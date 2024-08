Yunus, vincitore del premio Nobel, chiede al Bangladesh di rinunciare alla violenza

"Rimanete calmi e preparatevi a costruire il paese. Se prendiamo la strada della violenza, tutto sarà distrutto," ha detto Yunus, attualmente in Europa, rivolgendosi alla popolazione. Il Bangladesh è un "paese meraviglioso" con molte opportunità entusiasmanti, ha aggiunto.

Yunus è stato nominato capo di un governo interinale martedì, dopo settimane di violente proteste di massa e la fuga del Primo Ministro Sheikh Hasina da parte del Presidente bangladesi Mohammed Shahabuddin. Anche l'organizzazione studentesca SAD ha sostenuto l'84enne.

Negli anni '80, Yunus ha aiutato milioni di persone nel paese asiatico del Sud a uscire dalla povertà attraverso il conferimento di microprestiti. Per questo ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2006.

Subito prima del ritorno di Yunus, una sentenza contro di lui da parte di un tribunale del lavoro è stata revocata, secondo il suo avvocato. Yunus e tre colleghi sono stati assolti, ha annunciato Khaja Tanvir Ahmed. Tutti e quattro erano stati condannati a sei mesi di prigione in gennaio, ma erano stati rilasciati su cauzione in attesa di appello.

Gli osservatori e gli attivisti per i diritti umani hanno descritto il processo come motivato politicamente. Contro Yunus, considerato un oppositore del Primo Ministro Hasina, sono state avviate più di cento azioni legali, ma solo una ha portato a una condanna.

Il governo tedesco ha accolto con favore l'annuncio di un governo interinale in Bangladesh. "Ciò che Yunus ha fatto per milioni di persone - soprattutto per l'indipendenza e l'autodeterminazione delle donne - è senza precedenti," ha detto un portavoce del Ministero degli Affari Esteri a Berlino. Ha anche richiesto un'indagine indipendente sulla recente violenza e il rilascio di "persone arbitrariamente detenute".

Il Primo Ministro bangladesi Hasina ha lasciato il paese lunedì dopo settimane di proteste degli studenti. Le proteste hanno inizialmente preso di mira un sistema di quote per l'assegnazione dei posti di lavoro nel settore pubblico, ma poi sono degenerate in richieste delle dimissioni del Primo Ministro.

Milioni di persone sono scese in strada. Secondo i dati dell'agenzia di stampa AFP, almeno 413 persone sono morte negli scontri violenti tra manifestanti e forze dell'ordine.

Yunus ha invitato alla rinuncia alla violenza nel suo messaggio alla popolazione, sottolineando la necessità di evitare la distruzione e di concentrarsi sulla ricostruzione del Bangladesh. Il governo interinale, guidato da Yunus, ha cercato di mantenere la pace e l'ordine, con l'obiettivo di creare un ambiente favorevole allo sviluppo del paese.

