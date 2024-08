Zelensky intende mostrare la strategia proposta da Harris e Trump per porre fine al conflitto

Presidente ucraino Zelensky discute strategia per concludere la guerra con Biden, Trump e Harris a settembreIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende presentare la sua strategia per porre fine alla guerra contro la Russia ai Presidenti uscente Joe Biden e Donald Trump, e alla Vicepresidente Kamala Harris nel mese di settembre. Secondo Zelensky, l'offensiva di Kursk è parte di questa strategia, che include elementi militari, diplomatici ed economici, anche se non ha fornito dettagli specifici.

18:44 L'Ucraina accusa la Russia di aver commesso 136.000 crimini di guerraDalle autorità ucraine si è appreso che, dal'inizio dell'invasione nel 2022, le agenzie ucraine hanno documentato 136.000 crimini di guerra commessi dalle forze russe. La Procura ha esaminato 660 sospetti, portando a 126 condanne. Tuttavia, l'impossibilità di accedere alle aree occupate ha portato il Procuratore generale ucraino Andriy Kostin a sospettare che i numeri segnalati potrebbero essere incompleti.

18:20 Le autorità russe indagano su un corrispondente di Deutsche Welle e un giornalista ucrainoIl Servizio Federale di Sicurezza della Russia (FSB) ha avviato indagini contro un corrispondente di Deutsche Welle e un giornalista ucraino, accusandoli di essere entrati illegalmente nella regione russa di Kursk. Nick Connolly, dipendente di Deutsche Welle, e Natalia Nagornaya, collaboratrice del canale ucraino 1+1, sarebbero attivi in aree del Kursk sotto il controllo ucraino.

17:51 Zelensky: l'Ucraina può produrre fino a due milioni di droni quest'annoL'Ucraina ha la capacità di produrre tra 1,5 e 2 milioni di droni quest'anno, secondo il Presidente Volodymyr Zelensky. Tuttavia, i vincoli finanziari ostacolano la loro produzione. Il dialogo è l'unica via per risolvere il conflitto con la Russia, e il governo di Kyiv deve mantenere una posizione forte alla prossima conferenza di quest'anno, sottolinea Zelensky.

17:25 Grossi: la vicinanza dei combattimenti alla centrale nucleare di Kursk è estremamente pericolosaLa vicinanza del conflitto tra Ucraina e Russia alla centrale nucleare nella regione russa di Kursk è estremamente pericolosa, secondo il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) Rafael Grossi. "Avere una centrale nucleare di questa portata così vicina a un punto di conflitto o a una linea del fronte è un problema estremamente serio", afferma Grossi. "Il fatto che le operazioni militari stanno avvenendo a pochi chilometri di distanza lo rende un'urgenza", aggiunge. "In definitiva, sembra estremamente ragionevole e semplice: evitare di attaccare una centrale nucleare", conclude Grossi. La centrale nucleare sta attualmente funzionando in condizioni relativamente normali, aggiunge.

16:51 Syrskyj: la Russia déploye 30.000 truppe a KurskUno dei principali obiettivi dell'operazione ucraina nella regione di Kursk è quello di distrarre le truppe russe da altre regioni, in particolare dalle regioni di Pokrovsk e Kurachovo nel Donetsk. Secondo il capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyj, la Russia ha già deployato 30.000 soldati nella regione di Kursk, e si prevede che questo numero aumenti ulteriormente. Di conseguenza, la Russia ha ridotto le sue attività nella regione meridionale dell'Ucraina. Tuttavia, la pressione rimane alta nella regione di Pokrovsk, dove la Russia sta concentrando le sue truppe più potenti, afferma Syrskyj.

16:25 Le forze russe uccidono una persona in un attacco con razzi nel KharkivLe forze russe hanno infiltrato la città di Bohoduchiw nella regione di Kharkiv con razzi, causando la morte di una persona e il ferimento di sei, secondo la procura ucraina. Un razzo ha colpito una fermata dell'autobus, causando la morte di una donna di 71 anni. Gli attacchi russi hanno anche preso di mira strutture industriali e residenziali, nonché diversi veicoli.

15:57 Shmyhal: l'Ucraina ha bisogno di 15 miliardi di dollari per coprire il deficit del bilancio del 2025Il Primo ministro Denys Shmyhal stima che l'Ucraina ha bisogno di altri 15 miliardi di dollari per coprire il deficit del bilancio del 2025 di 35 miliardi di dollari. Shmyhal intende aumentare le tasse e fare prestiti sul mercato del debito interno per finanziare la guerra contro la Russia, secondo i suoi piani che saranno discussi in parlamento a settembre.

15:32 L'Ucraina cerca difese alternative contro gli attacchi russiL'Ucraina ha subito uno dei più grandi bombardamenti e attacchi con razzi da parte delle truppe russe dall'inizio della guerra. A causa degli attacchi continui, l'Ucraina sta cercando metodi alternativi per difendersi oltre l'ausilio dell'aiuto militare occidentale.

15:11 Zelensky: l'Ucraina ha testato con successo il suo primo missile balistico nazionaleIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia il successo del primo test del missile balistico nazionale dell'Ucraina, lodando "la nostra industria della difesa". Tuttavia, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sul missile.

14:45 Mosca: il ruolo degli Stati Uniti nell'incursione ucraina è innegabileIl vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov riconosce il ruolo degli Stati Uniti nell'incursione delle forze ucraine nell'oblast' russa di Kursk come un fatto innegabile. Ha fatto riferimento a una risposta più forte da parte del governo russo, citando le agenzie di stampa statali russe RIA e TASS. Tuttavia, Ryabkov non ha fornito prove o dettagli per sostenere le sue affermazioni. La Casa Bianca nega qualsiasi conoscenza preventiva dell'incursione ucraina a Kursk dell'6 agosto.

14:19 Zelensky: F-16s abbattuti missili russi Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si vanta del fatto che i nuovi caccia F-16 acquisiti hanno intercettato con successo i missili russi durante un attacco su vasta scala. Ha menzionato: "Durante questo intenso attacco missilistico, siamo riusciti a abbattere alcuni missili grazie all'aiuto degli F-16". Gli aerei sono stati utilizzati per contrastare l'intenso attacco aereo che si è verificato lunedì. Diversi paesi europei, tra cui i Paesi Bassi, la Danimarca, la Norvegia e il Belgio, hanno concordato di fornire all'Ucraina più di 60 di questi caccia americani.

13:59 Allarme raid aereo momentaneo vicino alla centrale nucleare di Kursk C'è stato un breve allarme raid aereo a Kursk, una città nella regione russa di Kursk, intorno a mezzogiorno. Le sirene hanno segnalato una possibile minaccia da un missile. Un reporter di Reuters ha riferito dell'incidente. La centrale nucleare di Kursk, attualmente sotto la lente di ingrandimento di Rafael Grossi, a capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), si trova a Kursk.

13:44 L'esercito russo rivendica la vittoria su un'altra località vicino a Pokrovsk L'esercito russo rivendica la vittoria su un altro villaggio vicino alla città strategica di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina. Il ministero della difesa ha annunciato tramite Telegram che il villaggio di Orlowka nella regione di Donetsk è stato "liberato". Orlowka è il nome russo del villaggio ucraino di Orliwka. I combattimenti tra l'esercito russo e quello ucraino nella regione russa di Kursk continuano, mentre le forze russe persistono nell'offensiva a Donetsk. Il ministero della difesa riferisce spesso la cattura di nuove località. La regione intorno al importante snodo logistico di Pokrovsk è anche un punto di attenzione.

13:21 Lavrov minaccia con le armi nucleari Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha definito la richiesta dell'Ucraina ai suoi alleati di utilizzare le armi fornite dall'Occidente contro la Russia come estorsione. Ha avvertito che era pericoloso per i paesi nucleari dell'Occidente "giocare con il fuoco". Mosca sta rivedendo la sua dottrina nucleare. Non sono stati forniti dettagli. La dottrina delinea l'uso di armi nucleari se la sovranità o l'integrità territoriale della Russia viene minacciata.

13:04 Syrskyj: le forze ucraine guadagnano terreno a Kursk, la situazione a Pokrovsk è grave Nella regione russa di Kursk, i soldati ucraini stanno facendo progressi, ma i soldati russi stanno avanzando nella città ucraina di Pokrovsk a Donetsk, secondo il capo di stato maggiore Oleksandr Syrskyj. La situazione complessiva lì è difficile.

12:42 Munz: gli attacchi russi si intensificheranno in Ucraina Dopo gli attacchi recenti dei droni, la Russia ha intensificato i suoi attacchi con razzi all'Ucraina, riferisce il corrispondente di ntv Rainer Munz. Spiega che il tempismo non è casuale, poiché si avvicinano l'autunno e la stagione del riscaldamento.

12:33 Kiev annuncia la cattura di 594 soldati russi nella regione di Kursk L'Ucraina ha catturato un totale di 594 soldati russi nella regione di Kursk, secondo il comandante in capo delle forze armate, Oleksandr Syrskyj. Si tratta della prima volta che viene reso pubblico un numero specifico. In precedenti rapporti, almeno 247 prigionieri di guerra russi erano stati identificati attraverso l'analisi di immagini e video dal "The Washington Post".

12:09 Blackout e restrizioni potrebbero durare per diversi giorni ancora Dopo il più grande attacco della Russia all'Ucraina dall'inizio della guerra, le restrizioni per la popolazione potrebbero persistere per diversi giorni ancora. Blackout e "estreme" limitazioni di energia potrebbero continuare per uno o due settimane, ha informato Ivan Plachkov, presidente dell'Associazione ucraina dell'energia, al canale televisivo Kyiv24. Plachkov ha descritto l'attacco missilistico russo su vasta scala di lunedì come "uno dei più significativi attacchi all'infrastruttura energetica dell'Ucraina" con l'obiettivo di causare un totale collasso del sistema energetico.

11:46 Roth: gli attacchi russi scateneranno un'ondata di rifugiati verso l'UE L'esperto di politica estera della SPD tedesca Michael Roth suggerisce che i massicci attacchi russi all'infrastruttura dell'Ucraina scateneranno un'ondata di rifugiati verso l'UE. Ha definito la serie di attacchi in corso come "l'inizio di una nuova campagna di distruzione contro l'infrastruttura energetica dell'Ucraina". Ha inoltre dichiarato a Politico che l'obiettivo è "disabilitare la produzione di armi dell'Ucraina da un lato, e rendere la vita insopportabile per i residenti dell'Ucraina dall'altro, per scatenare nuovi flussi di rifugiati verso l'UE". Ha aggiunto: "I danni sono così gravi che un rapido riparo è altamente improbabile". Roth si batte per il sostegno durante il prossimo "duro inverno", inclusi i generatori di backup, e l'approvazione degli Stati Uniti per l'uso di armi a lungo raggio contro gli aeroporti da cui decollano gli aerei russi.

11:21 Nessun movimento significativo di truppe o equipaggiamento lungo il confine Belarus-Ucraina Il servizio di frontiera ucraino riferisce che non ci sono stati movimenti militari significativi lungo il confine Belarus-Ucraina. Il portavoce del servizio di frontiera Andrij Demtschenko ha dichiarato questo alla televisione ucraina, menzionando che non sono state osservate truppe o equipaggiamento vicino al confine. Tuttavia, ha riconosciuto che il confine tra Belarus e l'Ucraina continua a rappresentare una minaccia generale per l'Ucraina. Recentemente, il ministero degli Esteri ucraino ha dichiarato che la Bielorussia aveva ammassato truppe ed equipaggiamento vicino al confine su larga scala. La Bielorussia è un alleato stretto della Russia.

10:56 Il governatore russo conferma l'offensiva ucraina nella regione di Belgorod Il governatore russo Vyacheslav Gladkov ha confermato tramite Telegram che sono emerse segnalazioni di tentativi ucraini di violare il confine. Questo conferma i precedenti rapporti dei canali Telegram russi. Gladkov ha dichiarato che, secondo le informazioni del ministero della difesa russo, la situazione al confine rimane difficile ma sotto controllo. Ha invitato i residenti a rimanere calmi e a fare affidamento solo su fonti di informazione attendibili. Il governatore ha riferito che l'Ucraina ha attaccato la regione con più di 20 droni nelle ultime 24 ore. Kiev non ha ancora riconosciuto formalmente gli eventi presunti.

10:50 Rapporto: Ucraina Sta Costituendo Nuove Pesiere Meccanizzate

Secondo un rapporto del portale ucraino indipendente "MilitaryLand", l'Ucraina sta creando nuove brigate meccanizzate per difendersi dall'aggressione russa. Queste brigate potrebbero essere pronte per il combattimento entro il 2025. I reclute dovrebbero provenire principalmente da ucraini residenti all'estero, che subiranno parte del loro addestramento lì. Una brigata meccanizzata comprende solitamente circa 2.000 soldati e è ben equipaggiata con consistenti quantità di pesante hardware militare come i carri armati.

10:44 Il Capo dell'AIEA Visita la Centrale Nucleare di Kursk

Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha visitato la centrale nucleare di Kursk nella regione di frontiera russa, come riportato dall'agenzia di stampa statale russa TASS. Grossi aveva annunciato l'intenzione di ispezionare personalmente la struttura a causa della situazione critica che la circonda. Migliaia di truppe ucraine avevano invaso la regione di Kursk l'6 agosto e la Russia sostiene che l'Ucraina ha ripetutamente attaccato la struttura. Il governo ucraino non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito.

10:23 Il Servizio di Sicurezza Russo Accusa Due Giornalisti di Aver Attraversato Illecitamente il Confine Russo

Il servizio di sicurezza russo FSB ha apparentemente accusato due giornalisti stranieri di aver attraversato illegalmente il confine russo. I giornalisti, un reporter di DW e un corrispondente del canale televisivo ucraino 1+1, sono accusati di aver riferito sull'invasione ucraina nella regione di Kursk. Reuters riferisce questo, citando l'agenzia di stampa russa Interfax. L'FSB avrebbe avviato procedimenti penali contro almeno sette giornalisti stranieri che coprono la regione di Kursk.

10:02 Le Truppe Ucraine Stanno Apparentemente Tentando di Violare il Confine Russo nella Regione di Belgorod

Le truppe ucraine starebbero apparentemente cercando di violare il confine russo nella regione di Belgorod a sud. Gli scontri sono in corso, secondo The Guardian, citando i canali Telegram russi. Il canale Telegram Mash riferisce che circa 500 soldati ucraini hanno attaccato due posti di blocco a Nechoteyewka e Shebekino in Belgorod, con combattimenti in corso in entrambi i luoghi. Belgorod confina con la regione russa di Kursk, che è sotto il controllo ucraino dal primo agosto.

09:45 Le Autorità Ucraine Rapportano Alte Perdite Russe

La Russia avrebbe subito 1.280 morti e oltre 600.000 perdite militari totali dal inizio del conflitto, secondo lo Stato Maggiore ucraino. L'esercito ucraino avrebbe distrutto 12 carri armati, 19 veicoli corazzati, 52 sistemi d'artiglieria, 120 droni, 103 missili e un lanciarazzi multiple nelle ultime 24 ore. Questi numeri non sono stati verificati indipendentemente e la Russia rimane silente sulle proprie perdite.

09:21 L'Aviazione Ucraina Rivendica l'Abbattimento di Missili e Droni Russi

L'aviazione ucraina riferisce di aver abbattuto cinque missili russi e 60 droni. La Russia ha lanciato un totale di 10 missili e 81 droni contro l'Ucraina, secondo il canale Telegram dell'aviazione. Circa 15 droni e diversi missili sono stati intercettati vicino a Kyiv, secondo il capo dell'amministrazione militare della città, Serhiy Popko. "Tutto ciò che si dirigeva verso la capitale di Kyiv è stato distrutto." Dieci droni erano ancora nello spazio aereo ucraino alle 9 del mattino ora locale (8 del mattino CEST), e altri droni erano precipitati. Tre missili ipersonici Kinzhal (Daga) e due missili Iskander non sono stati abbattuti, secondo il comandante dell'aviazione, Mykola Oleschuk. Anche se questi numeri non sono stati completamente confermati, forniscono una comprensione generale della portata dell'attacco.

08:57 Attacchi Notturni con Multiple Vittime - La Russia Alleggermente i Missili Kinzhal

La Russia ha lanciato pesanti attacchi aerei contro l'Ucraina per la seconda notte di fila, utilizzando una varietà di armi. I resoconti preliminari delle autorità ucraine suggeriscono che almeno quattro persone sono state uccise - due da un attacco missilistico su un hotel a Kryvyi Rih e due da attacchi di droni a Zaporizhzhia. L'aviazione ucraina afferma che la Russia ha utilizzato bombardieri a lungo raggio dai quali sono stati lanciati missili cruise e sono stati deployati missili ipersonici Kinzhal.

08:33 La Cina Sostiene il Proprio Piano di Pace

La Cina sta promuovendo un sostegno più ampio per il proprio piano di pace. L'inviato speciale cinese per gli affari euroasiatici, Li Hui, ha sottolineato dopo i negoziati con l'Indonesia, il Brasile e il Sud Africa che questi tre paesi rappresentano il Sud globale e sono forze influenti nel promuovere la pace a livello globale. Hanno mantenuto i contatti con sia l'Ucraina che la Russia e sono dediti alla risoluzione del conflitto attraverso il dialogo politico e le trattative, ha dichiarato Li. La Cina e il Brasile hanno rilasciato un piano di pace congiunto quest'anno che chiama per una conferenza di pace che coinvolga tutte le parti, senza ulteriori escalation sul campo di battaglia. La Cina e la Russia hanno saltato una conferenza di pace in Svizzera a giugno. La Russia non è stata invitata e la Cina ha scelto di non partecipare.

07:37 Biden Condanna gli Ultimi Attacchi Russi come "Inumani"

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha condannato gli ultimi attacchi russi come "brutali". Ha dichiarato: "In modo risoluto, condanno l'aggressività della Russia contro l'Ucraina e i tentativi di sommergere il popolo ucraino nelle tenebre". La Russia non riuscirà mai a prevalere in Ucraina, ha affermato Mosca, che sta "bersagliando le risorse vitali" dell'Ucraina con gli attacchi e cercando di "disturbare le linee di rifornimento". Il Ministero degli Esteri tedesco ha espresso sentimenti simili su X, condannando l'offensiva russa come "ripugnante".

07:05 ISW: Improbabile l'Incursione Bielorussa in Ucraina

L'Istituto per gli Studi della Guerra (ISW) mantiene la convinzione che un'incursione dell'Ucraina da parte delle truppe bielorusse è altamente improbabile. L'ISW basa questa valutazione su un recente rapporto dell'organizzazione di notizie open source ucraina Frontline Insight e Rochan Consulting, che suggerisce che le unità di combattimento bielorusse operano generalmente al di sotto del 60% della loro forza totale e richiedono la mobilitazione per deployare unità. Non è stata intrapresa alcuna mobilitazione del genere. Al contrario, l'attività attuale sembra essere finalizzata a distogliere l'attenzione delle forze ucraine dal fronte, aiutando così le forze russe. Il dispiegamento attuale delle forze russe in Bielorussia è insufficiente per avviare un'invasione coordinata dal confine della regione di Gomel. Un'invasione dell'Ucraina da parte delle forze bielorusse o un coinvolgimento militare nel conflitto potrebbe compromettere la capacità del leader Alexander Lukashenko di proteggere il suo regime, potenzialmente alimentando il dissenso interno. Le prossime elezioni presidenziali sono previste per febbraio 2025.

06:32 Gabbard Sosteriene Trump, Cita la Necessità di Tenere gli USA "Lontani dal Bordo della Guerra"

L'ex candidata presidenziale democratica e congressista Tulsi Gabbard, ora indipendente, ha dichiarato il suo sostegno al candidato repubblicano Donald Trump nelle elezioni di novembre. Ha affermato che, se eletto, Trump lavorerà per ritirare gli Stati Uniti "dal bordo della guerra" nel Medio Oriente e in Ucraina. Gabbard, un'ex soldato della Guardia Nazionale, si è candidata come nominata presidenziale democratica nel 2020 ma non ha ottenuto molta trazione e ha infine sostenuto Joe Biden, che ha vinto per i democratici. Nel corso della sua campagna, ha promosso una politica estera degli Stati Uniti meno militaristica. Gabbard è stata costretta a respingere le accuse che la sua campagna fosse sostenuta dalla Russia e mirasse a indebolire i democratici.

06:17 Biden Elogia la Visita di Modi in Ucraina

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha elogiato il Primo Ministro indiano Narendra Modi per la sua visita in Ucraina la scorsa settimana. Modi, il cui paese promuove la neutralità nel conflitto tra Ucraina e Russia, ha espresso il suo pieno sostegno per un rapido ritorno alla pace e alla stabilità in Ucraina sulla piattaforma di networking X. Biden ha elogiato l'impegno di Modi con l'Ucraina e la sua visita in Polonia la scorsa settimana, un alleato ardente di Kyiv nell'Europa orientale. Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha informato i media che accolgono con favore qualsiasi paese che assuma la prospettiva del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e contribuisca al suo perseguimento di una pace giusta.

05:45 Testimoni Rapportano Multiple Esplosioni a Kyiv

Durante l'attacco con i droni a Kyiv, i testimoni hanno riferito di almeno tre serie di esplosioni. Non sono state ancora ricevute segnalazioni di morti o feriti. I meccanismi di difesa aerea nella regione di Kyiv sono rimasti attivi durante la notte per contrastare i missili e i droni in arrivo diretti verso la capitale, secondo il rapporto Telegram dell'amministrazione militare regionale. Gli attacchi si sono verificati un giorno dopo il più grande attacco aereo russo finora in questo conflitto.

05:03 Aeronautica: Bombardieri e Droni Russi in Approccio all'Ucraina

Secondo le fonti ucraine, la Russia ha lanciato bombardieri e droni diretti verso l'Ucraina. I bombardieri Tu-95ms sono decollati dalla base aerea di Engels nel sud-ovest della Russia, come riportato dall'Aeronautica ucraina su Telegram. Sono stati identificati anche droni in arrivo. Gli allarmi aerei sono stati attivati in diverse parti dell'Ucraina, secondo le autorità locali.

02:04 Nuovo Attacco con Droni a Kyiv

Secondo gli annunci ucraini, c'è stato un altro attacco con droni russi nella regione di Kyiv. L'amministrazione militare della regione di Kyiv informa via Telegram: "Rilevamento di attività di droni nemici". I sistemi di difesa della regione sono attualmente attivi.

00:35 Attacco con Razzi Russi Mortale a Kryvyi Rih

Almeno una persona è morta a seguito di un attacco con razzi russi contro l'infrastruttura civile di una città centrale occupata dalla Russia, Kryvyi Rih. Le autorità regionali indicano che cinque persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. Oleksandr Vilkul, capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, ha riferito su Telegram che quattro persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Il governatore della città, Serhiy Lysak, ha dichiarato su Telegram che l'edificio è stato quasi completamente distrutto. Queste affermazioni rimangono non verificate. La parte russa non ha ancora offerto alcuna reazione.

23:19 Zelenskyy Minaccia Rappresaglia per gli Attacchi Aerei Dopo gli estesi attacchi aerei russi in Ucraina, il Presidente Volodymyr Zelenskyy promette rappresaglia. Zelenskyy accenna a una rappresaglia imminente utilizzando i caccia F-16 forniti dagli alleati nel suo discorso serale. Non rivela dettagli riguardo al piano di rappresaglia, ma fa riferimento all'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, che dura da oltre tre settimane. Le forze ucraine hanno esteso il loro controllo, catturando più prigionieri di guerra russi, migliorando le possibilità di scambi di prigionieri.

22:03 USA: Russia Intende Plungere l'Ucraina nell'Oscurità Secondo John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, la Russia intende "plungere la popolazione ucraina nell'oscurità con l'arrivo dell'autunno", dopo intensi bombardamenti in Ucraina. Gli attacchi all'infrastruttura energetica dell'Ucraina sono stati definiti "scandalosi", ha detto Kirby. Gli Stati Uniti condannano "la guerra continua della Russia contro l'Ucraina".

21:20 Nuovi Ordini di Evacuazione nella Regione di Donetsk A causa degli avanzamenti della Russia, le autorità ucraine hanno emesso nuovi ordini di evacuazione nella regione di Donetsk. Le condizioni di sicurezza sono peggiorate e la zona per l'evacuazione obbligatoria è stata ampliata, portando i residenti, principalmente bambini e i loro accompagnatori, a lasciare le loro case. Sono state identificate un totale di 27 località nelle aree di Kostjantyniwka e Selydove. In precedenza, evacuazioni da villaggi nella zona di Pokrovsk erano state effettuate a causa degli avanzamenti delle truppe russe.

