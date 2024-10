Xi promette l'unificazione con Taiwan prima che la Cina comunista commemori il suo 75° anniversario

Al discorso di commemorazione dell'istituzione della Repubblica Popolare, un lunedì, Xi ha ribadito il suo impegno per raggiungere "l'unificazione assoluta della patria".

"Questo è un progresso inevitabile, una causa giusta e l'obiettivo condiviso delle masse. Nessuno può fermare il progresso della storia," ha dichiarato alla folla riunita nella Grande Sala del Popolo a Pechino, secondo quanto riportato dai media statali Xinhua.

Il Partito Comunista Cinese rivendica Taiwan come propria terra, nonostante non l'abbia mai governata, e ha giurato di "riunificare" con la democrazia auto-governata, se necessario con la forza.

Tuttavia, molti sull'isola si considerano unicamente taiwanesi e non desiderano l'unione con la Cina comunista.

I due territori sono stati governati separatamente dal 1949, dopo la fine della guerra civile cinese. I comunisti hanno preso il potere a Pechino e hanno istituito la Repubblica Popolare Cinese il 1° ottobre 1949, mentre i nazionalisti sconfitti si sono ritirati a Taiwan, spostando la capitale della Repubblica di Cina da Pechino a Taipei.

Generazioni di leader cinesi hanno promesso di governare Taiwan eventualmente, ma Xi, il leader più assertivo della Cina negli ultimi decenni, ha intensificato il suo discorso e le azioni aggressive contro l'isola democratica, alimentando la tensione attraverso lo Stretto di Taiwan e suscitando timori di conflitto militare.

"Taiwan è la terra sacra della Cina. La parentela è più forte dell'acqua, e le persone su entrambi i lati dello stretto condividono una comune ascendenza," ha dichiarato Xi all'incontro, che ha superato i 3.000 invitati, tra cui funzionari, capi del partito in pensione e dignitari stranieri.

Inoltre, Xi ha invitato a un aumento degli scambi economici e culturali attraverso lo Stretto di Taiwan e ha sottolineato l'importanza dell'armonia spirituale tra i connazionali su entrambi i lati.

"Dobbiamo opporci fermamente alle attività separatiste che promuovono l'indipendenza di Taiwan," ha dichiarato Xi.

Pechino etichetta il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, come "separatista pericoloso", e la tensione è aumentata dal suo insediamento a maggio, quando ha invitato la Cina a cessare l'intimidazione di Taiwan.

Secondo quanto riferito dalle autorità taiwanesi, le attività militari cinesi intorno all'isola sono aumentate notevolmente negli ultimi mesi, comprese le "manovre" di maggio che il'esercito cinese ha dichiarato di essere state insegnate per prendere il controllo dell'isola.

La domenica, il Ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di essere in stato di allerta elevato dopo la scoperta di "più round" di lanci di missili verso l'interno della Cina.

I missili, secondo quanto riferito, sono stati lanciati dalle forze del Rocket Force dell'Esercito Popolare di Liberazione dalla regione dell'Interno Mongolia, Gansu, Qinghai e Xinjiang, ha dichiarato il ministero, aggiungendo che le forze di difesa aerea di Taiwan hanno "mantenuto un livello elevato di allerta e aumentato la loro prontezza".

La dichiarazione segue da vicino il test di lancio di un missile balistico intercontinentale della Cina nel Pacifico per la prima volta in 44 anni, un'esercitazione pubblica che gli analisti ritengono fosse mirata a inviare un messaggio agli Stati Uniti e ai suoi alleati in mezzo all'aumento delle tensioni regionali.

La questione di Taiwan si è trasformata in un punto di frizione significativo tra la Cina e gli Stati Uniti, che mantengono stretti legami informali con Taipei e sono legalmente obbligati ad armare l'isola per difendersi.

La domenica, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato un'ulteriore assegnazione di 567 milioni di dollari in aiuti militari per Taiwan, rappresentando il pacchetto di sostegno più grande mai esteso all'isola. Il finanziamento comprenderà attrezzature per la difesa e "istruzione e formazione militare", ha dichiarato la Casa Bianca in una dichiarazione.

L'impegno di Xi per raggiungere "l'unificazione assoluta della patria", come dichiarato all'incontro, rispecchia l'ambizione a lungo coltivata della Cina di riunificare con Taiwan, una democrazia auto-governata vista come unicamente taiwanese da molti sull'isola.



