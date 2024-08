Zalando ha una probabilità del 22%.

Traduzione

Dopo aver subito una flessione del valore, toccando un minimo di 16 euro a gennaio 2024, le azioni Zalando sono riuscite a mantenere una posizione sopra la soglia dei 20 euro dalla primavera. Le azioni hanno registrato un'impennata in risposta agli annunci dell'azienda di profitti e ricavi migliorati nel secondo trimestre.

Date le previsioni di crescita e profitti continui nel settore della moda online, diversi analisti hanno mantenuto le loro opinioni positive sulle azioni Zalando, con prezzi previsti fino a 47 euro (Warburg Research).

La Strategia di Investimento

Il contesto favorevole potrebbe offrire un'ottima opportunità per gli investitori a rischio di investire nelle relativamente sottovalutate azioni Zalando. Coloro che desiderano mitigare il rischio del prezzo delle azioni Zalando potrebbero considerare l'acquisto di un certificato bonus cap associato alle azioni Zalando.

Oltre ai dividendi, l'acquisto diretto delle azioni Zalando genererà profitti solo se il prezzo delle azioni aumenta. Con i certificati bonus, sia con che senza cap, gli investitori possono garantire rendimenti lordi a doppia cifra non solo da un aumento del prezzo delle azioni, ma anche da un prezzo stabile o in calo.

Dettagli dell'Operazione

Se le azioni Zalando non scendono o non superano la barriera dei 15,75 euro alla data di scadenza del certificato, il certificato bonus cap verrà rimborsato al suo valore massimo di rimborso di 30 euro il 26 settembre 2025.

Informazioni Importanti

Il certificato bonus cap di DZ Bank (ISIN: DE000DQ628G3) per le azioni Zalando ha un livello bonus di 30 euro e un cap, che stabilisce il massimo pagamento del certificato. La barriera, attiva fino al 19 settembre 2025, è a 15,75 euro. È possibile acquistare il certificato a 24,60 euro, dati il prezzo attuale delle azioni Zalando di 24,40 euro.

Prospettive

Attualmente, il certificato è disponibile a 24,60 euro, offrendo potenzialmente un rendimento lordo del 21,95 percento (equivalente al 20 percento annuo) entro settembre 2025, a condizione che il prezzo delle azioni non subisca un calo del 35,45 percento e non cada sotto i 15,75 euro o sotto la data di valutazione.

Rischi

Se le azioni Zalando raggiungono la barriera dei 15,75 euro alla data di valutazione e il prezzo delle azioni rimane inferiore al cap in quel momento, il certificato verrà rimborsato al prezzo di chiusura delle azioni Zalando di quel giorno. Se questo valore è inferiore a 24,60 euro, l'investimento potrebbe comportare una perdita.

Questo articolo non costituisce un endorsement all'acquisto o alla vendita di azioni Zalando o di prodotti di investimento legati alle azioni Zalando. Non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza dei dati.

