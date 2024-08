- Zelensky esprime l'anticipazione per la consegna dell'assistenza promessa di un miliardo di dollari all'Ucraina.

L'Ucraina è ansiosa, come ha dichiarato il Presidente Volodymyr Zelenskyy, per la distribuzione immediata dei miliardi di aiuti promessi dall'Occidente, con una parte del finanziamento che proviene dai proventi dei beni del governo russo congelati. Nonostante le numerose giustificazioni politiche degli alleati dell'Ucraina, Zelenskyy ha sottolineato nel suo discorso serale, "abbiamo bisogno di una soluzione concreta". Il paese ha bisogno dei proventi dei beni russi per respingere l'avversario. "Le discussioni sono state troppo lunghe e ora abbiamo bisogno di risultati".

I sette principali paesi industrializzati dell'Occidente (G7) hanno approvato nuovi aiuti finanziari per l'Ucraina durante il loro summit di giugno. Il prestito da $50 miliardi sarà garantito dagli interessi sui beni russi congelati.

Intensi scontri continuano

Nel frattempo, le forze russe hanno continuato i loro attacchi per espandere il controllo territoriale intorno al Donbass. Secondo lo Stato Maggiore di Kyiv, ci sono stati intensi combattimenti intorno a Pokrovsk. Combattimenti intensi sono stati segnalati anche a Torez, dove le forze russe sono state apparentemente rinforzate da attacchi aerei con bombe in picchiata. Questi rapporti non sono stati confermati.

"Possiamo osservare i movimenti del nemico e stiamo rafforzando le nostre posizioni", ha detto Zelenskyy. Ha esortato gli alleati occidentali a consegnare le armi e le munizioni promesse senza indugio. "Questo è cruciale per la nostra difesa".

L'Ucraina punta a Kursk

Le forze ucraine hanno proseguito l'avanzata nel territorio russo di Kursk. "Abbiamo il controllo su alcune aree", ha detto Zelenskyy, senza fornire ulteriori dettagli. Ha anche ringraziato i soldati ucraini a Kursk "per aver aumentato il nostro fondo di scambio di prigionieri" - un termine colloquiale per la cattura di più soldati russi, che dovrebbero essere scambiati con i cittadini ucraini trattenuti dalle autorità russe.

La Russia e l'Ucraina scambiano regolarmente i prigionieri di guerra. All'inizio dell'operazione, l'Ucraina ha catturato molti prigionieri di guerra, poiché il lato russo ha inizialmente schierato unità di combattimento meno esperte ed efficaci.

Aeronautica militare ucraina colpisce i bersagli a Kursk

Il comandante dell'Aeronautica Militare Ucraina Mykola Oleschchuk ha riferito missioni di successo dei suoi piloti di caccia nella regione russa occidentale di Kursk. Principalmente bombe a guida precisa sono state utilizzate contro le posizioni russe e le concentrazioni di truppe. Questi rapporti non sono stati verificati in modo indipendente.

despite Russian units now using abandoned houses as part of their defensive lines, they remain vulnerable to attacks. "We observe everything, we know everything," Oleschchuk wrote on the Telegram platform. "Our precision bombs will find you anywhere."

Precision bombs refer to guided glide bombs. Among other things, two essential bridges over the Seim River were destroyed by fighter jets during the advance in the Kursk region.

Oleschchuk did not disclose which types of aircraft Ukraine used in its attacks. According to Ukrainian military experts, the F-16 fighter jets supplied by the West have not yet been deployed. Ukraine still has combat jets of the Soviet type MiG-29 in its inventory.

According to Ukrainian reports, Russian air strikes were noticed in settlements still under Russian control in the region. A total of 17 Russian air strikes with 27 guided bombs against Russian villages were reported by the General Staff in Kyiv. These reports could not be verified independently.

The G7 partners agreed to secure the $50 billion loan for Ukraine with interest payments from the frozen Russian assets, a move that could provide significant funding for Ukraine's defence. As Zelenskyy emphasized, the partners, including the G7, should deliver the promised weapons and ammunition promptly, as this is crucial for the Ukrainian partners to fend off their adversary.

Leggi anche: