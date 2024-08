- Zelensky afferma di avere un controllo significativo su una regione sostanziale all'interno del territorio russo.

L'Ucraina ha ottenuto nuove vittorie nella sua controffensiva contro la regione russa di Kursk, secondo quanto dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le forze ucraine hanno ora il controllo su più di 1.250 chilometri quadrati di territorio nemico e 92 insediamenti, ha detto Zelensky ai diplomatici e ai funzionari ucraini in un discorso. L'obiettivo strategico di minimizzare la minaccia alla regione di confine di Sumy è stato raggiunto. Inoltre, Zelensky ha annunciato che questa offensiva rappresenta il più grande successo nella cattura di soldati russi dalla inizio del conflitto.

Ha menzionato che i soldati russi catturati sarebbero stati scambiati con prigionieri di guerra ucraini. Finora nel conflitto, si ritiene che la Russia abbia preso più prigionieri ucraini rispetto all'altra parte.

Zelensky: L'operazione era considerata impossibile

Zelensky ha descritto l'operazione come un grande successo. Solo quelques mois auparavant, nessuno avrebbe immaginato una simile vittoria. I critici avevano liquidato l'idea stessa di intraprendere un'operazione del genere come il "superare la linea rossa più rossa" per la Russia. Pertanto, sono state fatte preparazioni segrete. Ma il successo attuale, secondo Zelensky, dimostra l'incapacità di Vladimir Putin di proteggere il suo territorio da queste controffensive. Ha anche portato a una rivalutazione tra gli alleati occidentali, ha aggiunto, esortando i suoi diplomatici a continuare a cercare attivamente il supporto militare.

Le dichiarazioni di Zelensky sui guadagni territoriali superano la maggior parte delle precedenti previsioni fatte dagli analisti militari. Solo quelques jours auparavant, la piattaforma online indipendente Meduza stimava i guadagni di terreno a 862 chilometri quadrati nella regione contesa di Kursk, in base alle prove fotografiche e video. Tuttavia, la maggior parte degli esperti riconosce l'imprecisione delle loro stime a causa della scarsità di materiale visivo. In particolare, il'esercito ucraino è cauto nella pubblicazione delle informazioni per evitare di compromettere il loro avanzamento.

Il conflitto tra Ucraina e Russia nella regione di Kursk ha visto sviluppi significativi, con l'Ucraina che ha ottenuto numerose vittorie nella sua controffensiva. Zelensky, nel suo discorso, si è riferito a queste operazioni come il "superare la linea rossa più rossa" per la Russia, che un tempo erano considerate impossibili.

Leggi anche: