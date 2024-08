- Zaragoza senza possibilità al Bayern: nuovo inizio all'Osasuna

FC Bayern Monaco trova un club in prestito per il calciatore offensivo Bryan Zaragoza. Il 22enne spagnolo lascerà i campioni di calcio tedeschi dopo soli sei mesi e giocherà per il club di La Liga CA Osasuna nella prossima stagione.

Zaragoza aveva raggiunto Monaco all'inizio dell'anno, con un prestito di 17 milioni di euro dal FC Granada. Il suo contratto scade il 30 giugno 2029. "La concentrazione di Bryan è sul chiaro obiettivo di assumere un ruolo importante presso il FC Bayern. Ha tutte le qualità per farlo. Siamo convinti che questa stagione nel suo paese natale Spagna gli sarà d'aiuto. Ha bisogno di molti giochi a un livello di concorrenza elevato e CA Osasuna è un indirizzo molto buono per questo", ha detto il direttore sportivo del Bayern Christoph Freund.

Il FC Valencia è stato menzionato come possibile acquirente per Zaragoza. Il direttore sportivo del Bayern Max Eberl aveva annunciato durante il viaggio della squadra di Monaco in Corea del Sud che l'ala avrebbe acquisito più esperienza di gioco attraverso un prestito. Con l'acquisto dell'ala francese Michael Olise da Crystal Palace, il Bayern ha ulteriormente rafforzato la concorrenza sui lati offensivi.

"Bryan potrebbe trovare un po' più difficile qui. Bryan si è rivolto a noi. Pensiamo che sia una buona idea per lui ottenere il tempo di gioco", ha detto Eberl a Seoul. Sotto l'ex allenatore Thomas Tuchel, l'attaccante ha giocato solo sette partite per lo più brevi nella seconda metà della stagione della Bundesliga.

Sotto il successore Vincent Kompany, le prospettive di Zaragoza non sono migliorate durante la fase di preparazione. Con buone prestazioni per Osasuna, potrebbe essere trovato un acquirente permanente per l'attuale flop del mercato delle trasferte Zaragoza.

Nella sua ricerca di più tempo di gioco, Bryan Zaragoza potrebbe potenzialmente fare ritorno nel suo paese natale, avendo prestato servizio al club di La Liga CA Osasuna dal FC Bayern Monaco. Questa mossa potrebbe potenzialmente attrarre l'interesse di altri club in Spagna, date le sue impressionanti prestazioni per Osasuna.

I campioni di calcio della Baviera, il FC Bayern Monaco, hanno una storia ricca nel calcio tedesco e la loro decisione di prestare Zaragoza dimostra il loro impegno nello sviluppo dei giovani talenti, anche se ciò significa lasciarlo temporaneamente a un club nella sua regione natale della Baviera.

