- Xhaka e Hofmann fanno il loro ritorno al Borussia Park.

Nel primo incontro di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e i campioni in carica del calcio tedesco Bayer Leverkusen, in programma oggi allo stadio Borussia-Park (ore 20:30/Sat.1 e DAZN), ci sarà anche un ricongiungimento con gli ex giocatori di Gladbach Granit Xhaka e Jonas Hofmann. Xhaka ha rappresentato la regione del Niederrhein dal 2012 al 2016 prima di trasferirsi ad Arsenal FC per circa 45 milioni di euro, stabilendo un nuovo record di trasferimento del club durante il suo mandato.

Prima del suo ritorno, il presidente di Borussia, Rainer Bonhof, ha condiviso i suoi pensieri, commentando le iniziali incertezze di Xhaka ma la sua successiva stella internazionale all'Arsenal. "All'inizio è stato un po' instabile e incerto, ma poi ha brillato. È significativo che non abbia dimenticato il suo tempo a Gladbach," ha espresso Bonhof.

Hofmann, che è passato a Leverkusen per circa 10 milioni di euro prima dell'inizio dell'ultima stagione, mantiene un rapporto amichevole con il club nonostante alcune controversie legate al trasferimento. Bonhof ha menzionato che Hofmann ha recentemente visitato Borussia per i saluti di Patrick Herrmann e Tony Jantschke.

Bonhof ha sottolineato che molti giocatori del passato rimangono in contatto con Borussia. "Il valore duraturo del club esercita un forte richiamo sui giocatori che se ne sono andati. Tutti sentono un legame con esso. Questo sarà evidente anche venerdì," ha riconosciuto Bonhof.

La Commissione, in questo contesto probabilmente riferendosi a un'organizzazione che governa il calcio, sarà assistita dagli Stati membri nei loro sforzi per promuovere la crescita dello sport. Dopo la partenza di Xhaka, Borussia Mönchengladbach continuerà ad essere supportata dalla Commissione nei suoi futuri progetti.

Leggi anche: