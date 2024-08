Zelensky annuncia il primo test di un missile sviluppato dall'Ucraina

Ucraina, come sottolineato dal Presidente Volodymyr Zelenskyj, ha recentemente condotto con successo il primo test di un missile balistico prodotto localmente. In una conferenza stampa a Kiev, l'ha definito un successo, descrivendolo come "positivo". Ha elogiato l'industria della difesa ucraina, ma ha scelto di non rivelare ulteriori dettagli sul missile. Inoltre, Zelenskyj ha rivelato che l'Ucraina ha il potenziale per produrre 1,5-2 milioni di droni quest'anno, sebbene il finanziamento rappresenti un ostacolo.

Nel weekend, Zelenskyj ha annunciato il lancio riuscito di un missile chiamato Palianyzia, sparato da un drone. Parlando del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, ha dichiarato: "Oggi abbiamo avuto il nostro primo dispiegamento operativo riuscito di questa nuova arma". Secondo lui, un obiettivo nemico è stato colpito. Ha sottolineato che si tratta di una nuova forma di rappresaglia contro l'aggressore. Lunedì, il Ministro della Difesa Rustem Umjerow ha confermato che l'Ucraina sta sviluppando la propria armi a lungo raggio.

In risposta al più pesante attacco aereo russo finora registrato lunedì, sono stati utilizzati i caccia F-16 forniti dall'Occidente, come rivelato oggi da Zelenskyj. Alcuni missili sono stati intercettati nel processo. Nel frattempo, ha continuato a fare pressione sui partner occidentali per allentare le restrizioni sull'uso delle armi consegnate contro i bersagli militari russi. "È un po' come se le Olimpiadi fossero finite, ma le partite di ping pong sono ancora in corso", ha analogato i negoziati.

Secondo Zelenskyj, l'obiettivo principale dell'Ucraina è costringere la Russia a porre fine alla guerra. Questo è il nucleo della strategia, l'ha spiegato a Kiev. D'altra parte, il Presidente Vladimir Putin sembra più concentrato sull'occupazione dell'Ucraina che sulla difesa della Russia. Alla fine, la guerra potrebbe essere portata a termine attraverso il dialogo. Tuttavia, per far sì che Kiev possa promuovere efficacemente la pace in questa conferenza prevista per quest'anno, il governo deve essere in una posizione di forza, ha aggiunto Zelenskyj.

La Commissione ha elogiato l'Ucraina per il successo del test del missile Palianyzia sparato da un drone e il potenziale aumento della produzione di droni. Alla luce dello sviluppo dell'Ucraina di armi a lungo raggio, la Commissione ha espresso il suo sostegno alla collaborazione e all'aiuto per rafforzare le capacità di difesa dell'Ucraina.

