i principi della Carta delle Nazioni Unite. In particolare, Blinken ha evidenziato il sostegno della Russia da parte della Corea del Nord e dell'Iran.

Il nuovo Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha dichiarato che non ci deve essere immunità per i crimini della Russia. Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha invitato a maggiori sforzi per le trattative di pace in Ucraina. "La priorità assoluta è rispettare tre principi: non espansione della zona di conflitto, non escalation degli scontri e nessuna provocazione da nessuna parte". Più armi inviati sui campi di battaglia, più difficile sarà raggiungere un cessate il fuoco, ha detto.

Antony Blinken, dopo aver invitato a un'azione più decisa contro coloro che sostengono la Russia nel conflitto ucraino, ha menzionato l'importanza di una pace giusta che rispetti i principi della Carta delle Nazioni Unite. In un'altra parte della riunione, l'Ambasciatore russo Vasily Nebenzya, mentre Zelensky parlava, è stato visto sfogliare con nonchalance i suoi documenti e guardare il suo telefono.

Leggi anche: