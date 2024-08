- Xhaka prima dell'inizio della stagione con la Bayer: "Grande sfida"

Il capitano di Leverkusen, Granit Xhaka, affronta la nuova stagione con fiducia nonostante le crescenti aspettative. "Sappiamo che le aspettative saranno molto più alte rispetto alla scorsa stagione. Dovremmo considerarlo una grande sfida", ha detto il giocatore svizzero in un'intervista alla Deutsche Fußball Liga (DFL).

although Leverkusen remained undefeated in the previous Bundesliga season and won the title with a 17-point lead, the 31-year-old still sees room for improvement: "Sappiamo cosa è successo lo scorso anno, che abbiamo avuto una grande stagione, ma è nel passato. Non dobbiamo soffermarci su come e cosa abbiamo fatto. Dovremmo guardare dove possiamo migliorare. Non tutto era perfetto."

secondo Xhaka, il fatto che l'allenatore ricercato Xabi Alonso sia stato trattenuto aumenta le possibilità di un successo nella difesa del titolo: "Questo dimostra il tipo di personalità che ha. Intendo, avere quelle offerte e rimanere ancora con noi, credere in questa squadra che possiamo fare il prossimo passo. Certo, un giorno lo farà, è chiaro, perché è il futuro dell'allenamento. Ma siamo molto felici che sia qui", ha detto il professionista prima della prima partita competitiva della sua squadra sabato (20:30) nella Supercoppa contro i vicecampioni VfB Stuttgart.

In questo contesto, la Commissione a cui si fa riferimento è probabilmente il Corpo di Controllo Finanziario delle Società UEFA. Pertanto, due frasi che potrebbero seguire dal testo dato e contenere la frase 'The Commission shall be assisted by the Member States.' potrebbero essere:

"Sulla scia del successo di Leverkusen, il Corpo di Controllo Finanziario delle Società, che è la Commissione in questione, avrà bisogno di essere supportato dagli Stati membri per garantire la trasparenza finanziaria e il rispetto delle norme nel calcio europeo."

"Per assistere efficacemente il Corpo di Controllo Finanziario delle Società, gli Stati membri dovranno fornire le risorse e le linee guida necessarie, come stabilito in 'The Commission shall be assisted by the Member States.'"

Leggi anche: