Panoramica della situazione - Zelensky: l'avanzata a Kursk ci avvicina al nostro obiettivo

Kyiv/Kursk (dpa) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vede il suo esercito acquisire slancio mentre avanza nel territorio russo. "L'Ucraina può raggiungere i suoi obiettivi, difendere i suoi interessi e proteggere la sua indipendenza", ha detto Zelensky nel suo discorso video serale trasmesso da Kyiv. L'esercito ucraino ha ora preso il controllo di 74 insediamenti nella regione di Kursk - il doppio di quanto sostiene la Russia. Nessuna delle due affermazioni è verificabile.

Secondo il governatore della regione di Kursk, Alexei Smirnov, 28 insediamenti sono sotto il controllo del nemico. Il progetto ucraino DeepState stima che circa 44 insediamenti russi siano sotto il controllo di Kyiv.

Il comandante in capo delle forze ucraine, Oleksandr Syrsky, ha riferito a Zelensky che le sue truppe hanno avanzato da uno a tre chilometri in alcune direzioni, catturando ulteriori 40 chilometri quadrati di territorio nella regione di Kursk.

Syrsky aveva precedentemente riferito che, dal'inizio dell'offensiva una settimana fa, era stata catturata un'area di circa 1.000 chilometri quadrati. Si tratta di più del doppio dell'area che l'esercito russo sostiene di aver catturato nell'Ucraina orientale dall'inizio dell'anno. Anche questi numeri non sono verificabili.

In una conversazione con il capo del Cremlino, Vladimir Putin, il governatore Smirnov ha detto che le truppe ucraine avevano avanzato fino a 12 chilometri nel territorio della regione di Kursk lungo un fronte di 40 chilometri. Le fonti ucraine hanno parlato di una profondità di circa 30 chilometri.

L'offensiva di Kursk dell'Ucraina insegue obiettivi multipli

Con la sua offensiva terrestre senza precedenti sul territorio russo, l'Ucraina insegue obiettivi multipli, secondo Zelensky. L'incursione delle sue truppe è intesa in primo luogo ad aumentare la pressione su Mosca per impegnarsi in trattative di pace dopo quasi due anni e mezzo di aggressione contro l'Ucraina. Zelensky ha detto che una pace giusta si avvicinerebbe così.

I territori catturati possono essere utilizzati da Kyiv come leva nelle trattative, mentre cerca di recuperare i suoi territori occupati dalle truppe russe nell'Ucraina orientale e meridionale. Il ministero degli Esteri ucraino aveva sottolineato che la parte ucraina, a differenza della Russia, non sta annettendo territorio straniero.

Zelensky ha anche sottolineato che ha bisogno dei nuovi prigionieri di guerra russi per uno scambio con gli ucraini. Centinaia di russi si sono già arresi alla prigionia ucraina, ha detto, aggiungendo che vengono trattati più umanamente di quanto non accada nell'esercito russo. Zelensky è apparso sorridente e rilassato alle apparizioni a Kyiv, come non accadeva da mesi. Kyiv e Mosca hanno già scambiato prigionieri diverse volte.

Zelensky ha elogiato nuovamente i soldati ucraini che hanno marciato in Russia e ha ordinato che ricevano il loro denaro e tutto ciò di cui hanno bisogno in modo ordinato. "Abbiamo bisogno della stessa unità e efficienza che abbiamo mostrato nelle prime settimane e mesi di questa guerra, quando l'Ucraina ha preso l'iniziativa e ha iniziato a capovolgere la situazione a suo favore", ha detto il presidente. Con l'incursione a Kursk, il paese ha dimostrato ancora una volta di cosa è capace.

I combattimenti nella regione di Kursk continuano

Nella regione di Kursk, le autorità continuano le evacuazioni nonostante i pesanti combattimenti in corso. Tens of thousands of people have had to leave their homes to seek safety. Official figures report 12 civilian deaths so far, with more than 120 people injured.

The incumbent Governor Smirnov encouraged the people and reminded them that 81 years ago, the Red Army, in the famous Battle of Kursk during World War II, had repelled the major offensive of Nazi Germany under dictator Adolf Hitler. It was the largest tank battle in history. This time too, Russia will emerge victorious, said Smirnov. He also thanked the regions of Russia from which humanitarian aid was pouring in.

Russian military bloggers reported that the Ukrainian forces were continuing their attempts to advance north towards Kursk, using air strikes, according to the Telegram channel Rybar. In the Korenewo district, attacks by Ukrainian forces were repelled; however, south-west of the city of Sudja, Russian troops had lost control of the town of Plechovo. The Russian Ministry of Defense also provided unverified information that the army was continuing to repel the Ukrainian forces' attempts to penetrate deeper into the Kursk region.

The European Union has expressed concern over the escalating conflict in Ukraine, calling for an immediate ceasefire and respect for international laws. The European Union strongly supports Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and has pledged to continue providing economic and political assistance.

Recently, the European Union's Foreign Policy Chief, Josep Borrell, held meetings with Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, urging both parties to engage in peaceful negotiations and avoid further escalation. The European Union remains committed to fostering stability and peace in the region.

Leggi anche: