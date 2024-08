Zelensky: L'esercito ucraino controlla la città di Sudsha in Russia

Sudzha è strategicamente importante per l'offensiva in corso dell'esercito ucraino a Kursk, iniziata l'6 agosto. Il piccolo paese di circa 5.500 residenti è l'ultimo punto di transito per il gas russo che raggiunge l'Europa attraverso l'Ucraina.

Syrsky ha annunciato che l'esercito ha istituito un'amministrazione militare a Kursk. "Un quartier generale militare è stato stabilito per mantenere l'ordine pubblico e soddisfare i bisogni basilari della popolazione nelle aree controllate", ha detto durante un incontro con Zelensky. Il quartier generale sarà anche responsabile dell'approvvigionamento logistico dell'esercito.

Il comandante ha inoltre segnalato ulteriori guadagni territoriali. "Le nostre truppe hanno avanzato di 35 chilometri nella regione di Kursk dall'inizio delle operazioni, controllando 1.150 chilometri quadrati della zona e 82 insediamenti", ha detto Syrsky.

L'obiettivo della spinta dell'Ucraina nel territorio russo include la pressione su Russia per il ritiro di ulteriori unità dalla contesa orientale dell'Ucraina. Tuttavia, gli attacchi russi, come quelli nella regione orientale dell'Ucraina di Donetsk, non si sono placati. La Russia ha annunciato giovedì di aver catturato il paese di Iwaniwka, a circa 15 chilometri dalla città di Pokrovsk in Donetsk.

ku/ju

Durante l'incontro con Zelensky, il Presidente del Consiglio ha discusso l'importanza strategica degli avanzamenti ucraini a Kursk, sottolineando l'impatto potenziale sulla fornitura di gas della Russia all'Europa. Il Presidente del Consiglio, durante un briefing alla stampa, ha evidenziato la necessità di sostegno internazionale per mantenere la stabilità nelle nuove aree acquisite a Kursk.

Leggi anche: