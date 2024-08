- "Yellowstone": i fan tedeschi devono aspettare nuovi episodi

I tifosi tedeschi della serie western di successo "Yellowstone" devono continuare ad aspettare per i nuovi episodi. Non è ancora stata stabilita una data di inizio per la regione di lingua tedesca, secondo il servizio di streaming Paramount+ Germania in risposta a una richiesta dell'agenzia stampa tedesca.

Gli episodi rimanenti della stagione 5 saranno disponibili negli USA a partire dal 10 novembre. Lo sciopero hollywoodiano aveva impedito le riprese, quindi la stagione è stata mostrata solo parzialmente e si è conclusa bruscamente. In Germania, la serie, iniziata nel 2018, è ora disponibile su diversi servizi di streaming.

"Yellowstone" dello sceneggiatore Taylor Sheridan con la star di Hollywood Kevin Costner (69) nel ruolo del patriarca della famiglia è una serie western contemporanea. Tutto ruota intorno alla famiglia Dutton nello stato americano del Montana, al confine con il Canada, che gestisce il ranch Yellowstone.

La miscela sembra attirare molti fan: il ranch lotta per preservare la sua proprietà e si oppone agli investitori esterni. Si tratta di convivere con la popolazione indigena. C'è molta vita da cowboy con cavallo, corda, rodeo e mandrie di bestiame. Vengono mostrate scene della vastità degli USA. C'è anche sesso, intrigo, malinconia, cura, odio, amore e segreti oscuri della famiglia. C'è anche tanto bere e molti omicidi e armi.

Senza Kevin Costner

Ironia della sorte, la principale attrazione Costner ("Bodyguard", "Robin Hood", "Balla con i lupi") probabilmente non sarà vistaagain. Aveva annunciato su Instagram da tempo che "Yellowstone" era alle sue spalle. Il 22 agosto il suo grande progetto "Horizon" inizia in Germania - attualmente presente in molti media perché Costner è in tour promozionale qui - una serie western per il cinema, che ha deluso le aspettative negli USA.

