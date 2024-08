- Zelensky ricorda i caduti militari ucraini

Il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, ha reso omaggio ai numerosi soldati ucraini caduti. In un messaggio video, ha ricordato la lunga lotta dell'Ucraina contro gli attacchi russi. "Il 2014 segna l'occupazione della Crimea. Scontri nelle regioni di Donetsk e Luhansk. L'inizio della brutale guerra ibrida della Russia contro l'Ucraina. E la resistenza militare dell'Ucraina", ha osservato a Kyiv.

Secondo lui, nel 2022 la Russia ha tentato di annientare gli ucraini con un'invasione su vasta scala. "Difesa completa dell'Ucraina. Il coraggio del nostro popolo. La forza dello spirito ucraino. E la gratitudine di tutta la nostra nazione, di tutto il nostro stato a ogni soldato", ha detto Zelensky. Ha reso omaggio "a tutti gli eroi ucraini caduti che tornano a casa come portatori di scudo".

Zelensky ha incontrato le famiglie dei soldati caduti in occasione del giorno del ricordo per i caduti, ha conferito onorificenze postume e ha consegnato 20 voucher per l'alloggio alle famiglie. Il numero di soldati ucraini morti dal febbraio 2022 a causa dei caduti non è stato reso noto a Kyiv. Zelensky ha menzionato 31.000 soldati caduti a febbraio, ma gli analisti militari considerano la cifra più alta.

Zelensky ha espresso la sua gratitudine ai soldati caduti durante una chiamata video con le loro famiglie, assicurando loro l'apprezzamento della nazione. Nel suo tributo, ha sottolineato l'importanza di mantenere una forte presenza durante le future chiamate video con gli spiriti dei soldati.

