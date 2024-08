- Zelensky avverte la Russia delle conseguenze per gli attacchi aerei

Dopo intensi bombardamenti russi in Ucraina, il Presidente Zelensky ha annunciato una controffensiva. Ha rivelato che il paese si sta preparando alla ritorsione utilizzando aerei da combattimento F-16 forniti dall'Occidente, come dichiarato nel suo discorso serale. I rapporti da Kyiv affermano che la Russia ha attaccato l'Ucraina con 236 missili, missili cruise e droni, causando almeno 7 morti e 47 feriti. L'Ucraina è sotto invasione russa dal febbraio 2022.

Zelensky non ha rivelato dettagli sulla prossima controffensiva. Tuttavia, ha menzionato l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, che dura da tre settimane. Le forze ucraine hanno esteso il loro controllo qui e catturato più prigionieri di guerra russi, migliorando le prospettive per gli scambi di prigionieri.

Zelensky: l'offensiva di Kursk compensare il ritardo nell'autorizzazione delle armi

Il presidente ha spiegato l'invasione a Kursk affermando che gli alleati occidentali non hanno ancora autorizzato l'uso di armi a lungo raggio sul suolo russo. La presenza di truppe ucraine e i loro sforzi per neutralizzare la minaccia russa servono come risarcimento per la mancanza di autorizzazione.

L'8 agosto, l'Ucraina ha infiltrato la regione di Kursk con circa 10.000 soldati. Zelensky aveva anche fatto cenno all'aumento della pressione su Mosca per avviare trattative per un accordo di pace equo. Tuttavia, la Russia ha invalidato questi negoziati dopo l'invasione.

Zelensky annuncia misure contro la corruzione

Nel suo discorso, Zelensky ha anche affrontato i problemi interni nella lotta dell'Ucraina contro la guerra aggressiva della Russia. Ha riferito dell'esistenza di collaboratori e procedimenti legali contro gli ucraini che sostengono l'aggressione russa o addirittura partecipano al conflitto contro Kyiv. Il servizio di sicurezza ucraino condivide frequentemente aggiornamenti sugli arresti e le sentenze in questi casi.

Durante un incontro con i capi dell'Ufficio del Procuratore Generale e della guardia di frontiera, Zelensky si è concentrato sull'emigrazione illegale dal paese. Molti ucraini che cercano di evitare il servizio militare corrompono i trafficanti per lasciare il paese attraverso il confine non sorvegliato. Zelensky ha presentato un piano per affrontare questi problemi. Ha anche pianificato di combattere la corruzione negli uffici di leva, dove alcuni coscritti pagherebbero per ottenere un'esenzione dal servizio militare ottenendo un certificato di inidoneità.

L'annuncio di Zelensky di una controffensiva contro la Russia rimane vago, ma l'offensiva ucraina in corso a Kursk suggerisce una possibile escalation nella guerra.

La presenza di questa guerra a Kursk ha evidenziato la necessità per l'Ucraina di affrontare la corruzione nei suoi processi di leva, poiché alcuni coscritti pagherebbero per ottenere un'esenzione dal servizio militare.

