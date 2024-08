- Zelensky afferma che Putin non ha l'autorità di stabilire confini restrittivi per l'Ucraina.

Il Presidente Volodymyr Zelensky dell'Ucraina ha sottolineato il desiderio del Paese di libertà durante le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza. "Non lasceremo che il nostro suolo diventi una zona grigia dove la nostra bandiera nazionale, quella blu e gialla, possa sventolare con orgoglio", ha dichiarato Zelensky nel suo discorso.

Zelensky ha lanciato un monito ai nemici, affermando che l'Ucraina avrebbe risposto con terrore in proporzione. Chiunque tenti di trasformare l'Ucraina in una terra di nessuno dovrebbe ripensarci, ha suggerito, con una minaccia velata nei confronti del Presidente russo Vladimir Putin a causa dell'offensiva in corso nella regione di Kursk.

Le fonti affermano che il discorso di Zelensky è stato pronunciato nella zona settentrionale dell'Ucraina di Sumy, che ha fatto da punto di partenza per l'offensiva ucraina verso Kursk. Zelensky non ha nominato direttamente Putin, ma si è riferito a lui come "l'anziano malato di piazza Rossa che continua a parlare del bottone rosso". Ha sottolineato che l'Ucraina avrebbe tracciato il proprio cammino.

La Russia ha sostenuto che il conflitto è nato dalla loro opposizione alla possibilità di un'adesione dell'Ucraina alla NATO, che considerano una minaccia alla loro sovranità.

L'Ucraina celebra il 33° anniversario della sua indipendenza, conquistata dopo il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991. Il Presidente polacco Andrzej Duda ha sorprendentemente partecipato alle celebrazioni a Kyiv per l'occasione.

