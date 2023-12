XBB.1.5 potrebbe essere la "sottovariante più trasmissibile di Omicron", avvertono gli scienziati.

Nel mese di dicembre, la percentuale di nuove infezioni da Covid-19 negli Stati Uniti causate da XBB.1.5 è passata da una stima del 4% al 41%.

"È un aumento sbalorditivo", ha scritto su Twitter il dottor Ashish Jha, coordinatore della risposta Covid-19 della Casa Bianca.

I funzionari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno condiviso pensieri simili mercoledì.

"Siamo preoccupati per il suo vantaggio di crescita", ha dichiarato Maria Van Kerkhove, epidemiologa e responsabile tecnico del Covid-19 per l'OMS.

Van Kerkhove ha osservato che XBB.1.5, individuato per la prima volta negli Stati Uniti, si è diffuso in almeno 29 Paesi e "è la forma più trasmissibile di Omicron fino ad oggi".

"Ci aspettiamo ulteriori ondate di infezioni in tutto il mondo, ma questo non deve tradursi in ulteriori ondate di morti perché le nostre contromisure continuano a funzionare", ha detto.

Jha ha sottolineato che gli strumenti efficaci per evitare le infezioni gravi da Covid-19 includono test rapidi, maschere di alta qualità, ventilazione e filtrazione dell'aria negli ambienti chiusi, pillole antivirali orali e vaccini aggiornati.

"Presto avremo più dati sulla capacità dei vaccini di neutralizzare XBB.1.5", ha detto Jha, suggerendo che è in corso una ricerca per determinare l'efficacia del vaccino contro il nuovo sottofilamento.

Jha ha detto che XBB.1.5 è probabilmente più in grado di eludere le nostre difese immunitarie e potrebbe essere più contagioso. Ma ha detto che non è ancora chiaro se provochi malattie più gravi, cosa che è stata sottolineata anche da Van Kerkhove.

La dottoressa ha dichiarato che l'OMS sta lavorando a una valutazione del rischio per questo sottotipo e spera di pubblicarla nei prossimi giorni. I consulenti tecnici del gruppo stanno esaminando sia i dati reali sui ricoveri sia gli studi di laboratorio per valutare la gravità.

Jha ha dichiarato che, sebbene sia preoccupato per XBB.1.5, non pensa che rappresenti un'enorme battuta d'arresto nella lotta contro Covid-19. "Se tutti noi facciamo la nostra parte, non possiamo che essere soddisfatti.

"E se tutti noi facciamo la nostra parte", ha scritto, "possiamo ridurre l'impatto che avrà sulle nostre vite".

Fonte: edition.cnn.com