- Zelensky sostiene l'attacco alle basi aeree russe.

Dopo gli ultimi bombardamenti aerei russi sulle città ucraine, il Presidente Zelenskyy ha ribadito la sua richiesta all'Occidente di autorizzare attacchi oltre i confini russi. In un messaggio video notturno, Zelenskyy ha dichiarato che i bombardamenti aerei russi possono essere fermati solo colpendo le basi aeree militari russe in profondità nel territorio nemico e disturbando i rifornimenti delle "troppe" russe.

Per fare ciò, i funzionari ucraini stanno discutendo con i loro omologhi americani a Washington. Secondo le fonti ucraine, gli Stati Uniti hanno ricevuto una lista di potenziali obiettivi per questi attacchi ucraini utilizzando armi a lungo raggio prodotte negli Stati Uniti o in altri paesi occidentali.

"Liberare i cieli ucraini dalle bombe guidate russe è un passo cruciale per costringere la Russia a cercare una fine del conflitto e una pace equa", ha detto Zelenskyy. A Kharkiv, sei persone sono morte e 99 sono rimaste ferite in un bombardamento russo che ha colpito un edificio residenziale a più piani, secondo i recenti rapporti ucraini. "E questo è solo Kharkiv, e questo è solo un giorno di attacchi russi", ha sottolineato Zelenskyy.

Zelenskyy si è appellato agli Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, dicendo: "Dobbiamo essere in grado di proteggere adeguatamente e completamente l'Ucraina e il popolo ucraino". Ha aggiunto: "Abbiamo bisogno dell'autorizzazione per gli attacchi a lungo raggio e dei vostri missili e razzi a lungo raggio".

Finora, gli alleati occidentali hanno negato all'Ucraina il permesso di attaccare i bersagli all'interno del territorio russo con le armi pesanti fornite. Di conseguenza, l'esercito ucraino sta pianificando di attaccare questi obiettivi utilizzando droni da combattimento nazionali, sebbene il loro potere esplosivo sia limitato.

L'Ucraina attende con impazienza i sistemi di difesa aerea aggiuntivi

In vista del nuovo anno scolastico, l'Ucraina attende con impazienza i sistemi di difesa aerea aggiuntivi promessi. Zelenskyy ha dichiarato che sono necessari "per fornire maggiore sicurezza ai nostri bambini ucraini a scuola, alle nostre città e al nostro settore energetico". Spera nell'immediata attuazione degli accordi precedentemente concordati, ma non ha fornito dettagli specifici.

Ci sono stati numerosi scontri lungo le linee del fronte orientale in Ucraina. Secondo lo Stato Maggiore a Kyiv, ci sono stati un totale di 109 conflitti armati durante il giorno.

Ancora una volta, l'attenzione della battaglia si è concentrata nella zona della città di Pokrovsk ai margini del Donbass. Lì, le unità russe hanno lanciato 23 attacchi contro le linee di difesa ucraine con il supporto dell'artiglieria, che sono stati respinti. Sono stati segnalati anche attacchi russi nelle vicinanze del villaggio vicino di Kuracheve. Tuttavia, questi rapporti non possono essere verificati in modo indipendente.

Il bombardamento dell'artiglieria russa ha scosso la regione di Sumy, con almeno 15 insediamenti segnalati sotto attacco. Sumy è dove si trovano le linee di rifornimento per le truppe ucraine che operano nella regione russa di Kursk. Non ci sono aggiornamenti dal lato ucraino sul progresso di questa offensiva.

Sono stati segnalati anche attacchi dell'artiglieria russa di massa nella città ucraina occupata di Sudja nella regione di Kursk. L'esercito russo sta distruggendo la propria città, dove rimangono circa 200 dei 5.000 residenti iniziali, secondo i media ucraini. "Anche se Sudja è già dietro le linee del fronte, i russi stanno distruggendo la città", ha riferito l'agenzia di stampa Unian. L'Ucraina ha dichiarato Sudja quartier generale del suo comando nella regione di Kursk.

