XBB.1.5, BA.2.86, JN.1: Come capire la zuppa di alfabeto Covid-19

Omicron e Delta erano nomi per il coronavirus che la gente ha imparato e utilizzato rapidamente nel pieno della pandemia. Ma a questo punto, la maggior parte dei non scienziati probabilmente non saprebbe dare un nome alla versione del virus che è destinata a diventare la prossima dominante nel mondo. (A proposito, si tratta del JN.1).

Sebbene il raffreddore comune non abbia tanti nomi - almeno non quelli che fanno notizia - la specificità con cui gli scienziati parlano del SARS-CoV-2, il virus che causa la Covid-19, è importante perché è ancora un problema.

Un virus come questo ha molti nomi diversi perché cambia continuamente, e gli scienziati hanno bisogno di un linguaggio comune per parlare di una versione specifica che stanno osservando in una particolare comunità o con cui stanno lavorando per sviluppare trattamenti, vaccini e test.

"Bob il virus" o "Susan la variante" sarebbero probabilmente più facili da ricordare rispetto a BA.2.86, il progenitore di JN.1. Ma le persone che decidono come denominare le malattie infettive e i virus volevano allontanarsi dalla vecchia tradizione di dare a un virus il nome dell'animale in cui è stato sequenziato per la prima volta, come nel caso del virus precedentemente noto come vaiolo delle scimmie, o del luogo in cui è stato scoperto, come nel caso della febbre emorragica chiamata virus di Marburg, che prende il nome dalla città della Germania occidentale di Marburg an der Lahn.

Nel 2015, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso che dare a una nuova malattia infettiva umana il nome di una persona, di un luogo o di una cosa potrebbe essere stigmatizzante e avere conseguenze negative indesiderate. Ad esempio, quando il virus H1N1 che infettava maiali, uccelli ed esseri umani è stato chiamato "influenza suina" durante la stagione influenzale 2009-10, le vendite di carne suina negli Stati Uniti sono diminuite e centinaia di migliaia di maiali sono stati uccisi inutilmente in luoghi come l'Egitto, anche se il virus non si è diffuso mangiando carne di maiale.

Il virus che causa la Covid-19 è nato come coronavirus di Wuhan perché la malattia è stata identificata per la prima volta a Wuhan, in Cina, nel febbraio 2020. Il Comitato internazionale sulla tassonomia dei virus lo ha chiamato SARS-CoV-2, abbreviazione di "coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2". Il team ha scelto questo nome perché, sebbene il nuovo virus sia diverso, è geneticamente correlato al coronavirus che ha causato l'epidemia di SARS del 2003.

L'OMS ha voluto chiamarlo "il virus responsabile della Covid-19" perché all'epoca aveva dichiarato che l'uso del nome SARS "può avere conseguenze indesiderate" e creare "inutili paure in alcune popolazioni, soprattutto in Asia, che è stata la più colpita dall'epidemia di SARS nel 2003". L'OMS ha chiamato la malattia causata dal virus Covid-19, abbreviazione di "malattia da coronavirus del 2019", l'anno in cui è stata individuata per la prima volta.

Ma poiché gli scienziati devono parlare con specificità della progenie del virus e poiché i virus cambiano rapidamente, almeno per quanto riguarda il tempo umano, i nomi coinvolti possono essere molti di più.

Nel marzo 2020, gli scienziati che stavano sequenziando il genoma del virus per capire come si stesse evolvendo, chiamavano le stesse variazioni con nomi diversi a seconda del laboratorio. I ricercatori hanno deciso di escogitare un modo per far sì che tutti usassero gli stessi nomi, così hanno sviluppato un sistema di denominazione chiamato Pango o Pangolin, che sta per phylogenetic assignment of named global outbreak lineage.

"Questo sistema Pangolin è stato sviluppato nel 2020, quando è diventato chiaro che Covid sarebbe stato un problema globale", ha detto il dottor Kurt Williamson, professore associato del dipartimento di biologia del College of William & Mary.

I virus cambiano così rapidamente in parte perché il modo in cui si riproducono coinvolge la cosiddetta RNA polimerasi. Per fare una copia di una cellula, il corpo umano usa la DNA polimerasi, che ha quella che Williamson dice essere un'ottima funzione di correzione che può controllare e correggere gli errori. L'RNA polimerasi non ha questa capacità di correzione, quindi commette errori molto più frequentemente e genera variazioni molto più rapide rispetto ai tempi umani.

L'altro modo in cui i virus cambiano riguarda i lignaggi, un gruppo di virus strettamente correlati con un antenato comune. Quando due lignaggi infettano una cellula nello stesso momento, l'RNA polimerasi può fare qualcosa chiamato "cambio di modello" mentre copia un genoma virale per creare un nuovo virus.

"In pratica può passare dall'uso di un virus per fare una copia a quello del genoma dell'altra versione del virus per finire di fare una copia, il che è davvero strano, ma porta a ciò che si chiama ricombinazione", ha detto Williamson. "In pratica, si prendono le caratteristiche di due virus diversi e le si combinano in un'unica progenie che, quando copia il proprio genoma, è in grado di fare copie con la nuova combinazione. Questo crea problemi nel tenere traccia di tutte le diverse versioni".

All'inizio della pandemia, c'erano solo due lignaggi principali del SARS-CoV-2: A e B. Quando questi lignaggi sono mutati, Pango ha dato a ogni lignaggio un nome, un termine usato per definire un lignaggio in relazione al fatto di essere un discendente diretto di un lignaggio genitore. B.1.1.7, per esempio, è la settima variante della sottovariante B.1.1, che era la prima sottovariante di B.1.

Alla fine, poi, sono arrivate C e D e così via, mentre il virus continua a creare nuove varianti attraverso mutazioni per deriva, un errore durante la copiatura e la ricombinazione attraverso il cambio di template.

"Quindi, per parlare tra scienziati, usiamo questo modo decisamente poco sexy ma preciso di parlarne. Quale variante di quale lignaggio? È del lignaggio A? È del lignaggio B? È un lignaggio C? E così via. E poi quando c'è una X, come XBB.1.5, la X indica che si tratta di un ricombinante", ha detto Williamson.

"È un po' goffo", ha aggiunto. "Ma si fa strada nella comunicazione pubblica".

Quella sorta di "Chi è il primo? Cosa c'è per secondo?" può avere senso per gli scienziati che devono conoscere ogni minimo cambiamento, ma è diventato presto troppo complicato per il grande pubblico, e così alcuni hanno iniziato a usare termini un po' più familiari, come "variante Kent" per B.1.1.7, che è stato chiamato così per il luogo in cui è stato sequenziato.

Nel maggio 2021, per evitare lo stigma di dare a un virus mortale il nome di un luogo e per evitare la "goffaggine", l'OMS ha proposto un sistema più semplice di lettere greche per denominare alcune varianti. Non ha sostituito Pango o altri sistemi di denominazione scientifica necessari per comunicazioni più specifiche tra scienziati, ma ha utilizzato queste nuove denominazioni solo per le varianti che erano significativamente diverse dall'originale e che rappresentavano un diverso tipo di minaccia per la salute pubblica - quelle che l'agenzia ha chiamato varianti di interesse o varianti di preoccupazione. La "variante Kent", o B.1.1.7, è stata rinominata Alpha. B.1.617.2, identificata per la prima volta in India, divenne Delta, e così via.

L'OMS aveva bisogno di distinguere tra Delta e il ceppo Omicron perché le differenze nel virus erano così drammatiche da influenzarne il comportamento e il nostro sistema immunitario riconosceva a malapena la nuova versione del virus, provocando nuove ondate di infezioni, ricoveri e decessi.

All'epoca esisteva anche un secondo ceppo Omicron, BA.2, con decine di nuove mutazioni genetiche, che secondo alcuni avrebbe meritato una propria lettera greca. Ma ciò non avvenne mai. Invece, l'OMS ha creato una nuova categoria di sottovarianti di Omicron in fase di monitoraggio, per consentire ai responsabili della salute pubblica di sapere quali spinoff devono essere tenuti d'occhio.

Gli scienziati utilizzano anche altri sistemi di classificazione per descrivere le somiglianze e le differenze tra i virus che studiano.

Esiste anche Nextclade, uno strumento utilizzato per classificare le sequenze di virus in base alla loro parentela genetica. Non ogni versione del virus ha un proprio clade, ma i membri di un clade condividono caratteristiche simili a causa di un'ascendenza comune. Il sistema utilizza un anno a due cifre seguito da una lettera in ordine di assegnazione per quell'anno, quindi 22A è il primo clade del 2022, per esempio.

"Anche se abbiamo un sistema che suona un po' goffo per il pubblico, permette agli scienziati di sapere esattamente di cosa sta parlando l'altra persona quando usa questo sistema per comunicare, ed è importante", ha detto Williamson.

Ma c'è così tanta variazione, ha detto, che si continua a discutere di stabilire nuove regole per semplificare la denominazione. Il sistema di denominazione potrebbe anche dover cambiare semplicemente perché ci sono così tante varianti che richiederanno troppe lettere, rendendo le cose troppo complicate da ricordare anche per gli scienziati.

Anche se il pubblico in generale non dovrebbe preoccuparsi di questo livello di specificità per Covid, dice Williamson, i cittadini potrebbero fare la loro parte per rendere le cose più facili riducendo la diffusione del coronavirus e il numero di nuove varianti.

Oltre a sottoporsi al vaccino Covid-19, "le persone possono fare cose semplici come lavarsi le mani, mascherarsi in presenza di persone ad alto rischio o, se non ci si sente bene, restare a casa. Sono cose di basso livello che ognuno di noi ha il potere di fare", ha detto.

Fonte: edition.cnn.com