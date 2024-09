Wüst, Günther e Kretschmann sostengono una politica di immigrazione più severa.

Riguardo alle politiche sull'immigrazione, la CDU e i Verdi hanno posizioni diverse a livello federale. Tuttavia, nei Länder del Nord Reno-Westfalia, Baden-Württemberg e Schleswig-Holstein, dove questi partiti condividono il potere, si sono uniti per assumere una posizione più decisa contro l'immigrazione irregolare. Hanno presentato due proposte al Bundesrat, chiedendo misure più severe contro l'immigrazione illegale. Come ha detto il Ministro Presidente del Nord Reno-Westfalia, Hendrik Wüst, "Questo è un ponte che deve essere attraversato rapidamente", riferendosi al governo federale e alle fazioni della coalizione SPD, Verdi e FDP. L'obiettivo è gestire la questione dell'immigrazione illegale a livello politico.

Le mozioni propongono passaggi aggiuntivi come processi di asilo accelerati per i richiedenti provenienti da paesi con un tasso di riconoscimento inferiore al 5%, valutazioni dell'asilo alle frontiere esterne dell'UE e trasferimenti rapidi dei casi di Dublin ad altri paesi dell'UE. I criminali dell'Afghanistan e della Siria dovrebbero essere "espulsi immediatamente utilizzando tutti i mezzi disponibili".

La risoluzione sulle misure di sicurezza propone anche l'accesso mirato ai dati di traffico e una riforma della raccolta dei dati delle celle. Molte di queste misure sono contrastate dai Verdi a livello federale, ma ora sono sostenute dai Verdi nei governi di coalizione neri-verdi del Nord Reno-Westfalia e Schleswig-Holstein, nonché dal governo verde del Baden-Württemberg. "Stiamo agendo", ha detto il Ministro Presidente del Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann.

Il pacchetto presentato dimostra "la nostra capacità di agire in modo deciso e coerente che è fattibile", nonostante le nostre vedute diverse, come i Verdi e la CDU. Il Ministro Presidente dello Schleswig-Holstein, Daniel Günther, ha sottolineato l'importanza di "regole chiare" sull'immigrazione. L'Assia ha anche presentato un disegno di legge sulla conservazione degli indirizzi IP, che è probabile che otterrà la maggioranza tra i 16 stati federali. Tuttavia, nel governo federale, in particolare l'FDP, si oppone a questa conservazione, richiesta anche dall'SPD. "È un segno di fallimento" che la pornografia minorile non può essere efficacemente perseguita in Germania a causa dell'impossibilità di conservare gli indirizzi IP, ha detto il Ministro Presidente dell'Assia, Boris Rhein. "Questo è l'unico modo per rintracciare i colpevoli". È "ottimista" che il Bundesrat approverà ora

