Yaroslav Amosov: il campione di MMA recupera la cintura di campione del mondo dalla casa di Irpin

Bellator, la società di promozione delle MMA con cui Amosov ha firmato, ha annunciato il mese scorso che il 28enne si era ritirato dal suo incontro per il titolo del 13 maggio contro Michael Page, perché sta "difendendo attivamente il suo paese".

Nel video, Amosov si arrampica su una scala in una casa portando con sé una borsa di plastica, che apre per rivelare la cintura.

"Una cintura dalla grande storia", ha scritto nella didascalia. "Ora sicuramente non la darò via. Mia madre l'ha nascosta bene ed è sopravvissuta ai bombardamenti".

Nel video, Amosov dice che stava "prendendo la cintura per la seconda volta", mentre ride. "È tutta intera e si è salvata", aggiunge.

In un post separato sul suo profilo Instagram, Amosov è ritratto mentre tiene in alto la cintura circondato da un gruppo in uniforme militare.

LEGGI: "La mia anima appartiene al Signore e il mio corpo e il mio onore al mio Paese", dice Oleksandr Usyk.

Con 26-0, Amosov detiene attualmente la più lunga striscia di imbattibilità attiva in tutte le MMA, secondo Bellator, e stava inseguendo il record di tutti i tempi di Khabib Nurmagomedov di 29-0.

"Come il resto del mondo, siamo rimasti scioccati dai tragici eventi in Ucraina e il pensiero di tutti i membri di Bellator MMA è rivolto a Yaroslav e a tutto il popolo ucraino in questo momento", ha dichiarato il presidente di Bellator MMA Scott Coker in un comunicato.

"Auguriamo a lui e alla sua famiglia il meglio e non vediamo l'ora di vederlo tornare sano e salvo a momenti più felici, sia dentro che fuori dalla gabbia di Bellator".

In un video postato sul suo account Instagram il mese scorso, Amosov ha detto che gli sarebbe piaciuto "parlare di questa 'operazione speciale'", un riferimento alla descrizione eufemistica usata dai funzionari russi per descrivere l'invasione dell'Ucraina da parte del Paese.

"Voi [la Russia] non ci state salvando, noi ci stiamo difendendo da voi", ha aggiunto Amosov. "Le truppe russe sono venute sul nostro territorio e dicono che ci stanno 'salvando'. Mi chiedo: chi avete salvato in questa casa in particolare?

"E questa è solo una piccola parte. Anche gli orfanotrofi e i civili vengono colpiti", continua mentre in sottofondo si sente un'esplosione.

Secondo le autorità locali, circa il 50% delle infrastrutture critiche di Irpin è stato distrutto.

Irpin è ora sotto il pieno controllo ucraino, ma alcuni agenti russi rimangono nell'area. Le autorità locali stanno organizzando gruppi di ricerca per i soldati russi rimasti.

Julia Presniakova ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com