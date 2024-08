Zelensky ammette che l'Ucraina sta spingendo "la guerra verso la Russia"

Zelensky ha aggiunto che questo dimostra la capacità dell'Ucraina di "ottenere giustizia e fare pressione sull'aggressore". In precedenza, le autorità russe avevano annunciato l'evacuazione di 76.000 persone dalla regione di Kursk.

L'offensiva dell'esercito ucraino nella Kursk e in altre regioni di frontiera continua per il quinto giorno consecutivo. L'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) con sede negli Stati Uniti ha riferito venerdì, citando foto geotaggate, che le unità ucraine avevano fatto "progressi rapidi" e si erano spinte "fino a 35 chilometri dal confine russo".

L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno agli sforzi dell'Ucraina, dichiarando che le azioni dell'Ucraina contro l'aggressore mostrano la forza del paese nella comunità internazionale. Oggi, l'Unione Europea ha annunciato sanzioni aggiuntive contro la Russia in risposta alle loro azioni nella regione di Kursk e in altre regioni di frontiera.

