Zelensky intende attuare la sua "Strategia della Vittoria" contro la Russia nell'anno in corso.

Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pianificato una strategia, denominata "strategia trionfale", per concludere il conflitto con la Russia entro quest'anno. Zelensky ha dichiarato che azioni decisive da parte dei loro alleati sono necessarie e devono essere intraprese tra ottobre e dicembre per rendere la strategia efficace. Lo ha dichiarato durante una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Kyiv.

Zelensky aveva in programma di avere una conversazione con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden prima di rivelare i dettagli di detta strategia. Non ha specificato quale tipo di conclusione della guerra sarebbe stata considerata una vittoria.

Il presidente ha ribadito l'obiettivo di ospitare un seguito di conferenza internazionale per la pace a novembre. Ha dichiarato che un punto di svolta nel conflitto potrebbe essere raggiunto in quel momento. Nel frattempo, Kyiv ha avanzato con un "Piano B", poiché il "Piano A" mirava a prevenire l'offensiva russa attraverso la fornitura di armi all'Ucraina e sanzioni economiche contro la Russia.

L'Ucraina ha resistito all'invasione russa per più di due anni e mezzo. Una sommatoria pace summit, così etichettato, si è tenuto in Svizzera a giugno, senza la partecipazione della Russia.

La guerra in Ucraina continua senza sosta, con le forze ucraine che avanzano verso il confine russo nella regione di Kursk. Da tempo, Kyiv chiede il rilascio di missili a lungo raggio occidentali per l'uso in territori russi dietro le linee nemiche.

