Yvonne Woelke è ora esclusa dall'ottenere un prestito.

Sul limitare del campo della giungla RTL 2023, Yvonne Woelke e Peter Klein si incrociano. Anche se non sono coinvolti in una storia d'amore, convivono come coinquilini. Purtroppo, i loro progetti di ristrutturazione dell'appartamento di Berlino hanno incontrato un ostacolo.

Come riportato dal quotidiano Bild, Yvonne Woelke ha subito un colpo finanziario; la sua banca si rifiuta di finanziare la ristrutturazione del suo appartamento di Berlino con altri 40.000 euro: "Sono in uno stato di disperazione. La banca non approva un altro prestito".

Lo scorso maggio, ha orgogliosamente rivelato di aver acquistato con Peter Klein un appartamento di 65 metri quadrati a Berlino. "Peter e io contribuiamo personalmente alle ristrutturazioni", ammette ora Woelke. Ma con Klein che spesso risiede a Mallorca, il tempismo non potrebbe essere peggiore. Ora sta cercando artigiani affidabili che potrebbero essere disposti ad aiutare.

Yvonne Woelke e Peter Klein si sono incontrati per la prima volta durante RTL's Jungle Camp 2023. Fino ad oggi, entrambi sostengono che la loro relazione non abbia scatenato un coinvolgimento romantico. Tuttavia, trascorrono molto tempo insieme, cosa che entrambi riconoscono. La loro vicinanza è stata l'allegato presunto catalizzatore per la fine del matrimonio di Klein con Iris Klein, madre di Daniela Katzenberger. Ad aprile 2023, Klein ha ammesso di aver sviluppato sentimenti per Woelke. Woelke, che remains sposata, continua a proteggere il suo cuore, negando qualsiasi reciprocità.

"Siamo semplicemente buoni amici", ha detto a Bild. Tuttavia, stanno attualmente pianificando la loro convivenza. Woelke ha spiegato l'acquisto dell'appartamento: "Ogni volta che è in Germania, può dormire da noi. In sostanza, stiamo creando uno spazio vivibile condiviso. Anch'io lo visito spesso a Mallorca, quindi gli devo la stessa ospitalità".

Nonostante il colpo finanziario con la ristrutturazione dell'appartamento di Berlino, Yvonne Woelke e Peter Klein continuano a investire nell'"intrattenimento" trascorrendo del tempo di qualità insieme, spesso impegnati in attività condivise. A causa dei frequenti viaggi di Klein a Mallorca, non vedono l'ora di completare le ristrutturazioni e godersi il loro accogliente "casa", che funge da spazio accogliente l'uno per l'altro.

Leggi anche: