Zelensky annuncia l'offensiva di Kursk come uno dei "passi per concludere il conflitto"

19:52 Russia costruisce ponti galleggianti aggiuntivi a Kursk

Dopo la distruzione di diversi ponti nella regione di Kursk da parte dell'Ucraina, la Russia sta adottando misure per proteggere le sue linee di rifornimento utilizzando ponti galleggianti. Le foto satellite del lunedì mostrano che le forze russe hanno costruito un ponte provvisorio sul Sejm vicino a un ponte distrutto. L'Ucraina continua a tentare di distruggere questi passaggi russi sull'acqua utilizzando vari mezzi, tra cui l'artiglieria a lungo raggio.

19:17 Zelensky proporrà un piano per concludere la guerra a Biden, Trump e Harris

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende presentare il suo piano per una vittoria nella guerra contro la Russia al presidente uscente Joe Biden nel settembre. Donald Trump e Kamala Harris saranno anche informati del piano, come dichiarato da Zelensky. L'offensiva di Kursk è già inclusa nel piano, che comprende iniziative militari, diplomatiche ed economiche, anche se Zelensky non ha fornito dettagli specifici.

18:44 Le autorità ucraine documentano 136.000 crimini di guerra russi

Le agenzie di legge ucraine hanno registrato 136.000 crimini di guerra perpetrati dalle forze russe dall'inizio dell'invasione su larga scala nel 2022. La procura ha indagato un totale di 660 sospetti, di cui 126 sono stati condannati, secondo le autorità ucraine. Andriy Kostin, il procuratore generale ucraino, ha notato che questi numeri potrebbero essere incompleti a causa delle aree occupate inaccessibili.

18:20 L'FSB russo indaga su corrispondenti di Deutsche Welle e un giornalista ucraino

Il Servizio Federale di Sicurezza della Russia (FSB) ha avviato un'indagine contro un corrispondente di Deutsche Welle e un giornalista ucraino, accusandoli di aver illegalmente attraversato il confine della regione russa di Kursk, come riferito dall'FSB. Nick Connolly, dipendente del broadcaster tedesco internazionale Deutsche Welle (DW), e Natalia Nagornaya, dipendente del canale ucraino 1+1, sarebbero in corso di reportage dalle aree ucraine controllate a Kursk.

17:51 Zelensky: l'Ucraina può produrre fino a due milioni di droni quest'anno

L'Ucraina è in grado di produrre 1,5-2 milioni di droni quest'anno, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tuttavia, il finanziamento è insufficiente, ha fatto notare Zelensky. La guerra può essere conclusa solo attraverso il dialogo. Per raggiungere la sua visione di pace, il governo di Kyiv deve essere in una posizione di forza durante la conferenza prevista per la fine dell'anno, ha dichiarato Zelensky.

17:25 Grossi: la vicinanza della centrale nucleare di Kursk alla zona di conflitto 'molto seria'

La vicinanza del conflitto tra Ucraina e Russia alla centrale nucleare nella regione di confine russa di Kursk è estremamente pericolosa, secondo il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA). "Una centrale nucleare di questo tipo così vicina a una zona di conflitto o a una linea del fronte militare è una questione estremamente seria", dice Rafael Grossi dopo la visita al sito. "Il fatto che abbiamo attività militari a pochi chilometri, a poche miglia di distanza, lo rende una preoccupazione immediata", aggiunge. "In definitiva, potrebbe sembrare tutto molto logico e semplice: evitare di attaccare una centrale nucleare". La centrale nucleare funziona attualmente in condizioni 'quasi normali', ha aggiunto.

16:51 Syrskyj: la Russia déploye 30.000 truppe a Kursk

Uno degli obiettivi dell'operazione ucraina nella regione di Kursk è quello di distrarre le truppe russe da altre aree, in particolare dalle regioni di Pokrovsk e Kurachovo nella regione di Donetsk. Secondo il capo dell'esercito ucraino Oleksandr Syrskyj, la Russia sta giàdeploying 30.000 truppe nella regione di Kursk. "E questo numero sta aumentando", dice Syrskyj. Di conseguenza, la Russia sta riducendo le sue attività nel sud dell'Ucraina. Tuttavia, la pressione rimane alta nella regione focale di Pokrovsk. Lì, Mosca sta accumulando le sue truppe più forti, afferma Syrskyj.

16:25 Attacco con razzi russi causa morti e feriti nella regione di Kharkiv

Le forze russe hanno bombardato la città di Bohoduchiw nella regione di Kharkiv con razzi. Una persona è morta e sei sono rimaste ferite, come riferito dall'ufficio del procuratore generale ucraino. Le loro informazioni indicano che uno dei razzi ha colpito una fermata dell'autobus, causando la morte di una donna di 71 anni. Gli attacchi russi hanno anche causato danni a strutture industriali e residenziali e numerosi veicoli.

15:57 Schmyhal stima il deficit di bilancio dell'Ucraina in miliardi

Il primo ministro Denys Shmyhal ha dichiarato che l'Ucraina ha bisogno di altri $15 miliardi per coprire il suo deficit di bilancio nel 2025. L'agenzia di stampa Reuters lo ha citato mentre diceva che l'Ucraina stima il suo deficit di bilancio per l'anno successivo in un totale di $35 miliardi, con piani per coprire $20 miliardi. Secondo le proiezioni del governo ucraino, il deficit nel 2024 era di circa $38 miliardi. Shmyhal ha dichiarato che il governo intende aumentare le tasse e aumentare il prestito sul mercato del debito interno per raccogliere fondi aggiuntivi per la guerra contro la Russia. Il parlamento dovrebbe discutere queste proposte a settembre.

15:32 Ucraina Esplora la Creazione di propri Sistemi di Difesa L'Ucraina ha subito il più grande bombardamento e attacco con razzi da parte delle forze militari russe dal'inizio del conflitto. Questi attacchi sono continuati senza sosta per tutta la notte. Di conseguenza, l'Ucraina sta attualmente esaminando diverse strategie per proteggersi dagli attacchi russi senza fare affidamento sull'assistenza militare straniera.

15:11 Zelenskyy: Ucraina Test con Successo il Primo Missile Balistico Secondo la dichiarazione del Presidente Volodymyr Zelenskyy, l'Ucraina ha lanciato con successo il suo primo missile balistico per la prima volta. "Il primo missile balistico ucraino è stato testato con successo", ha detto. Ha elogiato "il nostro settore della difesa", ma non ha fornito ulteriori dettagli sul missile.

14:45 Mosca: Confermata la Partecipazione degli USA nell'Incursione Ucraina nella Zona di Kursk Il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, considera il ruolo degli Stati Uniti nell'incursione delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk come innegabile. Suggerisce che la risposta del governo russo potrebbe diventare più severa in futuro, secondo le agenzie di stampa russe RIA e TASS. Tuttavia, non fornisce alcuna prova o specifici per avvalorare le sue affermazioni sull'implicazione degli Stati Uniti. La Casa Bianca ha dichiarato di non essere stata a conoscenza della sorpresa incursione delle forze ucraine a Kursk l'8 agosto.

14:19 Zelenskyy: F-16s Abbattuti Missili Russi Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che i recenti caccia F-16 hanno già intercettato con successo i missili russi. "Durante questo attacco missilistico su larga scala, siamo riusciti a abbattere alcuni missili con l'aiuto degli F-16", ha detto Zelensky. Gli aerei sono stati apparentemente utilizzati non solo per contrastare l'immensa offensiva aerea che si è verificata il lunedì, ma soprattutto per opporsi all'attacco aereo devastante. Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Belgio hanno promesso di fornire all'Ucraina più di 60 di questi caccia prodotti negli Stati Uniti.

13:59 Allarme Aereo nella Città di Kursk Vicino alla Centrale Nucleare Russa Un breve allarme aereo si è verificato nel pomeriggio nella città di Kursk nella regione russa di Kursk. Le sirene hanno segnalato la presenza di una minaccia missilistica, come riferito da un giornalista di Reuters. La centrale nucleare di Kursk, che sta siendo indagata dal direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, si trova a Kursk.

13:44 Esercito Russo Dice di Avere Preso il Controllo di un Altro Villaggio Vicino a Pokrovsk L'esercito russo afferma di averpreso il controllo di un altro villaggio vicino alla città strategicamente importante di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. Il ministero della difesa ha annunciato su Telegram che i soldati russi avevano "liberato" il villaggio di Orlowka nella regione di Donetsk. Orlowka, anche nota come Orliwka in ucraino, è il nome russo del villaggio ucraino. Nonostante i continui scontri contro le forze ucraine nella regione russa di Kursk, Mosca sta procedendo con la sua offensiva a Donetsk. Il ministero della difesa pubblica frequentemente informazioni sulla cattura di nuovi villaggi. La regione intorno al importante snodo logistico di Pokrovsk rimane un punto focale.

13:21 Lavrov Minaccia l'Uso di Armi Nucleari Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov considera la richiesta dell'Ucraina ai suoi alleati di utilizzare le armi fornite dall'Occidente per invadere la Russia come estorsione. Avverte che comportarsi in questo modo è molto rischioso per le potenze nucleari. La Russia sta rivedendo la sua dottrina nucleare, afferma, senza fornire dettagli. La dottrina consente l'uso di armi nucleari se la sovranità o l'integrità territoriale della Russia sono minacciate.

13:04 Syrskyj: Forze Ucraine Avanzano in Kursk - Situazione a Pokrovsk Difficile Secondo il capo di stato maggiore delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyj, le truppe ucraine stanno avanzando nella regione russa di Kursk. Tuttavia, le forze russe stanno spingendo verso la città di Pokrovsk nella regione ucraina di Donetsk. Nel complesso, la situazione è difficile.

12:42 Munz: Attacchi Russi all'Ucraina Incremeranno Dopo gli attacchi recenti con droni, la Russia sta apparentemente intensificando i suoi attacchi missilistici all'Ucraina. Munz, un corrispondente di ntv, spiega che il tempismo di queste attività non è casuale. L'autunno e la stagione di riscaldamento invernale si stanno avvicinando.

12:33 Forze Ucraine Catturano 594 Prigionieri di Guerra Russi in Kursk Secondo il Comandante in Capo delle Forze Armate, Olexander Syrskyj, le forze ucraine hanno catturato un totale di 594 soldati russi nella regione di Kursk. Si tratta della prima volta che fornisce un numero specifico. In precedenza, questa settimana, era stato riferito che il "Washington Post" aveva identificato almeno 247 prigionieri di guerra russi attraverso l'analisi di foto e video.

12:09 Interruzioni di Energia e Restrizioni Persisteranno per Diversi Giorni A causa del più grande attacco russo all'Ucraina dall'inizio del conflitto, le interruzioni di energia e le "gravi" restrizioni all'energy sono previste per persistere per diversi giorni. Iwan Plachkow, Presidente dell'Associazione Ucraina dell'Energia, ha informato il canale televisivo Kyiv24 che potrebbero durare ancora uno o due settimane. Plachkow ha dichiarato che l'attacco russo del lunedì è stato "uno dei più consistenti attacchi all'infrastruttura energetica" mirato a causare un "blackout completo del sistema energetico".

11:46 Roth: Russia intende provocare un'ondata di rifugiati verso l'UE attraverso un'ondata di attacchiSecondo l'intelligence dell'esperto di politica estera del SPD Michael Roth, la Russia sembra pianificare di innescare una migrazione di rifugiati verso l'Europa attraverso i suoi attacchi estesi alle infrastrutture ucraine. Roth ha menzionato questo a Politico, affermando che questi attacchi segnano l'inizio di una nuova campagna distruttiva contro l'infrastruttura energetica ucraina. L'obiettivo principale è ostacolare la produzione di armi ucraine e rendere la vita in Ucraina così insopportabile che ciò porti a una nuova ondata di rifugiati verso l'UE. Roth ha suggerito di prepararsi per l'inverno "rigido" imminente con generatori di emergenza e ha richiesto il permesso degli Stati Uniti per utilizzare armi a lungo raggio contro le basi dei bombardieri russi.

11:21 Guardia di frontiera ucraina: Nessun movimento di truppe confermato in BielorussiaIl portavoce della Guardia di frontiera ucraina Andrij Demtschenko ha condiviso che non ci sono stati movimenti militari confermati in Bielorussia. Tuttavia, persiste una minaccia generale dal confine ucraino-bielorusso. Di recente, il Ministero degli Esteri ucraino ha evidenziato il dispiegamento di truppe e attrezzature in grandi quantità lungo il confine.

10:56 Governatore russo conferma tentativi di infiltrazione ucraina a BelgorodIl governatore della regione russa di Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, ha confermato su Telegram che ci sono segnalazioni di forze ucraine che tentano di oltrepassare il confine. Questo conferma i precedenti rapporti dei canali Telegram russi. Gladkow ha riferito che la situazione rimane difficile, ma sotto controllo, secondo il Ministero della Difesa russo. Ha invitato i residenti a restare calmi e fare affidamento solo sulle fonti ufficiali per le informazioni. Secondo Gladkow, l'Ucraina ha attaccato la regione con più di 20 droni nelle ultime 24 ore. Le autorità ucraine non hanno ancora riconosciuto questi presunti incidenti.

10:50 L'Ucraina sta creando nuove unità di truppe pesantiSi riporta che l'Ucraina sta formando nuove brigate meccanizzate per il combattimento difensivo contro l'aggressione russa, che potrebbero essere operative entro il 2025. Queste unità recluteranno personale principalmente da ucraini all'estero e ne addestreranno una parte lì. Una brigata meccanizzata comprende generalmente circa 2000 soldati e include attrezzature militari pesanti come i carri armati.

10:44 Grossi ispeziona la centrale nucleare di Kursk in RussiaIl direttore generale dell'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica), Rafael Grossi, ha visitato la centrale nucleare di Kursk in Russia, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS. Grossi ha annunciato i piani per ispezionare la struttura a causa della situazione seria in corso nella regione. Migliaia di soldati ucraini hanno invaso la regione di Kursk in un attacco a sorpresa l'8 agosto. La Russia sostiene che l'Ucraina attacca ripetutamente la struttura. Kyiv non ha ancora commentato ufficialmente in merito.

10:23 FSB accusa reporter di Deutsche Welle e corrispondente di 1+1Il Servizio Federale di Sicurezza della Russia (FSB) ha avviato presunte procedure penali contro due giornalisti stranieri per aver apparentemente attraversato illegalmente il confine russo per coprire gli eventi a Kursk dopo l'invasione ucraina. I giornalisti coinvolti sono un reporter di Deutsche Welle e un corrispondente ucraino di 1+1. L'FSB ha apparentemente perseguito almeno sette giornalisti stranieri a Kursk.

10:02 Soldati ucraini tentano di oltrepassare il confine nella regione di BelgorodSembra che le forze ucraine stiano tentando di infiltrarsi nel confine russo nella regione di Belgorod, secondo i canali Telegram russi riportati dal Guardian. Il canale Telegram Mash sostiene che circa 500 soldati ucraini hanno assaltato due posti di blocco a Nechoteyewka e Shebekino in Belgorod e che i combattimenti continuano in entrambi i luoghi. La regione di Belgorod confina con la regione russa di Kursk, dove le forze ucraine hanno catturato territorio russo dal'inizio di agosto.

09:45 Kyiv riferisce pesanti perdite russeLo Stato Maggiore ucraino ha dichiarato che la Russia ha perso 1280 soldati in un solo giorno. Con queste perdite, le stime di soldati russi uccisi o messi fuori combattimento dall'inizio della guerra sono aumentate a 610.100. Secondo lo Stato Maggiore, nelle ultime 24 ore, la Russia ha perso 12 carri armati, 19 veicoli corazzati, 52 sistemi d'artiglieria, 120 droni, 103 razzi e un lanciarazzi multiplo. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente e la Russia rimane silente sulle sue perdite.

09:21 "Tutto ciò che si dirige verso Kyiv è stato distrutto"L'aeronautica ucraina riferisce di aver distrutto cinque missili russi e 60 droni. La Russia ha attaccato l'Ucraina con un totale di dieci missili e 81 droni, ha detto l'aeronautica. Circa 15 droni e diversi missili sono stati intercettati vicino a Kyiv, secondo il capo dell'amministrazione militare di Kyiv Serhiy Popko. "Tutto ciò che si dirige verso Kyiv è stato distrutto." Alle 9 del mattino ora locale (8 del mattino CEST), dieci droni erano ancora in volo sopra l'Ucraina, mentre altri erano precipitati. Tre missili ipersonici Kinzhal (Daga) e due missili Iskander non sono stati intercettati, ha riferito il comandante dell'aeronautica ucraina Mykola Oleschchuk su Telegram. Questi numeri potrebbero non essere completamente confermati ma forniscono un'idea della portata dell'attacco.

La Russia ha condotto attacchi notturni consecutivi contro l'Ucraina, utilizzando diverse tipologie di armi. Secondo i resoconti preliminari delle autorità ucraine, almeno quattro persone sono morte - due a causa di un attacco missilistico a un hotel di Kryvyi Rih e altre due a causa di attacchi con droni a Zaporizhzhia. L'aeronautica ucraina sostiene che la Russia ha utilizzato bombardieri a lungo raggio per lanciare missili cruise e hadeployato missili ipersonici Kinzhal.

08:05 Forze russe "liberano" altri due insediamenti nella regione di Kursk

Rappresentanti militari russi affermano di aver "liberato" altri due insediamenti nei combattimenti in corso nella regione russa di Kursk. Il maggiore generale Apti Alaudinow, comandante della unità speciale cecena Achmat e vicecapo del Dipartimento politico-militare principale delle Forze armate russe, ha dichiarato che l'unità Arbat aveva completamente ripulito Nishnaya Parovaya e Nechayev, e il 1427° reggimento stava avanzando. Alaudinow ha riferito che il nemico aveva subito pesanti perdite durante il giorno, attaccando continuamente. L'ISW ha confermato che le immagini satellitari di lunedì mostravano le forze ucraine operative vicino a Nechayev.

07:37 Biden condanna gli ultimi attacchi russi come "intollerabili"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha condannato gli ultimi attacchi russi come "intollerabili". Ha espresso una forte opposizione all'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai suoi tentativi di lasciare il popolo ucraino al buio. Il ministero degli Esteri tedesco ha affermato che la Russia stava prendendo di mira le risorse vitali dell'Ucraina con gli attacchi e stava cercando di distruggere le scorte. Il segretario degli Esteri britannico David Lammy ha definito gli attacchi russi "codardi".

07:05 ISW: improbabile che la Bielorussia invada l'Ucraina

L'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) continua a ritenere improbabile un'invasione della Bielorussia in Ucraina. Il think tank statunitense ha argomentato, in base a un recente rapporto di Frontline Insight e Rochan Consulting, che le unità di combattimento bielorusse operano di rado al di sopra del 30-40% della loro forza designata e si basano sulla mobilitazione per rinforzare i loro reparti. Inoltre, non è stata effettuata alcuna mobilitazione. Sebbene sia plausibile che la Bielorussia intenda distogliere l'attenzione ucraina da altre regioni del fronte per fornire supporto alle forze russe, il numero attuale di forze russe in Bielorussia è insufficiente per avviare un'invasione sincronizzata attraverso il confine della regione di Gomel. Inoltre, un'invasione o un coinvolgimento della Bielorussia nel conflitto potrebbe mettere a repentaglio la capacità del presidente Alexander Lukashenko di salvaguardare il suo regime, con il rischio di intensificare il risentimento interno. Le elezioni presidenziali del 2025 sono previste per febbraio.

06:32 Gabbard appoggia Trump: l'ex candidata democratica chiama gli Stati Uniti a "ritirarsi dal ciglio della guerra"

L'ex candidata democratica alle presidenziali e congresswoman Tulsi Gabbard, che in seguito si è allontanata dal suo partito, ha dichiarato il suo sostegno al candidato repubblicano Donald Trump nelle elezioni di novembre. Gabbard intende impegnarsi al massimo per garantirne la rielezione, affermando che, se eletto, Trump si concentrerebbe prima di tutto per ritirare gli Stati Uniti dal ciglio della guerra. Gabbard si è candidata sotto la bandiera democratica nelle elezioni del 2020, ma aveva poche possibilità di successo e ha Ultimately endorsed Joe Biden, che ha sconfitto i democratici. In qualità di ex soldato della Guardia nazionale, Gabbard ha suggerito che, se rieletto, Trump si concentrerebbe per ritirare gli Stati Uniti dal ciglio della guerra.

06:17 Biden elogia la visita di Modi in Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha elogiato la visita del primo ministro indiano Narendra Modi in Ucraina della scorsa settimana. Modi, sostenitore della neutralità dell'Ucraina nel conflitto in corso, ha twittato di aver conferito con Biden circa il suo costante sostegno a un rapido ristabilimento della pace e della stabilità in Ucraina. Secondo la Casa Bianca, Biden ha lodato l'impegno di Modi con l'Ucraina e il suo viaggio in Polonia, alleato stretto dell'Ucraina nell'Europa orientale. Il coordinatore della sicurezza nazionale degli Stati Uniti per le comunicazioni strategiche, John Kirby, ha dichiarato che qualsiasi altro paese che si allinei alla prospettiva del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e voglia contribuire a una pace giusta è il benvenuto.

Testimoni hanno riferito di una serie di esplosioni a Kyiv durante l'ultimo attacco con droni, senza segnalare inizialmente vittime. I sistemi di difesa aerea nella regione di Kyiv sono stati attivi durante la notte, lavorando per ostacolare i missili e i droni in arrivo verso la capitale, secondo il comunicato del comando militare regionale su Telegram. Gli attacchi si sono verificati un giorno dopo il più grande raid aereo russo finora in questo conflitto.

05:03 Aviazione ucraina: aerei e droni russi si avvicinano all'Ucraina

L'aviazione ucraina conferma che aerei e droni russi si stanno avvicinando all'Ucraina. Gli aerei da guerra Tu-95ms sono decollati dalla base aerea di Engels, situata nella Russia sud-occidentale, secondo l'aviazione ucraina su Telegram. Sono anche attesi attacchi con droni in arrivo. Sono state emesse avvisaglie in diverse regioni dell'Ucraina, come riferito dalle autorità locali.

04:04 Incidente tragico nell'attacco con razzi russi a Kryvyi Rih

Aggiornamenti sull'attacco con razzi russi alla città ucraina di Kryvyi Rih segnalano due vittime, secondo fonti ucraine. I resoconti indicano che un razzo russo ha colpito un hotel, potenzialmente intrappolando fino a cinque persone sotto le macerie, con operazioni di soccorso in corso, come riferito dai media ucraini, citando le amministrazioni militari distrettuale e cittadina. Secondo l'amministrazione cittadina locale, l'hotel è stato colpito da un missile balistico, although these allegations cannot be independently authenticated.

02:04 Attacco con droni ripetuto a Kyiv

00:35 Perdita di vite umane nell'attacco con razzi russi a Kryvyi Rih

Almeno una persona è morta nell'attacco con razzi russi a una struttura civile nella città ucraina centrale di Kryvyi Rih, secondo le autorità locali. Cinque persone potrebbero essere sepolte sotto le macerie, hanno riferito le autorità. Oleksandr Vilkul, capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, ha riferito su Telegram che quattro persone sono state ricoverate in ospedale a causa delle ferite. Il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ha dichiarato su Telegram che la struttura civile è stata distrutta. La veridicità di questi resoconti rimane da verificare.

23:19 Zelensky avverte la Russia per i raid aerei

In risposta agli attacchi aerei russi su larga scala, il presidente Volodymyr Zelensky ha lanciato un avvertimento, suggerendo una risposta retaliatoria utilizzando i caccia F-16 forniti dall'Occidente, come ha detto nel suo discorso video serale. I dettagli della ritorsione pianificata non sono stati rivelati, ma ha ribadito l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, dove le forze ucraine hanno esteso il controllo e catturato più prigionieri russi, migliorando le prospettive per gli scambi di prigionieri.

22:03 Gli Stati Uniti accusano la Russia di tentare di "plungere il popolo ucraino nell'oscurità"

In risposta ai bombardamenti russi dell'Ucraina, gli Stati Uniti accusano la Russia di tentare di "spingere il popolo ucraino nell'oscurità mentre l'inverno si avvicina", secondo John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina sono stati definiti "vergognosi" da Kirby. Gli Stati Uniti condannano "la guerra russa contro l'Ucraina in corso".

21:20 Evacuazioni urgenti nella regione di Donetsk

Le autorità ucraine hanno ordinato evacuazioni nella regione di Donetsk a causa dell'avanzata russa. La zona di evacuazione è stata ampliata a causa della situazione di sicurezza peggiorata e i bambini insieme ai loro genitori o tutori devono lasciare le loro case, ha riferito il governatore di Donetsk Vadym Fillaschkin. Un totale di 27 insediamenti nelle aree di Kostyantynivka e Selydove sono stati segnalati. In precedenza, erano state ordinate evacuazioni nella regione di Pokrovsk a causa dell'avanzata delle truppe russe.

