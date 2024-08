Zelensky esprime che il "limite più estremo" è stato superato.

Dopo inaspettate vittorie ucraine nelle regioni di confine russe, il Presidente Zelenskyy promuove un secondo summit per la pace. Putin, tuttavia, mostra resistenza. Nel frattempo, gli Stati Uniti confermano il loro sostegno.

Come dichiarato dal Presidente Volodymyr Zelenskyy, le forze ucraine ora controllano oltre 1.250 chilometri quadrati di territorio nemico e 92 insediamenti nella regione russa di Kursk. Questa mossa strategica ha ridotto le minacce alla regione di confine ucraina di Sumy.

Questa offensiva segna il più grande successo nella cattura di soldati russi dal inizio del conflitto, ha affermato Zelenskyy. I soldati russi verranno scambiati con ucraini catturati in seguito, secondo il piano del presidente. Attualmente, la Russia detiene più ucraini degli ucraini che detengono russi, secondo le stime degli osservatori.

Zelenskyy: Offensiva Senza Precedenti

Zelenskyy celebra questa offensiva come un importante traguardo. "La regione di confine russa vicina alla nostra regione di Sumy è ora quasi priva di presenza militare russa," ha menzionato Zelenskyy sui social media. "Le nostre azioni difensive lungo il confine e il fallimento di Putin nel proteggere il suo territorio rafforzano la nostra difesa proattiva, causando gravi complicazioni per l'aggressore."

Solo pochi mesi fa, nessuno avrebbe immaginato uno sviluppo del genere, ha ammesso Zelenskyy. I critici avevano respinto anche l'idea di azioni del genere come un attraversamento delle "linee rosse" della Russia. Si sono fatte preparazioni segrete a causa di questa percezione. Tuttavia, il concetto di tali linee, che ha influenzato l'analisi di alcuni partner, è ora crollato, ha spiegato Zelenskyy. Ha anche menzionato che l'avanzata in Russia non sarebbe stata necessaria se gli alleati non avessero limitato l'uso di armi a lungo raggio.

Putin Chiude le Porte alle Negoziazioni

In una riunione con i diplomatici, Zelenskyy sta ora promuovendo un secondo summit per la pace quest'anno. "Credo che il primo summit sia stato un trionfo straordinario per l'Ucraina. Sono grato a tutti coloro che hanno reso possibile questo summit. Stiamo ora preparando il secondo summit per la pace e deve avvenire quest'anno. Dobbiamo lavorare instancabilmente per espandere il circolo di supporto per il comunicato del primo summit."

Tuttavia, il Presidente Putin si rifiuta di trattare con l'Ucraina dopo la controffensiva, come ha dichiarato il Cremlino. "Il presidente ha espressamente dichiarato che dopo gli attacchi, cioè l'invasione nella regione di Kursk, non ci possono essere trattative," ha spiegato il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov durante la visita di Putin in Azerbaigian. Putin darà presto una valutazione della situazione, ha annunciato Lavrov. Le voci di trattative tra le parti in guerra, mediate da intermediari come il Qatar o la Turchia, sono solo voci, ha aggiunto Lavrov.

Gli Stati Uniti: Il Sostegno Rima Invariato

L'aiuto degli Stati Uniti a Kyiv non è stato modificato dall'offensiva ucraina nella regione di Kursk, dice il Pentagono

Il Pentagono ha dichiarato che l'offensiva ucraina nella regione di Kursk non ha modificato il sostegno degli Stati Uniti a Kyiv. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito il suo impegno a sostenere e stare accanto all'Ucraina fino a quando sarà necessario, secondo un portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. La natura dell'aiuto è rimasta coerente, con la priorità data all'equipaggiamento militare.

Più regioni ucraine hanno segnalato attacchi di droni durante la notte, lontano dalle linee del fronte. La difesa aerea è stata attivata nelle regioni di Sumy, Poltava, Kherson, Mykolaiv, Kyiv e nelle aree limitrofe. Gli ufficiali hanno invitato i residenti a cercare riparo, ma non sono state segnalate danni fino ad ora.

In luce dei successi nella regione di Kursk, il Presidente Zelenskyy ha proposto un secondo summit con l'Unione Europea, sottolineando il loro ruolo cruciale nel facilitare il primo summit.

Data la controffensiva di successo, il sostegno dell'Unione Europea alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina rimane fondamentale per favorire le trattative di pace e mantenere la stabilità nella regione.

