Yao Ming: La leggenda del basket cinese dice che Peng Shuai è in "buone condizioni" durante l'incontro di dicembre

Il benessere di Peng è diventato una preoccupazione globale dopo le accuse di violenza sessuale rivolte a un ex leader nazionale.

"Conosco Peng Shuai da quasi 20 anni", ha detto Yao lunedì a Pechino in occasione di un incontro con la stampa sulle Olimpiadi invernali del 2022. "Lei è un po' più giovane, ma apparteniamo alla stessa generazione di atleti".

"Siamo entrambi del Sud... e siamo stati molto incuriositi da una gara di sport invernali a Shanghai - ci siamo sentiti di nuovo bambini", ha aggiunto, in risposta a una domanda della CNN.

"Quel giorno era in buone condizioni. Chiacchieravamo tutti allegramente e facevamo molte domande su questo sport, visto che non lo conoscevamo".

Il 19 dicembre, un giornalista dei media statali ha pubblicato una foto e un filmato di Yao e Peng insieme durante un'escursione di sci di fondo a Shanghai il giorno prima, in cui sembravano parlare e sorridere. Le immagini sono state condivise su Twitter, che in Cina è bloccato.

Peng, 36 anni, ex campionessa di doppio a Wimbledon e agli Open di Francia, è stata al centro di una bufera internazionale da quando, a novembre, in un lungo post online, ha accusato il vicepremier in pensione Zhang Gaoli, 75 anni, di averla costretta a fare sesso durante una relazione saltuaria durata anni.

La censura governativa ha rapidamente cancellato il suo post dai social media cinesi e lei è sparita dalla circolazione.

In mezzo a una crescente protesta internazionale, persone legate ai media statali o al sistema sportivo statale hanno postato su Twitter numerose immagini che mostrano Peng in giro, oltre a una presunta e-mail scritta da lei che insiste che "va tutto bene".

In occasione dello stesso evento di dicembre in cui è stata fotografata con Yao, Peng ha dichiarato al quotidiano cinese Lianhe Zaobao, con sede a Singapore, che "non ho mai parlato o scritto di aggressioni sessuali da parte di qualcuno", nei suoi primi commenti ai media internazionali da quando sono venute alla luce le accuse esplosive.

Quando le è stato chiesto se fosse in grado di muoversi liberamente o se fosse preoccupata per la sua sicurezza, Peng ha risposto di essere "sempre stata libera" e di aver vissuto nella sua casa di Pechino.

Yao, che ora è presidente dell'Associazione cinese di pallacanestro, affiliata allo Stato, non ha affrontato le accuse di Peng, che rimangono un argomento tabù in Cina.

La Women's Tennis Association (WTA) ha continuato a chiedere un'indagine approfondita e trasparente sulle accuse di Peng e ha sospeso tutti i tornei in Cina per la sua sicurezza.

In qualità di vicepremier, Zhang ha fatto parte del Comitato permanente del Politburo del Partito comunista al potere, composto da sette persone, l'organo supremo di leadership del Paese, a fianco del presidente Xi Jinping dal 2012 al 2017. Si è ritirato dalla carica nel 2018.

In precedenza la CNN aveva ripetutamente contattato per un commento sia Peng che l'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese, che gestisce le richieste di informazioni alla stampa per il governo centrale.

Visitare la Cina può cambiare molte percezioni".

Yao, 41 anni, giocatore di lungo corso degli Houston Rockets, ha risposto anche a una domanda della CNN sui contraccolpi che l'NBA sta subendo in Cina dopo che diversi membri della lega hanno criticato la situazione dei diritti umani di Pechino su questioni delicate come Hong Kong e lo Xinjiang.

Le dichiarazioni del centro dei Boston Celtics Enes Kanter Freedom e dell'ex direttore generale dei Rockets Daryl Morey hanno provocato un improvviso blackout delle partite e inviti al boicottaggio.

Yao ha detto di non conoscere Freedom e di non sapere come la stella dei Celtics si sia fatta un'opinione sulla Cina, ma lo ha invitato a visitare il Paese.

"Io o altri appassionati di basket possiamo fargli da guida in Cina e questo potrebbe aiutarlo a vedere un quadro più completo della Cina", ha detto.

"Lo sport costruisce ponti e c'è sempre traffico sui ponti, quindi a volte si verificano collisioni. Ci vorrà un po' di tempo per risolvere alcuni problemi e credo che il tempo ne risolverà molti. Ma vogliamo mantenere i ponti intatti".

In qualità di ambasciatore della promozione che ha aiutato Pechino a vincere la sua candidatura per ospitare le Olimpiadi invernali del 2022, Yao ha evitato diverse domande sull'annuncio del governo statunitense di un "boicottaggio diplomatico" dei prossimi Giochi, che si apriranno a Pechino il 4 febbraio.

"I Giochi sono una piattaforma per gli atleti e gli amanti dello sport, e questa è la cosa più importante", ha detto.

"Se si sente qualcosa di negativo (sui Giochi), forse è il caso di ascoltare quello che hanno da dire e vedere se hanno un punto di vista - e poi decidere se vale la pena ascoltarlo".

"Vedere per credere: visitare la Cina può cambiare molte percezioni", ha aggiunto. "Ho vissuto negli Stati Uniti per 10 anni e (quello che ho vissuto) era diverso da quello che avevo letto sui libri quando ero bambino".

