- Zelensky menziona: "Il ripristino delle infrastrutture energetiche danneggiate è in corso.

Dopo uno dei più grandi attacchi all'Ucraina dalla inizio della guerra, la Russia ha lanciato 127 missili e cruise missile, oltre a 109 droni, contro diverse regioni ucraine, secondo gli aggiornamenti militari di Kyiv. Su un totale di 236 droni e missili, la difesa aerea ucraina è riuscita ad intercettare 201 di essi, secondo le dichiarazioni recenti. Sono stati segnalati danni significativi nel settore energetico del paese.

Il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha commentato la situazione dopo un incontro con gli alti comandi militari, dichiarando che lo stato aggressore aveva preso di mira i civili con bombe a grappolo. Questi dispositivi esplosivi dovevano essere disattivati prima di poter iniziare le riparazioni dell'infrastruttura energetica.

Questo attacco è stato visto come una ritorsione da parte della Russia, a seguito dell'offensiva ucraina nella regione di Kursk iniziata l'6 agosto. L'offensiva, che ha coinvolto un numero iniziale di circa 10.000 soldati, era in corso da tre settimane quando questi eventi si sono verificati. Gli esperti prevedono che l'Ucraina sarà in grado di mantenere il controllo sui territori occupati dalla Russia per diversi mesi.

Zelenskyy ha anche discusso con gli ufficiali preoccupati la riparazione delle strutture energetiche danneggiate, nonché l'efficacia della difesa aerea a livello regionale. In un messaggio video precedente, aveva fatto appello a più armi e al rilascio di missili a lungo raggio dell'Occidente per colpire il territorio russo, sebbene attualmente ci siano restrizioni per il loro utilizzo.

Syrskyj ha riferito la sua conversazione con il Supremo Alleato Comandante Europa della NATO, Christopher G. Cavoli, sulla piattaforma di messaggistica Telegram. La discussione si è concentrata sulla situazione del fronte, sull miglioramento della difesa aerea e sulla protezione delle città e delle infrastrutture critiche dagli attacchi costanti della Federazione Russa. Syrskyj ha apparentemente sottolineato la necessità di armi, munizioni aggiuntive e attrezzatura militare senza fornire dettagli.

Oltre ai guadagni territoriali dell'offensiva nella regione russa di Kursk, l'Ucraina continua a far fronte a una notevole pressione nelle sue aree orientali. Nella regione di Donetsk, i progressi russi hanno portato a piani di rinforzo in una riunione guidata dalla leadership militare. Di recente, i soldati russi hanno dichiarato di aver catturato diverse città nell'area di Donetsk.

I sistemi di difesa aerea ucraini hanno intercettato con successo numerosi missili lanciati da aerei durante l'attacco russo, dimostrando la loro efficacia. Tuttavia, alcuni danni sono ancora stati inflitti al settore energetico del paese, rendendo necessaria la disattivazione delle bombe a grappolo prima che le riparazioni possano iniziare.

Leggi anche: