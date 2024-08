- Yerin Ha incarnera' il personaggio di Benedict's Chosen One.

Dopo le gioiose nozze di "Bridgerton" illustrate nella serie Netflix, l'attenzione si sposta su Benedict Bridgerton nella quarta stagione in arrivo. In programmazione per il 2026, Luke Thompson (36) interpreterà nuovamente il nobiluomo inglese dal cuore spezzato. Secondo Variety, fonte del settore, Yerin Ha (29) interpreterà la donna che conquisterà il cuore di Benedict.

La quarta stagione dello show si basa sul terzo romanzo "Bridgerton" di Julia Quinn (54), quindi i fan già sanno che l'interesse amoroso di Benedict è Sophie Beckett, in seguito rivelata come umile cameriera. Questo forma la base per una storia d'amore intrigante che supera i confini sociali.

Passato di Yerin Ha

Nata a Sydney, Yerin Ha ha impressionato il pubblico americano grazie al suo ruolo nell'adattamento di Paramount+ dei videogiochi "Halo" come Kwan Ha. Ha anche partecipato alle serie australiane "Reef Break" e "Bad Behaviour", nonché al film horror "Sissy". In seguito, interpreterà la serie HBO "Dune: Prophecy", in streaming a novembre. Il ruolo principale in "Bridgerton" sarebbe la sua interpretazione più importante finora.

"Bridgerton" è stato trasmesso su Netflix nel 2020 ed è diventato una delle serie più di successo della piattaforma. Più di 103 milioni di spettatori hanno visto la terza stagione dal suo rilascio alcuni mesi fa. Lo scorso mese, Netflix ha confermato Benedict come protagonista della prossima storia romantica di "Bridgerton" con un video.

Nella sua carriera, Yerin Ha otterrà il suo ruolo più importante quando interpreterà la protagonista femminile nella prossima stagione di "Bridgerton", interpretando la misteriosa donna che conquisterà il cuore di Benedict. Poiché il fratello di Benedict, Anthony Bridgerton, interpretato da Jonathan Bailey, ha trovato l'amore nelle stagioni precedenti, i fan sono ansiosi di vedere se Benedict può seguire il suo esempio con la sua propria storia d'amore, con il personaggio di Yerin come nuovo interesse amoroso.

