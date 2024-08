- Wüst intende informare il Landtag del Nord-Western Land (Regione Nord-Western Landtag) sull' assalto di Solingen

Il Ministro Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia, Hendrik Wüst (CDU), si prepara ad affrontare il parlamento regionale venerdì per discutere degli ultimi sviluppi dell'incidente di Solingen. Il consiglio di stato ha chiamato una riunione straordinaria, come annunciato dalla cancelleria statale di Düsseldorf.

Wüst ha sottolineato nella sua dichiarazione che l'incidente di Solingen ha importanti implicazioni per il nostro stato. "È fondamentale che il nostro parlamento sia aggiornato tempestivamente sullo stato attuale delle indagini e possa deliberare su azioni politiche per garantire la sicurezza e la libertà del nostro paese". Gli errori devono essere riconosciuti e le sanzioni applicate, ha affermato il capo del governo della coalizione. Permangono ancora domande senza risposta.

Il suo vice, Mona Neubaur (Verdi), ha condiviso il loro impegno a "lavorare instancabilmente" per fare luce sulla verità. È loro dovere, ha detto, verso le vittime e le loro famiglie. "Il parlamento regionale è il luogo appropriato per una discussione trasparente, rispettosa e fattuale dei risultati delle indagini e delle possibili conseguenze di questo attacco terroristico della scorsa settimana", ha sottolineato Neubaur.

Il parlamento regionale si occuperà dell'incidente

Una riunione congiunta speciale dei comitati interni e di integrazione nel parlamento regionale sull'incidente di Solingen è prevista per giovedì. Both the SPD and FDP opposition factions independently petitioned for such a session.

In the late hours of Friday, a festival in Solingen saw three fatalities and eight injuries, four of them severe. The prime suspect is a 26-year-old Syrian who entered Germany via Bulgaria towards the end of 2022.

His return to Bulgaria was mandated under EU asylum regulations, but the man went untraced on the planned day in June 2023. The Federal Prosecutor's Office is now probing him for murder and suspected involvement in the Islamic State (IS) terrorist organization.

Other parties in the state parliament also expressed their interest in being informed about the Solingen incident. They believe that a comprehensive understanding of the situation is necessary to contribute effectively to the nation's security.

The other legislative bodies at the federal level should also be kept informed about the developments, as they too have a role in ensuring national security and liberty.

