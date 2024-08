- Zelensky avverte la Russia di misure di rappresaglia che coinvolgono aerei da combattimento F-16.

Dopo i significativi attacchi aerei russi verso l'Ucraina, il Presidente Zelensky ha annunciato misure di ritorsione. Ha menzionato che la risposta militare viene organizzata utilizzando i caccia F-16 forniti dall'Occidente, mentre si rivolgeva alla nazione nel suo messaggio video serale. I resoconti da Kiev suggeriscono che la Russia ha lanciato 236 missili, missili cruise e droni, causando almeno sette morti e 47 feriti. L'Ucraina ha resistito all'invasione russa dal febbraio 2022.

Zelensky non ha rivelato dettagli specifici sul piano di ritorsione. Tuttavia, ha ribadito l'azione offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, in corso da tre settimane. Le forze ucraine hanno ampliato il loro controllo e catturato un numero crescente di prigionieri di guerra russi, aumentando così le possibilità di trattative per lo scambio dei prigionieri.

Zelensky: l'offensiva di Kursk serve come sostituto del rifiuto dell'approvazione delle armi

Il presidente ha giustificato l'invasione nella regione di Kursk affermando che gli alleati occidentali non hanno ancora autorizzato il dispiegamento di armi a lungo raggio sul territorio russo. La presenza delle forze ucraine e i loro tentativi di placare la minaccia russa sono un sostituto della mancanza di approvazione.

L'8 agosto, l'Ucraina ha avviato un'invasione della regione di Kursk con circa 10.000 truppe. Zelensky ha anche sottolineato la necessità di aumentare la pressione su Mosca per avviare trattative per un trattato di pace equo. Tuttavia, la Russia ha dichiarato queste trattative nulle dopo l'invasione.

Zelensky dichiara guerra alla corruzione

Nel suo discorso, Zelensky ha affrontato le sfide interne dell'Ucraina nella lotta contro la guerra aggressiva della Russia. I resoconti indicano collaboratori e procedimenti penali contro gli ucraini che sostengono l'aggressione russa o partecipano al conflitto contro Kiev. Il servizio di sicurezza ucraino riferisce costantemente arresti e sentenze in tali casi.

In una riunione con il procuratore generale e i leader della guardia di frontiera, Zelensky ha discusso dell'immigrazione illegale dal paese. Molti ucraini che fuggono dal servizio militare ricorrono a pagare i trafficanti per lasciare il paese attraverso il confine non sorvegliato. Zelensky ha presentato una strategia per affrontare questi problemi. Ha anche promesso di combattere la corruzione negli uffici di leva, dove alcuni coscritti pagano per ottenere un certificato di inidoneità al servizio militare.

La dichiarazione di guerra alla corruzione di Zelensky negli affari interni dell'Ucraina è parallela alle sue risposte militari contro la Russia. Il suo obiettivo è eliminare i collaboratori e le attività criminali che sostengono l'aggressione russa.

