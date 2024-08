Zelensky esprime ottimismo sul fatto che l'Ucraina riceverà gli impegni di miliardi di dollari in aiuti finanziari

18:52 Zelensky Speranza in Distribuzione Rapida dell'Assistenza Occidentale, Inclusi Fondi Derivati da Beni Russi Bloccati

Il Presidente Volodymyr Zelensky ha espresso la sua speranza per la rapida distribuzione dell'enorme aiuto promesso dall'Occidente, che sarà anche finanziato dai proventi derivati dai beni del governo russo immobilizzati. Nonostante le molteplici ragioni politiche addotte dagli alleati di Zelensky, ha dichiarato durante il suo discorso video serale, "Tuttavia, abbiamo bisogno di una soluzione pratica". L'Ucraina dipende dai proventi dei beni russi congelati per contrastare l'aggressione russa. "I dialoghi sono in corso da troppo tempo e pretendiamo azioni decise ora", ha affermato.

Il Gruppo dei Sette (G7) maggiori potenze industriali ha concordato sull'aiuto finanziario fresco per Kiev durante il loro summit di giugno. Un prestito significativo di 50 miliardi di dollari sarà garantito attraverso i proventi degli interessi sui beni russi congelati.

21:52 Putin Esalta i Rapporti Commerciali Stretti con la Cina

Il Presidente russo Vladimir Putin ha esaltato la collaborazione rafforzata con la Cina, dichiarando "I nostri legami commerciali stanno procedendo favorevolmente (...). L'interesse mostrato dai due governi nei rapporti commerciali ed economici sta dando i suoi frutti", durante un incontro con il Primo Ministro cinese Li Qiang nel Cremlino. La Cina e la Russia hanno "progetti e programmi congiunti su vasta scala nei settori economico e umanitario", ha continuato Putin. Li ha espresso, secondo il Cremlino, che i rapporti cino-russi sono a un "apice senza precedenti". La partnership strategica tra Russia e Cina si è approfondita dall'invasione russa dell'Ucraina. Per la Russia, la Cina è un importante partner commerciale tra le sanzioni occidentali. La Cina si presenta come imparziale riguardo al conflitto ucraino. Tuttavia, NATO ha descritto la Cina come un "attore chiave" nell'offensiva russa a luglio.

21:20 Richiesta di Bulgakov Rifiutata: L'ex Vice Ministro della Difesa Russo Resterà in Custodia

L'ex Vice Ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov resterà in custodia con l'accusa di corruzione. La sua richiesta di arresti domiciliari sotto strette condizioni e il suo appello contro il fermo sono stati respinti, ha riferito TASS. Bulgakov era responsabile degli acquisti per l'esercito russo prima del suo licenziamento. Inoltre, il tribunale di Mosca ha ordinato il fermo di due presunti complici di Bulgakov. La loro società è accusata di aver ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, causando danni per circa 500.000 euro.

21:00 Zelensky: Rafforzamento delle Unità a Pokrovsk

Il Presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina sta rafforzando le sue forze nella regione altamente contesa di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina. Ha dichiarato durante un discorso televisivo che sono consapevoli delle intenzioni delle truppe russe nella zona. Nel frattempo, l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk continua, con alcune aree sotto il controllo ucraino. Zelensky non ha offerto ulteriori dettagli.

20:41 Ucraini in Ungheria Minacciati di Perdita dell'Alloggio per Rifugiati Dopo il Decreto

Dopo l'adozione di un decreto in Ungheria che esclude lo status di asilo generale per i rifugiati ucraini, numerosi ucraini in Ungheria rischiano di perdere il loro alloggio per rifugiati. Le strutture private per rifugiati hanno già iniziato a sfrattare gli ucraini, secondo l'organizzazione Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati sono stati costretti a lasciare una guesthouse sotto la supervisione della polizia, come osservato da un fotoreporter dell'AFP. La maggior parte erano donne e bambini rom della regione transcarpatica dell'Ucraina occidentale, dove c'è una significativa minoranza ungherese.

20:14 Scholz Si Impegna per il Sostegno Completo per il Vicino dell'Ucraina, la Moldavia

Despite the turmoil in his coalition, Scholz, shortly after his summer vacation, embarked on his first foreign journey. In the Ukraine's neighboring country Moldova, which is grappling with significant attempts at destabilization by Russia, Scholz affirmed Germany's solidarity and pledged further aid for the EU candidate country, as well as ongoing support for Ukraine. However, an agreement with Moldova aimed at curbing irregular migration, which the German government is pursuing, could not be signed during the visit. "We will aid the Republic of Moldova to the best of our ability," Scholz said after a meeting with Moldovan President Maia Sandu in the capital Chisinau. He noted that Russia and pro-Russian actors in the former Soviet republic were attempting to destabilize the country.

19:36 Borrell Sostiene l'Uso di Armi Occidentali sull Territorio Russo da Parte dell'Ucraina

In light of the Ukrainian offensive in the Russian border region of Kursk, the EU's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell, has recommended permitting Kyiv to deploy western weapons on Russian soil. Such a move, he wrote on X, would "enhance Ukraine's self-defense, saving lives and minimizing destruction in Ukraine."

19:10 Aviazione Ucraina Bombardamenti su Obiettivi a Kursk

Il comandante dell'Aviazione Ucraina Mykola Oleschchuk ha segnalato vittorie dei suoi aerei da combattimento durante l'offensiva nella regione russa di Kursk. Le bombe a guida precisa hanno colpito principalmente le posizioni e i gruppi russi. Nonostante le truppe russe abbiano iniziato a incorporare case abbandonate nelle loro linee difensive, non possono sfuggire agli attacchi, ha scritto Oleschchuk su Telegram. "Vediamo tutto, sappiamo tutto. Le nostre bombe a guida precisa vi troveranno ovunque". Le bombe a guida precisa si riferiscono a bombe plananti che possono essere guidate a distanza dai piloti. Durante l'avanzata nella regione di Kursk, due importanti ponti sul fiume Seim sono stati distrutti dagli aerei da combattimento. Oleschchuk non ha specificato quali tipi di aerei l'Ucraina ha impiegato nei suoi attacchi. Secondo gli esperti militari ucraini, i caccia F-16 forniti dall'Occidente non sono ancora stati dispiegati.

18:44 Conflitto in Est Europa: Fuga dei Villaggi Vicini al FronteCon l'escalation del conflitto nell'est dell'Ucraina, molti residenti hanno evacuato i villaggi vicini alle zone di combattimento. I residenti del villaggio di Myrnohrad, situato a circa 10 chilometri dalle zone di combattimento attive, hanno condiviso con AFP le loro esperienze di essere stati costretti a lasciare le loro case a causa degli attacchi russi in aumento. I reporter di AFP sul posto hanno assistito a diverse case in fiamme a seguito degli attacchi russi.

18:04 Discussioni sulla Collaborazione Energetica tra Russia e CinaDurante la visita del Premier cinese Li Qiang a Mosca, i due paesi hanno esplorato una maggiore collaborazione nel settore energetico. Il Primo Ministro russo Mikhail Mishustin ha espresso la posizione attuale della Russia come principale fornitore di petrolio della Cina. Inoltre, ha dichiarato, secondo quanto riportato da TASS, che la Russia presto guiderà nelle esportazioni di gas naturale. Li Qiang ha apparentemente sottolineato la scala crescente e la qualità migliorata nei partenariati energetici strategici. Nonostante la Cina consideri il conflitto russo-ucraino un'interruzione dell'ordine internazionale, conferma il suo sostegno alla Russia sulla questione.

17:33 L'Ucraina si Unisce alla Corte Penale Internazionale con una Condizione SpecificaL'Ucraina ha aderito alla Corte Penale Internazionale (CPI), ma con una riserva per il suo esercito. Il Parlamento ucraino, con un voto di 281-1 e 22 astensioni, ha ratificato lo Statuto di Roma della CPI, come dichiarato dal deputato Yaroslav Shelesnyak su Telegram. L'Ucraina ha firmato lo Statuto di Roma nel 2000 ma non lo aveva ancora ratificato. Lo Statuto serve come base per la CPI, che tratta crimini come il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità. Tuttavia, la legislazione recentemente adottata stabilisce che l'Ucraina non riconoscerà la giurisdizione della CPI sui crimini di guerra che coinvolgono le forze armate ucraine per sette anni. Questa decisione è motivata dalle apprensioni che le azioni militari contro le forze russe possano essere classificate come crimini di guerra.

17:15 La Russia è l'unico Paese a Declinare l'Invito per una Visita del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni UniteLa Russia è il solo paese a declinare l'invito esteso dalla Svizzera per i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a visitare la Svizzera il 25-26 agosto. I diplomatici dei 13 paesi rimanenti si recheranno a Ginevra, secondo una dichiarazione del portavoce del Ministero degli Esteri svizzero a Berna. L'ambasciata russa a New York non ha ancora fornito una spiegazione per la loro decisione. La Russia ha categorizzato la Svizzera come "nazione ostile" a causa dell'adozione delle sanzioni dell'UE contro la Russia a seguito del conflitto ucraino. La Svizzera detiene un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite insieme alla Russia, alla Cina, agli Stati Uniti, al Regno Unito, alla Francia e ad altri membri non permanenti (Algeria, Ecuador, Guyana, Giappone, Malta, Mozambico, Corea del Sud, Sierra Leone e Slovenia). Il loro mandato dura due anni. Lo scopo di questo viaggio è celebrare il 75º anniversario delle Convenzioni di Ginevra.

16:49 Mosca Soffre uno dei più Grandi Attacchi di DroniL'attacco di droni recentemente orchestrato dall'Ucraina su Mosca è stato caratterizzato dal sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, come uno dei più significativi dalla inizio del conflitto due anni e mezzo fa. Alcuni droni sono stati intercettati nella regione di Podolsk, a circa 38 chilometri dal Cremlino, secondo la dichiarazione di Sobyanin su Telegram. Il Ministero della Difesa russo ha confermato la neutralizzazione di 11 oggetti aerei che prendevano di mira la regione della capitale. L'esercito russo ha distrutto oltre 45 droni che volavano sopra la Russia. I contrattacchi della Russia verso l'Ucraina hanno portato all'intercettazione di quasi 70 droni da parte della forza aerea ucraina, con la maggior parte di essi che sono stati respinti con successo. Nonostante la capitale sia rimasta illesa, l'attacco è considerato uno dei più grandi tentativi di attaccare Mosca con i droni, come dichiarato dal sindaco Sobyanin.

16:20 La Chiesa Ortodossa dell'Ucraina Incoraggia il Passaggio a una Chiesa Ortodossa IndipendenteIl leader spirituale della Chiesa ortodossa indipendente dell'Ucraina, il Metropolita Epifaniy, ha invitato i sostenitori della Chiesa ortodossa pro-Russia a fare il passaggio. Questo movimento segue la decisione del Parlamento ucraino di bandire tutte le organizzazioni religiose con legami con la Russia. Il Metropolita Epifaniy ha invitato i cristiani ortodossi in Ucraina a liberarsi dall'influenza russa, sostenendo che hanno la libertà di farlo alla luce della legge recentemente implementata. Li ha incoraggiati ad abbandonare il giogo religioso russo e a unirsi alla Chiesa ortodossa ucraina.

15:28 Le Elezioni a Kursk Ritardate in Sette ZoneIn risposta all'attacco ucraino nella regione di confine russa di Kursk, il governo russo ha deciso di ritardare le elezioni locali in sette aree della regione. La Commissione Elettorale Centrale è d'accordo con la proposta della Commissione Elettorale della Regione di Kursk per ritardare le elezioni in questi insediamenti. Le elezioni si terranno non appena sarà garantita la "completa sicurezza dei votanti". Nelle altre parti di Kursk, le elezioni per il governatore della regione sono ancora programmate tra il 28 agosto e l'8 settembre. L'esercito ucraino ha occupato diverse aree a Kursk dal lancio dell'offensiva l'6 agosto, causando la fuga di più di 120.000 civili.

15:07 L'Ucraina Conferma l'Uso di Armi Occidentali nel Territorio RussoL'Ucraina ha ammesso l'uso di razzi HIMARS americani per attaccare i ponti di sostituzione nella regione russa di Kursk. I soldati ucraini hanno annunciato tramite il servizio di messaggistica Telegram di aver distrutto attivamente i ponti. Si tratta della prima conferma dell'Ucraina dell'uso di armi occidentali nel suo attacco al territorio russo. Anche se paesi come gli Stati Uniti e la Germania non hanno obiettato, la Russia ha criticato questo come un'escalation del conflitto. Gli esperti militari avevano già sospettato che i razzi HIMARS erano coinvolti nella distruzione di almeno tre ponti originali nel fiume Seim. La distruzione rende più difficile per l'esercito russo rifornire la regione e lanciare un contrattacco.

14:52 Droni Ucraini Abbattuti Vicino a MoscaI droni ucraini si stanno avvicinando nuovamente a Mosca. L'esercito russo ha riferito di aver abbattuto almeno dieci droni, causando notevoli esplosioni nel cielo. L'entità dei danni o delle vittime rimane incerta.

14:25 Germania Valuta che la Russia Non Vuole TrattativeIl ministero degli Esteri tedesco ritiene che la Russia non abbia intenzione di avviare trattative per porre fine alla guerra. Invece di avviare trattative di pace con l'Ucraina, la Russia sta chiedendo l'annessione dei territori sotto il controllo russo. Il portavoce tedesco mantiene che l'Ucraina ha bisogno di armi appropriate per contrastare la violazione del diritto internazionale, che è un tema popolare nelle campagne elettorali in corso in Turingia e Sassonia.

13:53 Kadyrov e Putin Rafforzano la loro Alleanza nella CeceniaIl presidente Vladimir Putin ha visitato la repubblica russa della Cecenia per la prima volta in 13 anni. Ramzan Kadyrov, il leader della Cecenia, ha accolto Putin e gli ha fatto un regalo. Nonostante l'apparenza di un'amicizia incondizionata, il reporter di ntv Rainer Munz spiega che non è illimitata.

13:30 L'Esercito Russo Avanza nell'Ucraina OrientaleL'esercito russo sostiene di aver preso un villaggio nella regione ucraina orientale di Donetsk. I soldati russi affermano di aver "liberato" il villaggio di Schelanne, situato a nord-est di Donetsk, che è sotto il controllo russo. La città vicina di Prokhorovka è un importante snodo logistico. Tuttavia, l'Istituto per lo Studio della Guerra suggerisce che il villaggio fosse già stato preso l'18 agosto.

12:57 L'Ucraina Cerca di Entrare nella Corte Penale InternazionaleIl parlamento ucraino ha ratificato lo Statuto di Roma, consentendo all'Ucraina di unirsi alla Corte Penale Internazionale. Il passo è un importante passo verso l'integrazione con l'UE. La corte ha emesso mandati di arresto internazionali contro il presidente russo Vladimir Putin, tra gli altri.

12:45 L'Ucraina Respinge l'Attacco dei Droni RussiLe forze ucraine affermano di aver abbattuto 50 droni d'attacco russi e probabilmente distrutti altri 16 utilizzando dispositivi di disturbo elettronici durante la notte. Un drone è riuscito a tornare in Russia, mentre la Russia ha utilizzato due missili balistici e un missile cruise nel raid. Tuttavia, solo il missile cruise è stato intercettato. Non sono state segnalate danni o vittime significativi. La Russia non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

12:22 Le Truppe Russe Respingono la Difesa Ucraina a PokrovskLe forze ucraine stanno affrontando attacchi pesanti delle truppe russe sul fronte orientale a Pokrovsk, secondo il rapporto militare. Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito 66 attacchi russi sul fronte di Pokrovsk martedì, tutti respinti. Tuttavia, la situazione rimane difficile, secondo il comandante in capo Oleksandr Syrskyi. I blog militari russi affermano che le loro truppe hanno fatto progressi a Pokrovsk.

11:50 Medvedev: "Nessun Dialogo Finché il Nemico Non è Completamente Sconfitto"Sembra improbabile che l'Ucraina si impegni in trattative con la Russia, come dichiarato dall'ex presidente Dmitri Medvedev, che è diventato sempre più radicale di recente. Ora vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, Medvedev, attraverso il suo Telegram, afferma che data la situazione a Kursk, non c'è spazio per il dialogo tra le due parti. Non ci sarà alcun dialogo tra Mosca e Kiev fino a quando l'Ucraina non sarà completamente sconfitta sul campo di battaglia. "Il chiacchiericcio vuoto dei cosiddetti pacificatori sull'idea nobile della pace è finito. Tutti riconoscono la realtà della situazione, anche se non possono dirlo ad alta voce," dice Medvedev. "Non ci saranno trattative finché il nemico non sarà completamente e irreparabilmente annientato."

11:22 L'Escalation della Violenza dei Mercenari di Wagner in AfricaI mercenari russi hanno giocato un ruolo significativo in Africa negli ultimi 12 mesi, a seguito della morte del leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Come suggeriscono gli analisti dell'organizzazione di dati sui conflitti Acled, l'influenza di Wagner in Africa è probabile che aumenti anche dopo la morte di Prigozhin e il rebranding in Corps d'Afrique. Ci sono state più istanze di violenza politica in Africa legate ai mercenari russi nel primo semestre del 2024 rispetto a quando Prigozhin era in vita. L'imprenditore Prigozhin aveva effettivamente creato un esercito privato dal 2014, con i mercenari di Wagner che hanno preso parte a conflitti non solo in Ucraina ma anche in Siria e principalmente in Africa, servendo gli interessi di Mosca. Wagner ha orchestrato un'insurrezione armata contro il Cremlino a giugno 2023. Prigozhin, insieme ai suoi collaboratori più stretti, è morto quando il suo aereo è precipitato il 23 agosto 2023.

10:50 Il Consiglio del Direttore Funebre agli Uomini di Kursk

È patriotismo o interesse professionale? In un video pubblicato su Telegram, un uomo in uniforme militare di Kursk critica gli uomini che fuggono dalla zona. Tuttavia, non è un soldato ma il 39enne direttore delle esequie Kirill Suworow di San Pietroburgo, secondo l'agenzia di notizie dell'opposizione russa Agentstvo. Suworow rimprovera gli uomini del luogo nel suo video, chiedendo "Ma che diavolo state facendo? Dove state andando, cari?" E suggerisce loro di aiutare prendendo in mano le armi o le pale e scavando trincee per i loro soldati. Suworow incoraggia anche i locali a donare i loro veicoli all'esercito invece di fuggire. Quando interrogato dal sito investigativo Agentstvo, l'imprenditore ripete la sua critica agli uomini di Kursk, rifiutandosi di commentare la sua partecipazione personale al conflitto.

10:26 Il Pentagono: L'Ucraina Metterebbe in Embarras la Russia

10:03 Squilibrio sul Fronte Orientale

Il Presidente ucraino Zelensky riconosce una situazione difficile al fronte orientale. La reporter di ntv Nadja Kriewald dalla regione afferma che la situazione è "dramatica", con i soldati di Mosca che superano numericamente le forze ucraine. Inoltre, il Cremlino non si cura delle proprie perdite.

09:37 L'Esercito Ucraino Attacca il Sistema di Difesa Aerea Russa a Rostov

L'esercito ucraino afferma di aver attaccato un sistema di difesa aerea nella regione meridionale russa di Rostov. Secondo lo Stato Maggiore ucraino, si tratta di un sistema di missili antiaerei S300, un tipo già utilizzato da Russia per attaccare l'infrastruttura ucraina. L'attacco ucraino ha preso di mira un sistema missilistico vicino a Novoshakhtinsk, causando esplosioni in specifici luoghi. Il Governatore di Rostov, Vasili Golubev, riferisce che la forza aerea russa ha abbattuto un missile lanciato dall'Ucraina sulla regione. Tuttavia, il Ministero della Difesa russo non menziona questo nel suo rapporto quotidiano sulla situazione.

09:09 Attacco Drone a Mosca Disrupta gli Aeroporti della Città

Dopo un attacco con drone a Mosca, sono state imposte restrizioni temporanee per quattro ore durante la notte su tre degli aeroporti della città. Le autorità hanno confermato che queste restrizioni hanno interessato gli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo, con Sheremetyevo che è rimasto illeso. La forza aerea russa ha riferito di aver intercettato e distrutto undici droni diretti verso Mosca, descrivendolo come uno dei più grandi attacchi con drone della città. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha descritto l'incidente come una grave minaccia per la città.

08:41 Il Portavoce della Politica Estera dell'SPD: "Questo Autocrate Sfrontato Putin Può Essere Sconfitto"

Il portavoce della politica estera dell'SPD Michael Roth sta incoraggiando un'azione decisa a sostegno dell'Ucraina, soprattutto durante questo "periodo critico". "L'unico modo per spingere Putin alle trattative è fargli capire che non può sconfiggere l'Ucraina. E questo può succedere solo se la Germania, l'Europa, gli Stati Uniti e numerosi altri alleati continuano a fornire all'Ucraina armi in modo il più efficace possibile", ha dichiarato Roth nel programma mattutino di ntv. Roth ha anche elogiato i recenti successi nelle aree controllate dalla Russia, esprimendo sollievo per il fatto che le persone in Ucraina hanno ritrovato il loro coraggio dopo tanto tempo. "Diventa evidente che questo autocrate sfrontato Putin può essere sconfitto", ha concluso Roth.

08:12 Woidke Pensa al Reddito da Lavoro per i Rifugiati Ucraini

Il Ministro-Presidente del Brandeburgo Dietmar Woidke esprime dubbi sull'assegno per i cittadini ucraini rifugiati. "All'epoca, la decisione è stata necessaria perché dovevamo agire in fretta. Oggi dobbiamo chiederci se questo tipo di supporto è ancora rilevante", ha dichiarato in un'intervista a "Stern". In altri paesi dell'UE, più ucraini lavorano rispetto alla Germania. "Dovremmo cercare di cambiare questo. Sarebbe vantaggioso per la nostra economia, perché abbiamo bisogno di manodopera - e favorirebbe l'integrazione", ha suggerito Woidke. Le elezioni per un nuovo parlamento statale si terranno nel Brandeburgo a settembre.

07:40 L'Ucraina Analizza: Oltre 9.600 Razzi e 13.900 Droni Lanciati dalla Russia

Dall'inizio del conflitto, la Russia ha lanciato oltre 9.600 razzi e quasi 14.000 droni d'attacco contro l'Ucraina, secondo i resoconti ucraini citati dal "Kyiv Independent". La maggior parte dei razzi era diretta contro aree civili, con i razzi S-300/S-400 utilizzati più frequentemente, che hanno colpito un totale di 3.008 volte. Le armi più utilizzate dopo i razzi erano i missili da crociera Kh-555/Kh-101, con 1.846 attacchi registrati.

07:08 L'Esercito Tedesco Rafforza la Sicurezza delle Caserme

L'esercito tedesco sta notevolmente potenziando le misure di sicurezza per tutte le caserme. "Der Spiegel" riferisce che le caserme sono state istruite a esaminare i recinti esterni di tutte le strutture per eventuali lacune, aumentare la sorveglianza notturna e prestare attenzione alle persone non autorizzate nelle aree sicure, segnalando qualsiasi sospetto immediatamente. Questo è in risposta ai resoconti di intrusi in aree di sicurezza sensibili. Un alto ufficiale ha ammesso che la protezione delle caserme tedesche è ancora in "modalità pace", con i controlli di entrata e uscita spesso gestiti da contractor privati e le pattuglie lungo i perimetri delle caserme.

06:40 Habeck: Se l'Aiuto del G7 Fallisce, Dobbiamo Rivedere il Sostegno all'Ucraina

Il Ministro federale dell'Economia Robert Habeck ha promesso un sostegno continuo all'Ucraina, indipendentemente dal fatto che l'aiuto multimiliardario pianificato dai paesi del G7 si materializzi. "I paesi del G7 hanno avviato i passaggi necessari: l'Ucraina riceverà fondi per acquistare i sistemi d'arma urgentemente necessari", ha detto al gruppo mediatico Funke. "Questo dovrebbe avvenire quest'anno - come ho sentito", ha continuato Habeck. L'Ucraina dovrebbe ricevere 50 miliardi, con altri 4 miliardi dal bilancio federale nel 2025. Se questo fallisce, "dobbiamo rivedere la questione", afferma Habeck. Il sostegno all'Ucraina rimane salda, ma se la transizione al modello pianificato dal G7 si dimostra problematica, Habeck propone una soluzione pragmatica: garantire gli ordini di sistemi d'arma ora e pagarli in seguito con i fondi del G7.

06:08 Incursione a Kursk: Mosca Accusa i Servizi di Intelligence Occidentali Basandosi su un articolo di giornale, la Russia ha implicato i servizi di intelligence occidentali nel pianificare l'ultima incursione ucraina nella regione russa di Kursk. Il quotidiano russo "Izvestia" cita il servizio di intelligence estera russo SVR, che afferma che le operazioni militari ucraine nella regione di Kursk sono state facilitate dai servizi di intelligence degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Polonia. Le unità coinvolte avrebbero ricevuto addestramento in vista di operazioni di combattimento in centri in Gran Bretagna e Germania. Consiglieri militari dei paesi NATO sono stati segnalati per aver guidato le forze ucraine che hanno invaso il territorio russo, nonché per aver aiutato nella gestione delle armi e dell'equipaggiamento militare occidentali da parte degli ucraini. Si dice che i paesi NATO forniscano alle forze armate ucraine dati di ricognizione satellitare sulla disposizione delle truppe russe nell'area operativa.

05:39 Fonti Russe: Danneggiati o Distrutti Tutti e Tre i Ponti sul Sejm Le fonti russe affermano che le forze ucraine hanno danneggiato o distrutto tutti e tre i ponti sul fiume Sejm nella Russia occidentale. Questo attacco ai ponti sul Sejm nella regione di Kursk potrebbe portare all'accerchiamento delle truppe russe, con le forze ucraine che avanzano in Russia e si avvicinano al confine tra i due paesi. Gli attacchi avrebbero rallentato la risposta russa all'offensiva di Kursk, avviata dall'Ucraina l'6 agosto.

La Russia riferisce una serie di attacchi con droni ucraini in diverse regioni. Le autorità affermano di aver abbattuto 3 droni a circa 38 chilometri a sud del Cremlino e altri 15 nella zona di frontiera di Bryansk. In precedenza, il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, aveva segnalato l'intercettazione di 3 droni diretti verso Mosca sopra Podolsk. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni o feriti a Bryansk, Podolsk, Tula o Rostov. Il numero esatto di droni e missili lanciati rimane sconosciuto. L'Ucraina generalmente si astiene dal commentare questi incidenti.

03:50 Putin e Kadyrov Inspezionano le Truppe a Chechnya

Per la prima volta in 13 anni, il presidente russo Vladimir Putin visita la Repubblica cecena nel Caucaso del Nord. Insieme al leader ceceno Ramzan Kadyrov, ispeziona le truppe e i volontari che si preparano per il dispiegamento in Ucraina. Putin elogia le truppe, dicendo: "Finché avremo uomini come voi, siamo assolutamente invincibili". La visita segue gli avanzamenti ucraini nella regione russa di Kursk. Kadyrov rivela che la Cecenia ha inviato oltre 47.000 combattenti in Ucraina dal inizio della guerra, di cui circa 19.000 sono volontari. Kadyrov si definisce spesso il "soldato" di Putin.

02:44 Difesa Aerea Russa Abbatte Droni su Mosca

La Russia annuncia l'abbattimento di un attacco con droni su Mosca. Il messaggio Telegram del sindaco Sergei Sobyanin afferma che 3 droni inviati dall'Ucraina sono stati distrutti dalla difesa aerea. Non sono stati segnalati danni o feriti a causa dei detriti caduti.

01:50 Conferma di Presunto Tradimento: FSB Conferma l'Arrestò di un Scienziato

Il servizio di sicurezza russo FSB conferma l'arresto di uno scienziato con l'accusa di tradimento. Il sospetto è accusato di aver eseguito attacchi informatici contro le infrastrutture ucraine, di aver fornito supporto finanziario all'esercito ucraino e di aver raccolto informazioni sul'esercito russo. Il FSB non rivela la data esatta dell'arresto dell'uomo. I media russi condividono un video che si dice mostri l'arresto, con condizioni nevose sullo sfondo. Il canale Telegram Ostoroschno Nowosti afferma che l'uomo, un fisico, è stato arrestato a dicembre 2023, in base a precedenti rapporti dei media di stato.

00:59 Zelensky Loda il Divieto della Chiesa Fedelta a Mosca in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky plaude alla decisione del parlamento ucraino di bandire un ramo filomoscowita della Chiesa ortodossa. Zelensky elogia il parlamento per aver promosso l'indipendenza spirituale dell'Ucraina. Dopo lunghe discussioni, il parlamento ha proibito la Chiesa ortodossa ucraina, che era stata sotto il controllo del Patriarcato di Mosca per decenni. La chiesa ucraina affiliata è accusata di aver appoggiato o addirittura collaborato con il nemico dell'Ucraina, nonché di aver giustificato i crimini di guerra russi contro il proprio popolo. although the church officially severed ties with Moscow, it still acknowledges the leadership of the Moscow Patriarchate.

23:07 Pentagono: Russia Lotta a Contrastare l'Avanzata Ucraina a Kursk

Il Pentagono valuta la Russia come avendo difficoltà nel rispondere all'offensiva ucraina nella regione di Kursk. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder, da Washington, spiega che ci sono segni che Mosca sta mobilitando piccole unità nella zona, dicendo: "Ma nel complesso, direi che la Russia sta really struggling to respond". Ryder afferma che l'Ucraina ha notevolmente indebolito la sua opposizione, dichiarando: "L'Ucraina ha chiaramente messo il suo avversario con le spalle al muro". Ryder non conferma il supporto diretto degli Stati Uniti all'avanzata dell'Ucraina, ma fa riferimento alla dichiarazione del presidente Volodymyr Zelensky di creare una zona cuscinetto.

22:10 Zelensky: Necessario l'Equilibrio tra Mobilitazione ed Economia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolinea la necessità di un equilibrio tra la mobilitazione delle truppe e la preservazione dell'economia. Durante una visita a una struttura industriale a Kropyvnytskyi, Zelensky risponde a una domanda di un operaio insistendo sul fatto che le posizioni occupate sono cruciali per i salari dei soldati e gli sforzi di difesa dell'Ucraina.

21:44 Ucraina Annuncia Ulteriori Progressi Territoriali a Kursk

L'Ucraina si vanta di avanzare di 28-35 chilometri nella regione russa di Kursk, secondo le sue dichiarazioni. Il capo dell'esercito Oleksandr Syrsky ammette in una dichiarazione televisiva che le forze russe stanno rafforzando le loro posizioni con truppe provenienti da altre regioni e che stanno trasferendo unità a Pokrovsk nell'Ucraina orientale, dove sono in corso combattimenti intensi. La Russia non ha ancora commentato questo.

21:25 Putin visita la Cecenia dopo un'assenza di 13 anni

Il presidente russo Vladimir Putin visita la Cecenia, una repubblica russa nel Caucaso del Nord, per la prima volta in 13 anni per incontrare il leader locale, Ramzan Kadyrov. Le foto diffuse dall'agenzia di stampa RIA Novosti mostrano Putin che stringe la mano a Kadyrov a Grozny. In seguito, Putin abbraccia la spalla di Kadyrov e lo stringe prima di partire in limousine. Kadyrov condivide su Telegram un "programma fitto di impegni", dicendo che Putin è pieno di energia nonostante la giornata di lavoro intensa e desideroso di visitare più luoghi in Cecenia.

21:02 Scholz: l'Ucraina riceve "un sacco di fondi, un sacco di fondi"

Il cancelliere Olaf Scholz sembra sorpreso dall'affermazione che la Germania non sta aiutando adeguatamente l'Ucraina. Quest'anno, l'Ucraina riceverà più di sette miliardi di euro, più di qualsiasi altro paese europeo, afferma Scholz durante un'intervista su Sat1 TV. L'anno prossimo, l'Ucraina riceverà quattro miliardi di euro dal bilancio federale - ancora una volta, più di qualsiasi altro paese europeo. Inoltre, ci sono i 50 miliardi di dollari resi possibili dai paesi del G7 occidentali attraverso l'utilizzo di attivi russi congelati. "Questo è un sacco di fondi, questo è un sacco di fondi", ripete Scholz. Tuttavia, l'esatta disponibilità di questi 50 miliardi di euro per l'Ucraina rimane incerta.

20:14 Putin equipara la crisi della scuola di Beslan all'avanzata dell'esercito ucraino

Nel 20° anniversario dell'assedio della scuola di Beslan, il presidente russo Vladimir Putin traccia un parallelo tra l'incidente di allora e le attuali azioni dell'esercito ucraino nella regione russa di Kursk. Proprio come la Russia "ha combattuto i terroristi" a Beslan, argomenta Putin, ora deve "combattere coloro che commettono crimini nella regione di Kursk".

19:43 Il Patriarcato di Mosca condanna la proposta di divieto della chiesa ucraina come "illegale"

La Chiesa ortodossa russa condanna il divieto della Chiesa ortodossa ucraina filo-russa approvato dal parlamento ucraino. Lo definisce un "atto illegale" e una "significativa violazione dei principi fondamentali della libertà religiosa e dei diritti umani", secondo Vladimir Legoida, portavoce della Chiesa ortodossa russa, via Telegram. Legoida prevede che l'applicazione di questa legge potrebbe portare a "massive violenze contro milioni di credenti". Il patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, esprime anche la sua preoccupazione, dichiarando durante la sua visita al Monastero di Solovki nel nord della Russia che "questi sono tempi difficili in cui molti si voltano contro di noi, non perché siamo nel torto, ma semplicemente perché siamo diversi". Kirill sostiene la guerra contro l'Ucraina. In precedenza, i membri del parlamento di Kiev hanno sostenuto un disegno di legge per proibire le organizzazioni religiose legate a Mosca.

