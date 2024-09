Zelensky sostiene l'attacco alle basi aeree russe.

A seguito dei recenti attacchi aerei russi contro aree urbane ucraine, il Presidente Zelenskyy ha rafforzato la sua richiesta all'Occidente di autorizzare contrattacchi all'interno del territorio russo. Secondo Zelenskyy, ciò richiederebbe l'attacco a basi aeree russe e il disturbo della logistica dell'aggressione russa. Le trattative ucraine con le parti rilevanti a Washington sono in corso in tal senso.

Secondo fonti ucraine, il lato americano è stato presentato con una lista di potenziali obiettivi per tali attacchi ucraini utilizzando armi a lungo raggio di origine occidentale. Zelenskyy ha commentato: "Liberare i cieli ucraini dalle bombe guidate russe è un passo significativo per costringere la Russia a cercare una fine della guerra e una pace equa". A Kharkiv, un attacco aereo su un edificio residenziale ha lasciato sei morti e 99 feriti.

Zelenskyy ha supplicato: "Mi rivolgo agli Stati Uniti, al Regno Unito, alla Francia e alla Germania: dobbiamo essere in grado di difendere completamente l'Ucraina e il suo popolo. Abbiamo bisogno dell'autorizzazione per gli attacchi a lungo raggio e dei vostri missili e razzi a lungo raggio".

Sistemi di difesa aerea aggiuntivi urgentemente richiesti per il nuovo anno scolastico

Finora, l'Occidente ha rifiutato di autorizzare l'uso di armi pesanti consegnate per colpire il territorio russo. Di conseguenza, l'esercito ucraino si basa sui droni da combattimento prodotti localmente per gli attacchi a questi obiettivi. Tuttavia, questi droni hanno una capacità esplosiva limitata.

Mentre si avvicina il nuovo anno scolastico, l'Ucraina attende con impazienza la consegna dei sistemi di difesa aerea aggiuntivi promessi. Questi sono cruciali, ha dichiarato Zelenskyy, "per migliorare la sicurezza dei nostri bambini ucraini a scuola, nelle città e nel settore energetico". Ha sperato in una rapida attuazione degli accordi esistenti, anche se non ha fornito dettagli.

Sul fronte orientale, gli scontri tra i difensori ucraini e gli attaccanti russi continuano senza sosta. Lo Stato Maggiore a Kyiv ha segnalato un totale di 109 conflitti armati durante il giorno. La maggior parte dei combattimenti si è concentrata intorno a Pokrovsk, una città ai margini del Donbass, dove le unità russe hanno preso di mira le linee di difesa ucraine con il supporto dell'artiglieria 23 volte. Sono stati segnalati respingimenti, secondo i resoconti. Sono stati segnalati anche attacchi russi dalla zona di Kuracheve. Questi resoconti rimangono non verificati.

Sushcha "sta siendo distrutta dai russi"

Sono stati segnalati bombardamenti pesanti dell'artiglieria russa nella regione di Sumy. Almeno 15 diversi insediamenti sono stati bombardati, secondo questi resoconti. La regione di Sumy serve come importante rotta di rifornimento per le truppe ucraine che avanzano nella regione di Kursk russa. Non sono state fornite aggiornamenti dalla parte ucraina riguardo ai progressi di questa offensiva.

Sono stati segnalati anche pesanti attacchi dell'artiglieria russa nella città ucraina occupata di Sudzha nella regione di Kursk. L'esercito russo sta apparentemente demolendo sistematicamente la propria città, che ancora ospita circa 200 dei suoi originali 5.000 abitanti, ha commentato i media ucraini. "Anche se Sudzha è dietro le linee del fronte, i russi la stanno distruggendo", ha notato l'agenzia Unian. L'Ucraina ha designato Sudzha come quartier generale delle sue operazioni militari nella regione di Kursk.

La comunità internazionale continua a monitorare la situazione in Ucraina, dopo la richiesta di Zelenskyy di autorizzare contrattacchi all'interno del territorio russo in risposta all'attacco all'Ucraina. despite the lack of Western endorsement for striking Russian soil, Ukraine is eagerly anticipating the delivery of additional air defense systems to bolster its defense capabilities.

