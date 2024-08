- Yunus, "banchiere dei poveri", prende il controllo del Bangladesh

Dopo settimane di disordini in Bangladesh, con molti morti e il premier autoritario Sheikh Hasina che fugge dal paese, il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus è tornato nella sua patria per portare la pace. Subito dopo il suo ritorno da un soggiorno in Francia, l'84enne, noto come "il banchiere dei poveri", è stato sworn in come capo del governo ad interim con il sostegno del potente esercito. Yunus è atteso per rimanere al potere fino alle prossime elezioni, anche se il momento esatto di queste elezioni è attualmente incerto. È il candidato preferito dei partecipanti alle massicce proteste contro il governo.

Le speranze sono riposte in Yunus

L'economista Yunus, un critico acerrimo dell'ex premier Hasina, viene visto come la speranza per guidare il paese di oltre 170 milioni di persone fuori dalla crisi.

Al suo arrivo all'aeroporto della capitale Dhaka, dove è stato ricevuto dal capo dell'esercito Waker-uz-Zaman e dai leader delle proteste studentesche, Yunus ha espresso la sua convinzione che il Bangladesh potesse realizzare la sua promessa di rinascita. Ha detto che c'era speranza che i giovani potessero costruire il paese, affermando: "Il Bangladesh può essere un paese meraviglioso". Ha esortato i suoi connazionali a preservare la nazione dalla violenza.

Il governo ad interim ha l'opportunità di riportare il Bangladesh verso una vera democrazia, secondo Thomas Kean, un esperto del gruppo indipendente Crisis Group. Kean si aspetta che Yunus implementi riforme politiche ed economiche, anche se potrebbe essere difficile se il Bangladesh Nationalist Party, il secondo partito più grande dopo l'Awami League di Hasina, spinge per elezioni rapide.

Dopo le massicce proteste e gli scontri mortali tra dimostranti e forze dell'ordine, Hasina ha rassegnato le dimissioni lunedì e initially è fuggita in India in elicottero militare. Dal luglio, oltre 400 persone sono morte nelle proteste, secondo i media locali.

Dopo la partenza di Hasina, la decisione di nominare Yunus è stata presa in una riunione tra il presidente Mohammed Shahabuddin, i rappresentanti del movimento di protesta e l'esercito. Le forze armate avevano effettivamente il controllo del paese in tempi recenti.

Despite the resignation of the prime minister and plans for an interim government, there have been reports of continued violence. Most of the dead have been supporters of Hasina's Awami League, and several police stations have been burned down. Meanwhile, students have taken on some police duties, regulating traffic at several intersections in the capital and cleaning walls of graffiti directed against the former government.

Inventore dei microprestiti

Yunus è l'inventore dei microprestiti. Negli anni '80, ha fondato la Grameen Bank, che forniva prestiti piccoli ai poveri che non avrebbero altrimenti qualificato per prestiti bancari regolari, consentendo loro di diventare imprenditori. La sua idea è stata replicata in tutto il mondo, con fornitori di microcredito in oltre 100 paesi quando ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2006.

La povertà è stata anche un fattore significativo nelle proteste. Despite an economic boom under Hasina, with Bangladesh having the world's second-largest textile industry, many people struggle to make ends meet, with high unemployment and inflation. Fears that a controversial quota system in the civil service would jeopardize access to desirable jobs sparked the protests. Although the Supreme Court largely reversed the quota system, protests against the government continued.

Opportunità per il Paese

Invece di affrontare le preoccupazioni, Hasina ha tentato di soffocare le proteste con la forza bruta. Ha imposto coprifuoco, bloccato temporaneamente internet edeployato polizia e militari. Di conseguenza, le proteste sono aumentate, con i dimostranti che chiedevano le sue dimissioni dopo il suo governo ininterrotto di 15 anni alla guida del paese.

Organizzazioni per i diritti umani hanno accusato Hasina di manipolare le elezioni e prendere di mira i suoi oppositori. Ha fatto arrestare migliaia di persone durante il suo mandato.

La 76enne ha anche criticato il premio Nobel Yunus, accusandolo di "sangueggiare i poveri" con i tassi di interesse del microcredito. Dopo che Yunus ha mostrato aspirazioni politiche e ha fondato il suo partito, "Potere dei Cittadini", nel 2007, la loro faida è diventata pubblica. In seguito, Yunus è stato rimosso come direttore della Grameen Bank. Quest'anno, è stato condannato per violazione delle leggi del lavoro, che i suoi sostenitori hanno visto come un tentativo politicamente motivato di zittirlo.

Gli eventi seguenti si sono svolti dopo la decisione di nominare Yunus come capo del governo ad interim: le forze armate hanno continuato a mantenere il controllo del paese, mentre gli studenti hanno assunto i compiti della polizia per mantenere l'ordine nella capitale.

Le seguenti riforme politiche sono attese dal governo ad interim di Yunus, come suggerito da Thomas Kean: l'implementazione di riforme politiche ed economiche, anche se potrebbe incontrare ostacoli se il Bangladesh Nationalist Party spinge per elezioni rapide.

Leggi anche: