Zelensky annuncia che la "Strategia della Vittoria" è stata formulata a fondo

La "Strategia Vincente" dell'Ucraina Contro la Russia è stata Definita dal Presidente Zelensky, che la Discuterà con Biden Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha apparentemente completato il piano strategico dell'Ucraina contro la Russia, che intende discutere con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il loro incontro previsto per questa settimana. Nonostante la riservatezza sui dettagli, Zelensky ha confermato che la strategia comprende quattro punti principali con una quinta sezione che si concentra sulle circostanze post-conflitto. Inoltre, l'avanzata strategica nella regione russa di Kursk è inclusa nella strategia complessiva, secondo le dichiarazioni di Zelensky.

Il Regno Unito Richiama l'Ambasciatore Russo a Londra per le Accuse di Spionaggio Contro i Diplomati Britannici Il governo britannico ha convocato l'ambasciatore russo a Londra dopo che la Russia ha ritirato le credenziali di sei membri del personale diplomatico britannico la scorsa settimana. L'ambasciatore russo, Andrei Kelin, è stato informato dal Ministero degli Esteri che le azioni della Russia, comprese le "infondate e malevole" accuse di spionaggio contro i sei diplomatici britannici, violano la Convenzione di Vienna sullo status diplomatico. Il governo britannico ha condannato la "campagna ostile e infondata" della Russia contro il Regno Unito, secondo il comunicato stampa del ministero.

Il Presidente Finlandese Vuole che la Russia sia Espulsa dal Consiglio di Sicurezza dell-ONU Il Presidente finlandese Alexander Stubb sostiene il rafforzamento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'abolizione del diritto di veto dei membri e l'esclusione della Russia dal Consiglio. Come riportato da Reuters, Stubb intende esprimere queste opinioni durante l'imminente Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Egli sostiene che qualsiasi membro del Consiglio coinvolto in un conflitto illegale, come l'impegno militare attuale della Russia in Ucraina, dovrebbe essere sospeso. La Russia è uno dei cinque membri permanenti, insieme agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, alla Francia e alla Cina. I restanti dieci membri sono eletti a rotazione. Stubb ha anche proposto di aumentare il numero di membri permanenti da cinque a dieci, con rappresentanti aggiuntivi dall'America Latina, dall'Africa e dall'Asia.

Il Prossimo Presidente del Messico Rifiuta l'Invito di Zelensky a Visitare l'Ucraina La presidente eletta del Messico, Claudia Sheinbaum, ha rifiutato l'invito del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a visitare l'Ucraina, come riferito dal media online spagnolo "FuserNews". Sheinbaum ha spiegato che intende rispettare la politica del suo paese di evitare coinvolgimenti negli affari esteri e seguire l'agenda del suo predecessore. L'insediamento di Sheinbaum è previsto per il 1° ottobre.

Wagenknecht Critica la Posizione di Merz sull'Invio di Armi all'Ucraina La politica tedesca Sahra Wagenknecht ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla posizione del leader della CDU Merz sull'invio di missili all'Ucraina, descrivendola come "un problema molto significativo che Merz sta mettendo in pericolo la Germania con le sue decisioni in politica estera". Wagenknecht ha definito la proposta di Merz di fornire missili Taurus all'Ucraina estremamente rischiosa. Ha espresso la speranza che ci siano dibattiti interni all'interno della CDU prima di una decisione finale sulla questione, poiché Merz potrebbe diventare il prossimo cancelliere.

La Guardia Nazionale Ucraina Limita i Deployments di Droni Giornalieri La Guardia Nazionale Ucraina ha imposto un limite al deployment di dieci droni di ricognizione al giorno, secondo il Brigadiere Generale Vadym Hladkov in un'intervista al sito di notizie "Ukrinform". La quantità disponibile di droni a vista in prima persona è notevolmente più alta, soprattutto in risposta agli attacchi russi continui lungo le linee del fronte, in cui vengono deployati in maggior numero. Il limite dei droni rimane in vigore a causa del costo proibitivo di ciascun drone, che potrebbe essere abbattuto dalle truppe russe se volano troppo basso.

L'Ucraina Richiede alla Romania di Abbattere i Droni Russi nello Spazio Aereo L'Ucraina ha richiesto all'alleato della NATO Romania di abbattere i droni russi che entrano nello spazio aereo romeno dopo che i detriti dei droni russi sono caduti in Romania vicino al confine ucraino più volte, secondo il Ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiga dopo gli incontri con il suo omologo romeno Luminita Odobescu a Bucarest, come riportato dall'agenzia di stampa romena Mediafax. L'episodio di un drone russo rilevato a 45 chilometri dal confine ucraino sulla delta del Danubio romeno ha sollevato preoccupazioni, portando i caccia F-16 della Romania a scortare il drone finché non è entrato nello spazio aereo ucraino. Si sta discutendo la possibilità di modificare la legislazione domestica per consentire l'abbattimento dei droni nemici nello spazio aereo romeno tra gli ufficiali romeni.

La Germania Intende Contrastare la Russia nell'Artico con una Nuova Strategia Il governo tedesco ha annunciato l'intenzione di aumentare la sua presenza nell'Artico, che include un focus sulla sicurezza. L'aumento dell'aggressività russa nell'Artico, come conseguenza del suo attacco all'Ucraina, ha "irreversibilmente trasformato il panorama politico nell'Alto Nord", ha detto la Ministro degli Esteri tedesca Baerbock. La Russia sta espandendo la sua presenza strategica nell'Artico, rappresentando una minaccia crescente per i paesi NATO lungo il confine nella regione, ha aggiunto. La regione artica ha "importanza centrale" per la sicurezza dell'Europa nel suo insieme, secondo il ministro, che ha motivato il governo tedesco ad adattare la sua politica artica per affrontare le sfide di sicurezza aumentate e proteggere l'ordine basato sulle regole a livello globale nell'Artico.

16:43 "È un Sogno?": Testimoni dello Scambio di Prigionieri tra Russia e Ucraina Il "Kyiv Post" era presente durante lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina dell'14 settembre e ha registrato i primi incontri tra i soldati ucraini di recente liberati e le loro famiglie. Questo scambio ha portato al ritorno di 103 soldati alle loro case. I soldati russi erano stati catturati durante l'offensiva ucraina nella regione di Kursk.

16:03 Ucraina: L'avanzata russa a Kursk si è fermataL'avanzata russa nella regione russa di Kursk è stata fermata, secondo i resoconti ucraini. Un portavoce del comando regionale ucraino ha informato l'agenzia di stampa AFP, "I russi hanno tentato di attaccare dai lati ma sono stati respinti." La situazione si è stabilizzata ed è ora "sotto controllo", ha dichiarato il portavoce Oleksiji Dmitratschkiwsky. La Russia ha riportato alcuni successi minori, ma il loro successo si è ora trasformato in una quasi-circonvalezione, ha aggiunto il portavoce militare. Secondo le sue dichiarazioni, diversi migliaia di civili russi rimangono nelle terre russe controllate dalle forze ucraine nella regione di Kursk.

15:42 Germania fornisce ulteriore assistenza medica all'UcrainaIl governo tedesco sta fornendo altri €50 milioni per le cure e il trattamento dei soldati ucraini feriti. "Rimaniamo saldi nel nostro sostegno all'Ucraina", dice il ministro federale delle finanze Christian Lindner. "Con questa soluzione, garantiamo le cure mediche necessarie in Germania." Secondo il ministro federale dell'interno Nancy Faeser, la Germania ha evacuato e trattato finora 1.173 soldati e civili ucraini gravemente feriti e feriti negli ospedali tedeschi. "Questo aiuto è un'azione umanitaria - e continueremo questo aiuto con tutte le nostre forze", dice. I costi per le cure dei soldati feriti saranno in futuro coperti dall'Ufficio federale dell'amministrazione.

15:07 Tentativo di raid sulla sede della società di commercio elettronico russaTre persone sono rimaste ferite in un tentativo di raid sulla sede di Mosca della società di commercio elettronico russa Wildberries, ha riferito la società. I media russi hanno anche segnalato un morto. La fondatrice Tatjana Bakaltschuk ha spiegato sul servizio di messaggistica Telegram che il suo ex-marito Vladislav Bakaltschuk e due ex-manager dell'azienda avevano tentato di "sequestrare gli uffici di Wildberries a Mosca". Tre persone sono rimaste ferite durante il tentativo di raid. Vladislav Bakaltschuk ha affermato di aver visitato la sede per trattative. Lui e i suoi compagni erano disarmati, ma sono stati sparati "dalla costruzione". Wildberries è il più grande rivenditore online della Russia, con oltre dieci milioni di ordini giornalieri, secondo le dichiarazioni della società.

14:43 L'India potrebbe continuare ad acquistare il petrolio russo - a meno che non ci siano sanzioniIl governo indiano ha confermato che continuerà ad acquistare petrolio russo senza riserve, a meno che l'India non sia soggetta a sanzioni. Il sito web di notizie "Ukrajinska Prawda" ha riferito questo, citando l'agenzia di stampa Reuters. "Se le compagnie non sono colpite dalle sanzioni, comprerò dal fornitore più economico", ha detto il ministro indiano del petrolio e del gas Hardeep Singh Puri. Ha aggiunto che l'India non è sola in questo, poiché anche i paesi europei e le compagnie giapponesi acquistano petrolio russo. L'India dipende per l'88% dalle importazioni di petrolio e è il terzo maggiore consumatore e importatore di petrolio al mondo, secondo il rapporto.

14:05 Munz: Il Cremlino non si preoccupa dei caccia occidentali in UcrainaI primi caccia occidentali F-16 sono già in azione in Ucraina. Tuttavia, a causa della mancanza di autorizzazione per lanciare missili profondamente in Russia, il Cremlino è a malapena preoccupato per questo, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz da Mosca.

13:45 Il Cremlino condanna le dichiarazioni di Stoltenberg sulle armi a lungo raggio come pericoloseLa Russia ha criticato le dichiarazioni del segretario generale della NATO Jens Stoltenberg come "pericolose". In un'intervista al quotidiano "The Times", ha suggerito che non sarebbe una linea rossa per la Russia se l'Ucraina fosse autorizzata ad attaccare obiettivi profondamente in Russia utilizzando armi occidentali con portata estesa. "Questo totale disprezzo per le dichiarazioni del presidente russo è un passo miope e non professionale", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Il presidente Putin aveva avvertito che se i paesi avessero consentito l'uso di missili a portata estesa da parte dell'Ucraina, sarebbero stati direttamente coinvolti nel conflitto.

13:17 IAEA: Soldati e attrezzature militari presenti alla centrale nucleare di ZaporizhzhiaSoldati russi armati e attrezzature militari sono stati dispiegati presso la centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia in Ucraina. Inoltre, sono state piazzate mine antiuomo tra le recinzioni interne ed esterne. Lo ha riferito l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA). Secondo il rapporto, gli esperti dell'IAEA non sono stati in grado di accedere a alcune parti dei locali delle turbine durante l'intero periodo di relazione. La centrale nucleare è stata occupata dai soldati russi all'inizio della guerra e gli esperti internazionali hanno monitorato la situazione di sicurezza con preoccupazione da allora. Solo quattro settimane fa, una torre di raffreddamento è andata a fuoco.

12:41 Il Cremlino avverte dell'escalation delle tensioni nel Medio Oriente dopo le esplosioni dei pagersDopo l'esplosione di massa di centinaia di pagers in Libano, il Cremlino a Mosca ha lanciato un avvertimento sull'"escalation delle tensioni" in una "regione volatile". "Qualsiasi cosa possa essere successa, sicuramente porterà a un'escalation delle tensioni", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov mercoledì. La regione stessa si trova in una "situazione volatile" e "ogni simile incidente ha il potenziale per essere un trigger". Il ministero degli esteri russo considera l'incidente un altro "atto di guerra ibrida contro il Libano".

22:24 L'Ucraina aumenta il bilancio di oltre 10 miliardi di euro, principalmente per la difesaL'Ucraina ha approvato un bilancio aggiuntivo di oltre dieci miliardi di euro, principalmente destinato alla sua difesa. Questo aumenta il bilancio complessivo a oltre 81 miliardi di euro, diventando il record di spesa più alto della storia dell'Ucraina. Le rettifiche del bilancio erano cruciali per pagare i soldati i loro incentivi di settembre sulla linea del fronte insieme ad altre necessità.

20:36 Sharma: I Caccia F-16 Non Risolveranno Tutti i ConflittiIl Presidente ucraino Zelenskyj sta chiedendo la fornitura di 128 caccia F-16 per raggiungere la superiorità aerea. Tuttavia, solo circa 60 caccia sono stati promessi dai paesi occidentali, lontano dal numero richiesto di 128. Nonostante questo, la corrispondente televisiva Kavita Sharma vede questo sviluppo come un passo positivo, poiché la consegna e l'addestramento dei piloti sono iniziati. Tuttavia, alcuni problemi iniziali legati al sistema d'arma sono emersi.

20:16 Servizi Segreti Ucraini: Abbiamo Condotto l'Attacco al Deposito di MunizioniLe fonti dell'agenzia di intelligence ucraina SBU confermano all'Indipendente di Kiev l'attacco alla significativa struttura di deposito di munizioni a Toropez, in Russia, la notte precedente. Il magazzino conteneva missili balistici, come l'Iskander, missili contraerei, munizioni d'artiglieria e bombe plananti. L'attacco ha portato alla quasi totale distruzione del deposito, come dichiarato da una fonte dell'agenzia di intelligence. Dopo il dispiegamento dei droni ucraini, si è verificata una potente esplosione. "L'SBU sta collaborando con i suoi omologhi militari per decimare strategicamente la capacità del nemico di missili, che sta causando danni alle città ucraine", ha dichiarato la fonte. Ci sono intenzioni di condurre attacchi simili ad altre strutture militari russe.

18:49 Produttori di Droni Ucraini Ora Qualificati per Contratti di RamsteinPer la prima volta, i produttori di droni ucraini possono presentare offerte per i bandi organizzati dalla Coalizione dei Droni all'interno della piattaforma Ramstein. I rappresentanti dei sostenitori dell'Ucraina occidentale si incontrano regolarmente a Ramstein. Il Ministero della Difesa ucraino ha visto questo invito a presentare offerte come un importante boost per la produzione ucraina. La serie di bandi è suddivisa in due sezioni: una per la creazione di droni in prima persona (FPV) e l'altra per droni intercettori. I vincitori riceveranno ulteriori ordini di test e, in caso di successo, gli stati di Ramstein pianificano di commissionare la produzione di droni.

18:27 Prove Video dell'Attacco al Deposito di Munizioni RusseMentre il Cremlino non ha riconosciuto formalmente l'incidente, il governatore della regione di Tver ha pubblicato su Telegram un attacco di droni ucraini, che ha causato un incendio. Si ritiene che si tratti di un deposito sostanziale di munizioni e armi. I residenti preoccupati sono stati evacuati e il video dell'incendio è stato diffuso online.

16:39 Vittime Segnalate a Kharkiv, ZaporizhzhiaLa seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv, è stata sottoposta a un altro bombardamento aereo russo il giorno precedente. Il numero di feriti ora è di nove, in una serie di recenti attacchi ai civili. Nella regione di Zaporizhzhia, domenica, una bomba precisa ha ucciso una donna e ne ha ferite 43, tra cui quattro bambini. La Russia ha preso di mira i centri abitati nella regione di Zaporizhzhia, causando la morte di altri due cittadini.

15:46 Infrastruttura Energetica a Sumy Sottoposta a Un Nuovo AttaccoSecondo le autorità locali, le strutture energetiche nella città nord-orientale ucraina di Sumy sono state nuovamente colpite dai droni russi. Al momento, non ci sono stati segnalati feriti; tuttavia, gli attacchi ripetuti al sistema energetico hanno posto un notevole stress sull'infrastruttura. Martedì, la Russia ha bombardato la città e la regione di Sumy con missili e droni, causando un blackout per oltre 280.000 case, come riferito dal ministero dell'energia.

14:55 Ucraina: Piani di Distribuzione degli F-16 FinalizzatiL'Aeronautica ucraina ha completato i preparativi per l'integrazione dei caccia occidentali F-16. Nel suo discorso serale, il Presidente Zelenskyy ha illustrato i compiti per le forze armate e il Ministero della Difesa. Inoltre, si sono tenuti incontri con la leadership dell'Aeronautica riguardo all'eventuale espansione del parco aereo e all'ulteriore addestramento dei piloti. A causa delle frequenti perdite, molte voci a Kiev chiedono un addestramento di base più esteso per i piloti, che attualmente dura 40 giorni. L'Ucraina dovrebbe ricevere circa 60 caccia F-16, ma finora ne sono stati consegnati solo pochi.

14:19 Russia: Respingere gli Attacchi dei Droni Ucraini in diverse RegioniLa Russia riferisce di aver neutralizzato gli attacchi dei droni ucraini in diverse regioni. Nella notte, il sistema di difesa aerea ha abbattuto 54 droni ucraini in cinque regioni russe, come riferito dall'agenzia di stampa statale TASS, citando il Ministero della Difesa. Circa la metà dei droni sono stati abbattuti sulla regione di confine di Kursk, mentre il resto è caduto nelle regioni di confine di Bryansk e Belgorod, e nelle regioni occidentali di Smolensk e Oryol. L'agenzia non ha menzionato la regione di Tver, dove le autorità locali e i blogger militari hanno riferito di un attacco di droni ucraini a un deposito di munizioni a Toropets, che ha causato un incendio e ha richiesto l'evacuazione dei residenti.

06:20 Vice Leader dei Verdi: AfD e BSW Promuovono la Propaganda RussaIl vice leader del gruppo parlamentare dei Verdi, Konstantin von Notz, suggerisce un dibattito parlamentare nel Bundestag sulle operazioni di influenza russa in Germania. Sulla base di analisi interne di documenti della fabbrica di propaganda russa SDA, entità russe utilizzano tattiche subdole per manipolare la nostra democrazia, i discorsi pubblici e le elezioni, afferma von Notz. Con partiti come l'AfD, il BSW e i loro alleati che diffondono le narrative russe, si formano alleanze dannose per sottomettere gli interessi tedeschi. Coloro che sostengono l'Ucraina sono monitorati, spiati e si tentano di screditarli pubblicamente.

05:42 Russi Trolls Diffondono Video Falsi sulla Vicepresidente HarrisLa ricerca di Microsoft rivela che gli attori russi stanno intensificando le loro campagne di disinformazione contro la candidata alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris. Storm-1516, un gruppo legato al Cremlino, ha rilasciato due video ingannevoli dal mese di agosto per minare la campagna di Harris e del suo compagno di corsa Tim Walz. Un video mostra sostenitori di Harris che assalgono un presunto partecipante al rally di Trump, mentre un altro fabbrica affermazioni su Harris che ha ferito una ragazza in un incidente del 2011, lasciandola disabile e fuggendo dalla scena. Entrambi i video hanno raccolto milioni di visualizzazioni.

05:19 Esplosioni e Incendio a TverUn attacco con drone ucraino, secondo quanto riferito dalla Russia, ha scatenato un incendio nella regione russa di Tver. I detriti di un drone ucraino distrutto hanno apparentemente acceso un incendio nella città di Toropez, causando parziali evacuazioni dei residenti. Il governatore Igor Rudenya ha annunciato questa notizia sulla piattaforma di messaggistica Telegram. I pompieri stanno lavorando per controllare l'incendio e l'origine del fuoco rimane incerta. La difesa aerea russa sta ancora difendendo contro un "attacco massiccio di droni" sulla città. La città, con una popolazione di oltre 11.000 abitanti, ospita apparentemente un arsenale russo di razzi, munizioni ed esplosivi, come riportato in un rapporto RIA del 2018.

03:57 I Governatori Russi Avvertono di Attacchi di DroniSecondo i governatori regionali, l'Ucraina sta lanciando attacchi con droni su diverse regioni russe vicine alla Bielorussia. Seven Ukrainian drones were shot down in the Smolensk region by Russian air defense, Governor Vasily Anochin announced. A drone was also targeted in the Orjol region, with Governor Andrei Klichkov confirming the news on Telegram. At least 14 drones were intercepted over the Bryansk region, bordering Ukraine, Governor Alexander Bogomaz reported. Kyiv claims the attacks target vital military, energy, and transportation infrastructure essential to Moscow's war efforts.

02:56 Potenziale Scandalo di Circonvenzione del Commercio di UranioIl governo degli Stati Uniti sta esaminando le accuse di un possibile aggiramento del divieto di importazione di uranio russo da parte della Cina. Ci sono sospetti che la Cina stia ottenendo uranio arricchito dalla Russia mentre esporta la sua propria fornitura agli Stati Uniti, suggeriscono fonti di Reuters. Jon Indall, della US Uranium Producers Association, ha espresso preoccupazioni per il bypass del divieto. "Non vogliamo tagliare il flusso russo e improvvisamente tutto il materiale viene dalla Cina," ha detto. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti non ha commentato la questione initially.

01:54 Fonte USA: Le Riserve di Petrolio Verranno RiforniteUna fonte anonima suggerisce che il governo degli Stati Uniti intende rifornire le sue riserve strategiche di petrolio in risposta ai prezzi bassi. Gli Stati Uniti mirano ad acquistare fino a sei milioni di barili di petrolio, secondo la fonte. Se l'acquisizione va in porto, sarà il più grande acquisto dal rilascio storico del 2022. Di fronte ai prezzi elevati della benzina dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina, il governo degli Stati Uniti ha venduto grandi quantità di petrolio dalle sue riserve lo scorso anno, segnando il più grande rilascio di riserve di petrolio della storia.

00:45 Attacco a Saporishia Lascia Due Morti e Cinque FeritiIl governatore Ivan Fedorov ha riferito che la Russia ha attaccato la regione di Saporishia durante la notte, causando la morte di almeno due civili e il ferimento di cinque persone. Komyshuvakha, una comunità della regione, è stata "massicciamente attaccata", ha detto Fedorov. Sono state danneggiate diverse case e una struttura infrastrutturale. I servizi di emergenza sono ancora sulla scena e si sta valutando l'entità dei danni. Le notizie dal "Kyiv Independent" hanno riferito dell'incidente.

23:38 L'Ambasciatore USA all'ONU: Abbiamo Visto il Piano di Pace di ZelenskyL'ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU Linda Thomas-Greenfield ha condiviso che gli Stati Uniti hanno esaminato il piano di pace del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In una conferenza stampa presso la sede dell'ONU, ha dichiarato che gli Stati Uniti sostengono la strategia, che potrebbe potenzialmente portare a progressi nel processo di pace. Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli su come gli Stati Uniti potrebbero contribuire al piano. Thomas-Greenfield si riferisce probabilmente alla strategia di Zelensky, spesso nota come "piano di vittoria", che il presidente ha annunciato lo scorso mese.

22:29 Falso Intrusione Aerea in Lettonia: L'oggetto Misterioso Era un Stormo di UccelliUn possibile violazione dello spazio aereo della Lettonia da parte di un enigmatico oggetto volante non è stato altro che un incidente benigno. L'oggetto non identificato, originario del paese confinante Bielorussia e attraversato il confine nel settore orientale di Kraslava, era semplicemente un gruppo di uccelli. Questa informazione è stata rilasciata dall'agenzia di stampa lettone Leta, citando l'aeronautica del paese. Inizialmente, il ministero della Difesa a Riga aveva riferito la rilevazione di un oggetto volante non identificato, portando i caccia NATO stazionati alla base aerea di Lielvarde a valutare la situazione. Purtroppo, non sono stati identificati oggetti sospetti nello spazio aereo.

21:59 Moldova e Germania Stringono un Patto per la Sicurezza InformaticaPer rafforzare le loro difese contro la "guerra ibrida di Putin", la Moldova e la Germania hanno firmato un accordo sulla sicurezza informatica. Secondo il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, parlando a Chisinau, il presidente russo Vladimir Putin cerca costantemente di utilizzare le sue tattiche di guerra ibrida, specificamente contro la Moldova, come mezzo per destabilizzare l'Europa. Per contrastare questo, i due paesi mirano a migliorare la loro infrastruttura IT, condividere informazioni e condurre formazione sulla sicurezza informatica. Il loro obiettivo è proteggere la Moldova dagli attacchi informatici e smascherare la disinformazione.

