- Yunus arriva in Bangladesh - si prevede che sarà giurato

Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus è tornato in Bangladesh per guidare un governo di transizione dopo le dimissioni della premier autoritaria Sheikh Hasina. Le immagini televisive locali mostrano il suo ritorno nella sua patria del Sud Asia. L'84enne inventore dei prestiti microfinanziari, che si trovava in Francia, presterà giuramento più tardi oggi, secondo il capo dell'esercito Waker-uz-Zaman.

Prima del suo ritorno, Yunus ha esortato i suoi connazionali a mantenere la calma. "Facciamo il meglio con la nostra nuova vittoria", ha detto in una dichiarazione. "La nostra gioventù è pronta a prendere il comando e creare un nuovo mondo".

L'ex premier Hasina è fuggita dal paese lunedì in elicottero militare dopo settimane di manifestazioni di massa e scontri mortali tra dimostranti e forze di sicurezza. Secondo i media locali, oltre 300 persone sono morte nelle proteste.

Il governo di transizione, guidato dal Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus, mira a portare avanti cambiamenti significativi in Bangladesh. Il governo dovrebbe concentrarsi principalmente sulla mantenimento della pace e della stabilità, considerato il recente tumulto e le perdite di vite umane.

