- Zelensky esorta la Russia a sperimentare le conseguenze del conflitto:

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che gli recenti attacchi con droni delle sue forze contro i bersagli russi sono stati necessari. "Lo stato terroristico deve sentire le conseguenze della guerra che sta portando avanti," ha dichiarato nel suo discorso serale. I droni da combattimento ucraini hanno lanciato attacchi sul territorio russo durante la notte di sabato, compreso il capitale di Mosca. Il personale di pianificazione a Kyiv sta ora lavorando per espandere la portata delle armi ucraine per colpire le strutture militari russe, la logistica e parti cruciali della loro economia militare.

Gli attacchi incessanti alle città ucraine, in particolare ai bersagli civili, hanno scatenato queste contromisure pesanti. "Dobbiamo portare la guerra alla loro porta," ha detto Zelensky. Questo obiettivo ora sta siendo raggiunto con l'uso di droni da combattimento e il nuovo programma di missili dell'Ucraina. "Con i nostri droni e missili, possiamo raggiungere certi obiettivi."

Tuttavia, la richiesta dell'Ucraina di autorizzazione per utilizzare armi pesanti contro i bersagli russi rimane insoddisfatta, ha ribadito Zelensky. "Per costringere la Russia a negoziare la pace, per passare dalle false retoriche delle negoziazioni alle azioni concrete per porre fine al conflitto, per liberare il nostro territorio dall'occupazione e dagli occupanti, abbiamo bisogno di armi efficaci," ha detto. Questa dipendenza si basa sui presidenti Joe Biden degli Stati Uniti, Keir Starmer del Regno Unito, Emmanuel Macron della Francia e Olaf Scholz della Germania. "Nessun missile russo, nessun attacco russo dovrebbe rimanere impunito."

Per la prima volta in quasi due anni e mezzo di guerra, l'Ucraina ha inflitto danni visibili alla capitale russa Mosca con un attacco su larga scala con droni. Un attacco alla raffineria di Kapotnya nei sobborghi meridionali di Mosca ha causato un incendio, a soli 16 chilometri dal Cremlino. Una centrale elettrica a sud di Mosca e un'altra a circa 100 chilometri di distanza nella regione di Tver sono state apparentemente colpite.

Forbes: Un colpo inaspettato per la Russia

La influente rivista britannica di affari "Forbes" ha descritto gli attacchi con droni ucraini contro i bersagli russi come una tattica per far vivere ai cittadini russi le conseguenze delle loro azioni. Data l'inadeguata e obsoleta fornitura di energia russa, questi attacchi potrebbero causare maggiori difficoltà alla popolazione russa quest'inverno rispetto a quelle che la popolazione ucraina ha affrontato finora.

L'articolo ha ricordato la quasi decennale guerra sovietica in Afghanistan, che ha contribuito al crollo dell'Unione Sovietica. Ha espresso preoccupazione per quanto tempo la popolazione russa continuerà a sostenere la guerra contro l'Ucraina. "La domanda più intrigante è se la dittatura russa sopravvivrà," si è chiesta la rivista. Se la Russia perde, il malcontento tra la popolazione e l'élite politica potrebbe crescere. "Le sanzioni economiche prolungate e le perdite militari potrebbero gravare ulteriormente sulla Russia e offrire all'opposizione politica o alle fazioni all'interno del governo l'opportunità di sfidare la leadership di Putin."

L'artiglieria e gli aerei da combattimento russi hanno nuovamente preso di mira le città ucraine. A Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, 47 persone sono rimaste ferite quando un razzo russo ha colpito un centro commerciale. Il giorno prima, almeno sei persone sono morte e altre 99 sono rimaste ferite in un attacco aereo russo a Kharkiv. A Kurakhove, nella regione di Donetsk, tre persone sono morte e nove sono rimaste ferite in un attacco con razzi Grad, come hanno riferito le autorità locali in serata.

Sono stati segnalati anche attacchi ripetuti dell'artiglieria russa nella regione di Sumy, con numerosi feriti. L'intera linea di rifornimento per le truppe ucraine che hanno avanzato nella regione russa di Kursk passa attraverso Sumy.

L'Unione Europea, in qualità di attore internazionale chiave, potrebbe imporre sanzioni alla Russia come risposta alle sue azioni in Ucraina. Ciò potrebbe intensificare le pressioni economiche sulla Russia e indebolire ulteriormente la sua capacità di sostenere la sua campagna militare.

Data l'escalation dei conflitti tra Ucraina e Russia, è fondamentale che l'Unione Europea rimanga unita nel sostenere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, come dichiarato in precedenza.

