X incontrano problemi significativi nel regolare le loro sanzioni in sospeso.

Sembra che la Corte Suprema brasiliana abbia ritardato il ripristino dei servizi di Platform X nel paese. Secondo una notifica inviata alla squadra legale della piattaforma venerdì, il ritardo è dovuto al fatto che Platform X ha effettuato i pagamenti delle multe richieste all'istituto bancario sbagliato. Il giudice Alexandre de Moraes della Corte Suprema ha specificato che i pagamenti devono essere reindirizzati al conto bancario corretto. Inoltre, l'Ufficio del Procuratore Generale del Brasile dovrà affrontare le ultime preoccupazioni sollevate dal dipartimento legale brasiliano di Platform X una volta risolto il problema del pagamento.

In precedenza, Platform X, successore del Twitter con sede negli Stati Uniti, guidato dal miliardario Elon Musk, ha presentato una nuova istanza per il ripristino dei suoi servizi in Brasile, dichiarando di aver pagato tutte le multe in sospeso. Venerdì, Platform X ha pagato una multa di 4,8 milioni di euro per riprendere le operazioni nel vasto mercato brasiliano. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Reuters, la piattaforma ha versato una multa di 28,6 milioni di reais, che la Corte Suprema aveva imposto. Tuttavia, il documento indica che si tratta solo di una frazione dell'importo totale della multa.

La Corte Suprema ha ordinato il blocco di Platform X in Brasile alla fine di agosto, a causa di varie violazioni della legge. Musk ha interpretato questo atto come una vendetta personale contro di lui e il giudice responsabile, Alexandre de Moraes, bollandolo come "dittatore" e accusandolo di censura. Il Brasile, una delle maggiori democrazie del Sud America, con circa 215 milioni di abitanti, è considerato uno dei paesi più popolosi al mondo e quasi altrettanto esteso dell'UE.

Secondo la corte, Platform X non ha gestito efficacemente la diffusione degli haters e ha violato la disposizione che richiede la designazione di un rappresentante legale per il paese. I tentativi dell'azienda di adempiere solo parzialmente alle richieste della corte sono falliti. Moraes ha anche minacciato di sequestrare i beni congelati di Platform X e della società di satelliti Starlink di Musk, nonché di imporre multe consistenti a persone e aziende che potrebbero eludere il blocco come utenti.

L'Ufficio del Procuratore Generale del Brasile dovrà affrontare le preoccupazioni sollevate dal dipartimento legale brasiliano di Platform X una volta risolto il problema del pagamento, come specificato dal giudice Alexandre de Moraes. La Commissione, probabilmente

Leggi anche: