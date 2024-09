Zelensky si rivolgerà immediatamente a Biden e Harris in un momento in cui l'Ucraina si prepara alla presidenza di Trump.

Il dettaglio della "strategia della vittoria" di Zelensky che intende comunicare individualmente a Biden e alla Vicepresidente Harris rimane sconosciuto, poiché è stato mantenuto confidenziale fino alla sua presentazione ai leader americani.

Tuttavia, fonti a conoscenza dei suoi punti principali hanno condiviso che questa strategia si allinea con le intense richieste di Zelensky per un intervento più rapido per contrastare l'intrusione russa. Inoltre, si prevede che premerà per garanzie di sicurezza a lungo termine che possano resistere ai cambiamenti nella leadership americana, considerando la prevista corsa presidenziale serrata tra Harris e l'ex Presidente Trump.

La strategia, come rivelato da coloro che ne sono a conoscenza, serve come risposta di Zelensky alla crescente stanchezza anche tra i suoi alleati occidentali più forti sul conflitto. Mira a dimostrare che l'Ucraina può ancora trionfare senza cedere alcun territorio occupato dai russi per porre fine ai combattimenti, a condizione che l'aiuto venga fornito prontamente in quantità sufficienti.

Ciò include la rinegoziazione dell'idea di autorizzazione per il dispiegamento di armi a lungo raggio fornite dall'Occidente più avanti nel territorio russo, qualcosa che Biden aveva precedentemente esitato a sostenere ma che ha recentemente mostrato segni di considerazione con la pressione crescente.

Anche se Biden decidesse di approvare l'uso di armi a lungo raggio, non è certo se questa decisione sarebbe resa pubblica.

Biden spesso si prende del tempo per riflettere sulle decisioni che riguardano le nuove capacità dell'Ucraina. Tuttavia, data la potenziale significativa svolta nell'approccio americano al conflitto se Trump dovesse emergere vittorioso nelle elezioni, gli ufficiali ucraini, insieme a molti americani, sentono che c'è una pressante necessità di azione.

Trump ha dichiarato che potrebbe porre fine alla guerra una volta insediato e ha suggerito di tagliare il sostegno degli Stati Uniti per gli sforzi bellici di Kiev.

Tali dichiarazioni hanno intensificato l'importanza dei colloqui dell'Oval Office di giovedì, secondo gli ufficiali americani ed europei, che sottolineano l'urgenza di accelerare l'aiuto all'Ucraina mentre Biden è ancora al potere.

Durante la visita di Zelensky, gli Stati Uniti si aspettano di annunciare un sostanziale nuovo pacchetto di sicurezza. Tuttavia, la consegna dell'equipaggiamento potrebbe essere ritardata a causa dei vincoli di inventario, secondo quanto riferito da due ufficiali americani a CNN. Mercoledì, gli Stati Uniti hanno annunciato un pacchetto del valore di 375 milioni di dollari.

Il giorno prima della visita alla Casa Bianca di Zelensky, Biden ha dichiarato che la sua amministrazione era impegnata a garantire che l'Ucraina avesse il sostegno necessario per trionfare nella sua lotta per la sopravvivenza.

"Domani, annuncerò una serie di misure per potenziare l'aiuto militare all'Ucraina - ma la vittoria finale dell'Ucraina va oltre ciò che accade sul campo di battaglia. Si tratta anche di come gli ucraini sfruttano al meglio un futuro libero e indipendente, per cui molti hanno sacrificato tanto", ha affermato.

Le preoccupazioni sul futuro del sostegno americano hanno colorato gran parte degli incontri di Zelensky a Washington. Durante la sua visita dello scorso anno, il suo obiettivo principale era di spingere i leader repubblicani del Congresso a approvare ulteriori fondi per l'Ucraina.

Alla fine, l'aiuto è stato approvato, ma il sostegno per l'Ucraina tra gli alleati di Trump non è particolarmente forte. Anche se Zelensky incontrerà i leader del Capitolo Hill giovedì, non incontrerà il Speaker della Camera dei Rappresentanti repubblicano Mike Johnson.

"Questo conflitto ha indebolito la fondamentale vitalità della Russia. Se si guarda al numero allarmante di morti e feriti tra i russi, senza contare i milioni di russi che hanno lasciato il paese, il loro apparato bellico potrebbe essere in funzione, ma la loro economia si sta sgretolando", ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan su MSNBC questa settimana. "Penso che, con il tempo, sia Putin che i suoi consiglieri riconosceranno l'inutilità di questo. È nostro compito accelerare quel giorno".

Costruire una relazione con Harris

L'incontro privato di Zelensky con Harris giovedì, dopo il suo consulto con Biden, sottolinea il suo obiettivo di rafforzare la loro relazione leader a leader più cruciale nel caso in cui Harris emergesse vittoriosa.

Da quando ha assunto il mantello di Biden, Harris e la sua squadra hanno insistito sul fatto che non ci sia discordia tra lei e Biden su questioni di politica estera importanti.

Il conflitto in corso tra l'Ucraina e la Russia non fa eccezione, poiché sottolineano che l'Ucraina continuerebbe a ricevere il sostegno incondizionato degli Stati Uniti contro l'aggressione russa sotto un'amministrazione Harris.

L'incontro faccia a faccia di Harris con Zelensky giovedì segnerà il loro sesto incontro dal momento che il conflitto è scoppiato a febbraio del 2022. Pochi giorni prima dell'inizio degli attacchi russi a febbraio 2022, il loro dialogo al Munich Security Conference si è concentrato sull'accumulo di truppe russe intorno all'Ucraina e la possibilità di guerra.

Nel suo discorso alla convention democratica dello scorso mese, Harris ha rivendicato il merito per la risposta americana.

"Cinque giorni prima che la Russia attaccasse l'Ucraina, ho incontrato il Presidente Zelensky per metterlo in guardia sul piano di attacco della Russia. Ho coordinato una risposta globale - che copriva oltre 50 paesi - per contrastare l'aggressione di Putin. E come Presidente, starò saldamente con l'Ucraina e i nostri alleati della NATO", ha dichiarato.

Gli advisor di Trump argomentano che le dichiarazioni di Trump sulla questione ucraina dimostrano una significativa differenza di prospettive sulla politica estera tra lui e la vicepresidentessa. (Sembra improbabile che Trump incontri il leader ucraino, nonostante avesse suggerito in precedenza che potessero farlo.)

La campagna di Trump ha criticato Zelensky per il suo intervento con The New Yorker, pubblicato lo scorso domenica, in cui Zelensky ha definito JD Vance "troppo radicale".

"La sua affermazione sembra implicare che l'Ucraina debba fare un sacrificio. Torniamo alla questione del costo e di chi lo sostiene. L'idea che il mondo debba porre fine a questa guerra a spese dell'Ucraina è inaccettabile", ha dichiarato Zelensky nell'intervista. "Talesi commenti da un potenziale Vice Presidente mandano segnali di allarme per noi".

Trump ha fatto riferimento ai commenti di Zelensky durante un discorso in North Carolina mercoledì.

"Il Presidente dell'Ucraina è nel nostro paese e sta facendo accuse nei confronti del vostro presidente preferito, me", ha detto Trump.

In privato, anche alcuni all'interno dell'amministrazione Biden riconoscono che qualsiasi garanzia che Zelensky potrebbe ricevere da Biden e Harris riguardo al sostegno degli Stati Uniti per l'Ucraina potrebbe essere vana sotto un presidente americano diverso.

Durante la firma di un nuovo accordo di difesa USA-Ucraina durante l'incontro del G7 in Italia a giugno, Zelensky è stato interrogato sul suo piano di riserva in una simile situazione.

"Se il popolo è dalla nostra parte, qualsiasi leader sarà con noi nella nostra lotta per la libertà", ha risposto Zelensky.

Alla luce della strategia di Zelensky, egli intende sottolineare che l'Ucraina può ottenere la vittoria senza cedere alcun territorio, a condizione che l'aiuto sia fornito prontamente in quantità sufficienti. Inoltre, per rafforzare ulteriormente i loro rapporti, Zelensky avrà anche un incontro privato con la Vicepresidente Harris, che condivide l'impegno di Biden nel sostenere l'Ucraina contro l'aggressione russa.

Leggi anche: