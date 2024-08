- Zelensky: Le nostre truppe devono rispettare il diritto umanitario

Le forze ucraine stanno facendo progressi significativi nella loro avanzata nella regione russa di Kursk, secondo il Presidente Volodymyr Zelenskyy. Nel suo discorso video serale, Zelenskyy ha detto che l'esercito ucraino sta raggiungendo i suoi obiettivi e viene istruito ad attenersi al diritto umanitario nel suo avanzamento. "È importante che l'Ucraina combatta secondo le regole e le esigenze umanitarie in questa zona devono essere prese in considerazione."

L'attenzione al rispetto del diritto umanitario rimanda alle atrocità commesse dalle truppe russe durante la loro avanzata su Kyiv quasi due anni e mezzo fa. Nel sobborgo di Kyiv di Bucha, numerosi civili sono stati uccisi indiscriminatamente prima che l'esercito russo fosse costretto a ritirarsi dalla zona.

In una riunione del governo Zelenskyy, è stato deciso di permettere alle organizzazioni internazionali di accedere alle territori occupati nella Russia occidentale, secondo l'agenzia ucraina Unian. Tra queste ci sono il Comitato Internazionale della Croce Rossa, le Nazioni Unite e altre organizzazioni che forniscono aiuti umanitari.

Consigliere del Presidente per l'Operazione a Kursk

In un'intervista all'outlet dei media russi oppositori Meduza, il consigliere del Presidente ucraino Mykhailo Podoliak ha descritto l'approccio all'operazione nella regione di Kursk. Tra le altre cose, le forze ucraine sono istruite ad attaccare e distruggere solo obiettivi militari. A differenza degli invasori russi, l'Ucraina non deployerà governatori nei territori occupati. L'unico contatto con la popolazione civile russa sarà attraverso gli aiuti umanitari. Podoliak ha anche sottolineato che non ci sarà "nessun Bucha sul territorio russo".

Le forze ucraine devono consolidare le loro posizioni per garantire il successo operativo, ha detto Podoliak. Ciò consentirà all'Ucraina di "espandere la scala delle operazioni militari sul territorio russo" e quindi anche di inviare messaggi politici: "Per mostrare il fallimento complessivo dell'amministrazione russa, la mancanza di preparazione per prendere decisioni, la mancanza di preparazione per portare forze e risorse aggiuntive lì". Di conseguenza, la guerra si diffonderà su tutto il territorio dello stato russo, secondo Podoliak.

Il Comandante ucraino riferisce sulla situazione al fronte

Il Comandante in Capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi ha riferito a Zelenskyy sulla situazione a Kursk e su altri settori del fronte in Ucraina. In particolare, i difensori ucraini sono stati sottoposti a forti pressioni nell'est, intorno al Donbass, mentre l'esercito russo aumentava la pressione lì.

Syrskyi e Zelenskyy hanno concordato che le truppe ucraine che combattono lì dovrebbero ricevere sistemi d'arma aggiuntivi dai prossimi pacchetti di aiuti militari dai partner occidentali. Non è stato menzionato se rinforzi saranno inviati nella regione, probabilmente per ragioni tattiche.

Le stime russe suggeriscono che ci sono circa 12.000 forze ucraine nella regione di Kursk, comprese le truppe mercenarie, secondo Apty Alaudinov, il comandante ceceno delle forze che combattono in Ucraina e alleato del Presidente russo Vladimir Putin.

"Ovunque si sentivano voci in russo, polacco, inglese e francese", ha affermato Alaudinov in un'intervista televisiva citata dall'agenzia di stampa statale TASS. Secondo lui, la maggior parte dei mercenari è già stata "eliminata". Né le sue affermazioni né quelle del lato ucraino sono state verificate in modo indipendente.

La richiesta di Zelensky per il rilascio di armi pesanti

Dopo una serie di attacchi con droni ucraini contro gli aeroporti militari russi durante la notte di martedì, Zelensky ha fatto nuovamente appello ai partner occidentali. "I nostri droni ucraini stanno funzionando come dovrebbero, ma ci sono cose che i droni da soli purtroppo non possono fare", ha detto. "Abbiamo bisogno di un'altra arma - armi da

