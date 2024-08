Zelensky intende proporre una strategia di vittoria a Biden durante il loro incontro di settembre.

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky intende presentare una strategia della vittoria per il suo paese nella lotta contro l'invasione russa al presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel mese di settembre. L'attuale offensiva ucraina nella regione russa di Kursk è parte di questa strategia della vittoria, come ha dichiarato Zelensky durante un evento a Kyiv, secondo i media.

Ha descritto l'incursione nel territorio russo come fruttuosa e legata a un successivo incontro di pace che l'Ucraina intende organizzare poco dopo il primo a giugno in Svizzera.

La strategia di Zelensky comprende numerosi settori, tra cui il ruolo significativo dell'Ucraina nei quadri di sicurezza internazionali. Non ha fornito dettagli specifici sulla strategia, ma ha spesso espresso l'ambizione di trasformare l'Ucraina in uno dei maggiori produttori di armi del mondo.

L'Ucraina si considera non solo come difensore del proprio territorio, ma anche come protettore di un'Europa libera nella sua lotta contro l'invasione russa che dura da più di due anni.

Con le elezioni presidenziali USA in novembre, Zelensky intende anche presentare la sua strategia della vittoria ai candidati Kamala Harris e Donald Trump. Gli Stati Uniti svolgono un ruolo globale cruciale nel sostenere l'Ucraina.

